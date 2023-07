Bergstrasse

Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am 26.07.2023 im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:50 Uhr

ereignete sich auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in der Benzstraße 1 eine

Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes rotes Fahrzeug streifte dort beim

Ein-Ausparken einen vor Ort geparkten Pkw. Hierbei entstanden mehre Kratzer

(Höhe 38 – 75 cm) auf der Fahrerseite vorne im Bereich des Radkastens des

geparkten Fahrzeugs. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,00EUR.

Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen

Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können,

werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-7060 zu

melden.

Bensheim: Diebstahl hochwertiger Mountainbikes / Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Bensheim (ots) – Nachdem es Kriminelle im Zeitraum zwischen Samstag (22.7., 14

Uhr) und Dienstag (25.7., 14 Uhr) auf zwei hochwertige Mountainbikes abgesehen

haben, hat die zuständige Kriminalpolizei in Bensheim die weiteren Ermittlungen

übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter in den Keller eines

Mehrfamilienhauses in der Fehlheimer Straße, nahe der Eschenstraße, und

verschafften sich im Anschluss gewaltsam Zutritt in einen dortigen Kellerraum.

Hieraus erbeuteten sie zwei hochwertige Mountainbikes im Wert von etwa 16.500

Euro. Bei einem entwendeten Zweirad handelt es sich um ein grünes Mountainbike

des Herstellers „Specialized“- Modell epic evo 29. Das andere Rad ist ein

weiß-orangefarbenes Mountainbike des Herstellers „KTM“ – Modell Lycan.

Bislang konnten keinerlei Hinweise auf die Täter erlangt werden. Das

Kommissariat 41 in Bensheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu

den Tätern oder dem Verbleib des Stehlguts machen können. Die Beamtinnen und

Beamten sind unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu erreichen.

Weitere Informationen rund um das Thema Fahrraddiebstahl sowie einen Fahrradpass

zum Selbstausfüllen finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/841/broker.jsp?_ic_uCon=713201e3-81de-fd41-6403-9b74ef798e7b&uTem=b7760797-d2ff-35f6-5c13-4611142c388e&uMen=84130ae5-c345-7e41-d6d6-b0f60ef798e7

Darmstadt

Darmstadt: Polizei sucht Besitzer eines hellblauen Rennrads / Wer kann Hinweise geben? (FOTO)

Darmstadt (ots) – Seit August vergangenen Jahres (26.08.2022) ist die Polizei

auf der Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer eines hellblauen Rennrads. Das

Fahrrad wurde in einem Innenhof in der Liebigstraße aufgefunden. Die

Ordnungshüter stellten das herrenlose Zweirad sicher, welches seitdem keiner

Straftat zugeordnet werden konnte. Bis zum jetzigen Zeitpunkt bleibt unklar, wem

das Fahrrad tatsächlich gehört.

Es handelt sich dabei um ein hellblaues Rennrad der Marke „Shimano RSX“, das mit

dem Lenker der Marke „HSIN LUNG“, einer goldfarbenen Klingel sowie einem braunen

Sattel des Herstellers „BROOKS“ – Modell „Swift“ ausgestattet ist. Es verfügt

über eine Kettenschaltung sowie eine elektrische Geschwindigkeitsmessung am

Vorderrad. Beide Reifen waren bei Auffinden des Rads platt.

Wer sein Eigentum erkennt oder Hinweise auf die rechtmäßige Besitzerin oder den

Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei dem zuständigen Kommissariat 43 in

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden. Für eine Übergabe ist

ein Eigentumsnachweis erforderlich.

Darmstadt: Autoscheibe eingeschlagen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Auf einen schwarzen Opel, der in der Arheilger Straße geparkt

war, hatten es bislang unbekannte Kriminelle am Dienstag (25.7.) abgesehen. Als

der Besitzer gegen 18.30 Uhr die eingeschlagene Scheibe seines Wagens bemerkte,

alarmierte er die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem

Innenraum des Wagens nichts entwendet. Dennoch entstand ein Schaden, der auf

mehrere Hundert Euro geschätzt wird.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Wertstoffhof im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Ein Wertstoffhof in der Straße „Vor den Löserbecken“ geriet

in der Nacht zum Mittwoch (26.7.) in das Visier von Unbekannten. Ersten

Ermittlungen zufolge gelangten die Kriminellen gegen 3 Uhr unter Einwirkung von

Gewalt ins Innere des Gebäudes. Dort machten sie sich unter anderem an einer

Geldkassette zu schaffen und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand einen

niedrigen zweistelligen Geldbetrag. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06161/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

Groß-Umstadt: Falscher Bankmitarbeiter am Telefon / Polizei warnt vor Betrugsmasche

Groß-Umstadt (ots) – Am Montag (24.7.) ist es einem Telefonbetrüger gelungen,

die Bankdaten einer 55 Jahre alten Frau zu erlangen und sich so Zugriff auf ihr

Konto zu verschaffen. Gegen 19 Uhr rief bei der Geschädigten ein Mann an, der

sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Im Anschluss erhielt die Frau aus

Groß-Umstadt per SMS einen Link, der sie auf eine echt aussehende

Sparkassen-Seite im Internet führte. Dort musste sie ihre Bankdaten eintragen.

Bei dieser Seite handelte es sich nicht um eine „echte“ Seite, sondern um eine

geschickt gemachte Täuschung, mit der die Betrüger an die Bankdaten der Frau

kamen. In der Folge gelang es dem Kriminellen, sich Zugriff auf das Konto der

55-Jährigen zu verschaffen und dort Geld abzubuchen. Insgesamt entstand ein

finanzieller Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Frau erstattete

wenig später Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von

Bankdaten oder persönlichen Daten ein.

Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder

sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch.

sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei

Angehörigen holen und die Polizei informieren

Angehörigen holen und die Polizei informieren PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben

werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail.

werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder

Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon

auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Sobald auffällige Abbuchungen bemerkt werden, sollten

Geschädigte schnellstmöglich ihre Bank informieren, damit von

dort möglicherweise noch ein Überweisungsrückruf veranlasst

werden kann.

Darmstadt-Eberstadt: Verkehrsunfall mit Personenschaden / PKW gegen Radfahrer

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag, den 20.07.2023 gegen 12:30 Uhr ereignete sich

an der Kreuzung Heinrich-Delp-Straße / Oberstraße / Im Hirtengrund ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden, an welchem eine PKW-Fahrerin und ein

Fahrradfahrer beteiligt waren.

Die PKW-Fahrerin befuhr die Heinrich-Delp-Straße aus Richtung Steigertsweg in

Richtung Oberstraße / Mühltalstraße. Nachdem die Ampel auf „Grün“ schaltete,

beabsichtigte die Fahrerin des PKW nach links auf die Mühltalstraße abzubiegen.

Hierbei ließ sie zunächst einen bevorrechtigten PKW die Heinrich-Delp-Straße

weiter geradeaus fahren. Den dahinter befindlichen Fahrradfahrer übersah sie.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer leicht und musste in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten

sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu

melden.

Gross-Gerau

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Am 26.07.2023 im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 09:25 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Dresdener Straße 20, 65474 Bischofsheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte dort vermutlich beim Ein-Ausparken einen vor Ort geparkten Pkw. Hierbei entstanden mehre Kratzer (Höhe 382 – 48 cm) auf der Beifahrerseite der Frontstoßstange des geparkten Fahrzeugs. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 750,00 EUR. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der 06144-9666-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Erbach: Kreisstadt als 21. Kommune mit KOMPASS-Sicherheitssiegel ausgezeichnet

Stefan Sauer, Staatssekretär im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, hat der Stadt Erbach nach der erfolgreichen Entwicklung eines umfassenden Präventionspaketes mit insgesamt 22 Maßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger das KOMPASS-Sicherheitssiegel verliehen.

„Mit unseren strategischen Schwerpunktsetzungen und gezielten Investitionen ist Hessen seit Jahren eines der sichersten Bundesländer. Sicherheit ist aber nicht nur die Abwendung von Gefahren, sondern auch das subjektive Sicherheitsgefühl, das von unmittelbaren Umständen vor Ort beeinflusst werden kann. Das nehmen wir als Hessische Landesregierung sehr ernst. Hier setzt unsere etablierte KOMPASS-Initiative an, denn jede und jeder soll sich an seinem Lebensschwerpunkt möglichst sicher fühlen. Im Rahmen des KOMPASS-Prozesses wurden in Erbach gemeinsam mit der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt 22 passgenaue Maßnahmen umgesetzt beziehungsweise angestoßen. Das Maßnahmenpaket trägt dazu bei, die Sicherheit vor Ort präventiv zu erhöhen und so das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Für die Anstrengungen und den Einsatz aller Beteiligten erhält Erbach verdient als 21. hessische Kommune das begehrte KOMPASS-Siegel – herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg“, so Innenstaatssekretär Stefan Sauer.

Sicherheitsbedarfe und „Angst-Orte“ werden festgestellt Eine Bürgerbefragung in Erbach hat ergeben, dass unter anderem die Aspekte Sauberkeit, Verkehr, Alkohol- und Drogenkonsum, städtebauliche Gegebenheiten und Beleuchtung durch die Bürgerinnen und Bürger als dringlichste Probleme benannt wurden. Des Weiteren besteht der Wunsch nach mehr Förderung der Jugend-, Senioren- und Sozialarbeit sowie mehr Kontrollen und Präsenz durch die Stadtpolizei, das Ordnungsamt und die Polizei. Identifiziert wurden außerdem sogenannte Angst-Orte, die spezieller Aufmerksamkeit bedürfen. Ergänzt wurde die Bestandsaufnahme durch die Sicherheitsbedarfe der Kommune, die unter anderem illegale Müllentsorgung, Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, Parkverstöße und defekte Beleuchtungen als Herausforderungen anführte.

Für die festgestellten Sicherheitsbedarfe wurde ein Katalog mit insgesamt 22 Maßnahmen entwickelt. So wurden unter anderem eine Schutzfrau vor Ort und das Projekt Gewalt-Sehen-Helfen (GSH) eingeführt, eine zentrale Anlaufstelle im Rathaus für Hilfesuchende eingerichtet, die Jugendsozialarbeit und regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche ausgebaut (z. B. Jugendtreff, Ferienspiele) und zur Erhöhung der Präsenz der Stadtpolizei zwei Elektroräder angeschafft. Weitere Maßnahmen sind die kontinuierliche Fortsetzung von Beratungen durch drei ehrenamtliche Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren (SfS), die Teilnahme am Projekt „Sicherer Schulweg“, die Integration des Mängelmelders des Landes Hessen auf der Webseite der Stadt Erbach und die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Schaffung sicherer und sicherheitsstärkender Lebensräume für alle. Geplant ist des Weiteren, die Stadtpolizei um eine Vollzeitstelle aufzustocken, einen Citymanager bei der Stadt einzustellen und auch künftig Bürgerbefragungen zum Sicherheitsgefühl durchzuführen.

Innovative Mitmach-Sicherheitsangebote: Die KOMPASS-Sicherheitsinitiative und das Sicherheitsportal Hessen Mit dem 2017 initiierten KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) hat das Hessische Innenministerium ein Angebot für Städte und Gemeinden oder auch Stadtteile eingerichtet, mit dem diese in Zusammenarbeit mit den relevanten gesellschaftlichen Akteuren und dem Land ihre Sicherheitsarchitektur gezielt weiterentwickeln können, um vor allem die gefühlte Sicherheitslage zu verbessern. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme bestehender Präventionsangebote und der Sicherheitslage sowie einer Bürgerbefragung sollen konkrete Lösungsvorschläge für die Sicherheitsbedarfe vor Ort erarbeitet werden. Im Rahmen des bundesweit einmaligen Programms, über das bereits rund 150 hessische Kommunen im Austausch mit ihren Bürgerinnen und Bürgern stehen, wurden hessenweit zahlreiche Sicherheitsanalysen und Bürgerbefragungen zur Erkennung von Problemfeldern in Kommunen und der Entwicklung entsprechender Lösungsansätze durchgeführt.

Gezielt werden in Sachen Sicherheit in Hessen die Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen. Die innovativen Mitmach-Sicherheitsprogramme des Landes Hessen sind unter dem Dach von „Gemeinsam Sicher in Hessen“ gebündelt und online über das „Sicherheitsportal Hessen“ zugänglich. Das Sicherheitsportal vereint die Meldestelle HessenGegenHetze, die Onlinewache der hessischen Polizei und den landesweiten Mängelmelder. Der Mängelmelder, an dem gegenwärtig mehr als 330 von 421 hessischen Kommunen teilnehmen, ermöglicht die unkomplizierte Übermittlung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an die zuständige Kommune.

Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden sich unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.