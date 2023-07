Karlsruhe – Festnahme nach Ladendiebstahl und Bedrohung – mutmaßlicher Täter wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird im Laufe des Dienstages ein

42-jähriger Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem

Mann wird u. a. schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete ein Ladendetektiv am Montagmittag

gegen 12:45 Uhr einen Parfümdiebstahl in einem Einkaufszentrum in der Karlsruher

Innenstadt. Als der Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb ansprach, holte dieser

eine Spritze mit aufgesetzter Nadel aus seiner Umhängetasche hervor und richtete

diese gegen den Ladendetektiv. Die Spritze hielt der 42-Jährige auch noch beim

Verlassen des Geschäfts in der Hand, als er eine hinzukommende Mitarbeiterin der

Parfümerie passierte. Auf einer Rolltreppe soll der Mann dann versucht haben,

den nacheilenden Detektiv mit der Spritze zu stechen, was ihm glücklicherweise

jedoch misslang. Dem Verfolger gelang es kurz darauf, den Tatverdächtigen – der

zwischenzeitlich versucht hatte, sich seiner Beute zu entledigen – auf der

Straße zu stellen und zurück in das Geschäft zu bringen. Kurz bevor die Polizei

eintraf, griff der mutmaßliche Ladendieb im Büro des Detektivs zu einer Schere,

worauf der Ladendetektiv sein Büro verließ. Die alarmierte Polizeistreife nahm

den aus Georgien stammenden Tatverdächtigen, der in Deutschland keinen festen

Wohnsitz hat, kurz darauf vorläufig fest.

Ettlingen – Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Karlsruhe – Eine 24-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag offenbar von

einem bislang unbekannten Jugendlichen sexuell belästigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die junge Frau gegen 16:30 Uhr zu Fuß in

Ettlingen-Spessart unterwegs. Im Drosselweg ging sie an einem vermeintlichen

Jugendlichen vorbei, der auf einer Steinmauer saß. Der Tatverdächtige folgte der

24-Jährigen kurz und umklammerte sie plötzlich von hinten. Ohne ein Wort zu

sprechen berührte er sie dabei gegen ihren Willen an der Brust und am Gesäß.

Erst als es der Frau gelang sich umzudrehen, rannte der Täter in Richtung

Hauptstraße davon.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als circa 15 bis 16 Jahre alten und etwa 165

cm großen Jugendlichen von dünner Statur. Er sei mit einem schwarzen

Kapuzenpullover mit farbigen Elementen und einer dunkelblauen verwaschenen

Jeanshose bekleidet gewesen und habe die Kapuze über den Kopf getragen.

Das Haus des Jugendrechts Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

Karlsruhe – Geschädigte und Zeugen nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung in der Innenstadt gesucht

Karlsruhe – Am Montagabend sollen Passanten bei einer wohl riskanten

Autofahrt eines 51-jährigen Mannes durch die Karlsruher Innenstadt gefährdet

worden sein. Die Polizei sucht nun nach möglichen Geschädigten sowie Zeugen.

Im Rahmen von Ermittlungen erlangten Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz den Hinweis, dass ein mit zwei Personen besetzter Mercedes

am Montagabend zwischen 18:00 und 19:45 Uhr mehrere Verkehrsverstöße begangen

haben soll. An der Kreuzung Ludwig-Erhard-Allee/ Kapellenstraße soll der

Autofahrer zunächst einen Fußgängerüberweg geschnitten haben, sodass eine Frau

eine Kollision wohl nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Wenig

später sei es in der Zähringerstraße zu einem Beinahe-Unfall gekommen, bei dem

er offenbar einen weiteren Fußgänger gefährdete.

Den mutmaßlichen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug konnte die Polizei

ermitteln. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Oldtimer Mercedes,

Typ 230 CE.

Zeugen, denen der Mercedes aufgefallen ist sowie Verkehrsteilnehmer, die

möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 0721 666-3311 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Alarmauslösung an einem Geldautomaten

Karlsruhe – Am Dienstag gegen 02:00 Uhr kam es in einer

Selbstbedienungsfiliale einer Bank in der Durlacher Allee in Karlsruhe zu einer

Alarmauslösung an einem Geldautomaten. Offenbar machten sich bislang unbekannte

Täter an den Geräten im Gebäudeinneren zu schaffen. Zu einem Diebstahlschaden

kam es jedoch nicht. Möglicherweise wurden die Unbekannten von Passanten bei

Ihrem Tatvorhaben gestört. Die Polizei sicherte Spuren und leitete entsprechende

Ermittlungen ein.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/4907-0 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Oberderdingen – Einbruch in Feuerwehrhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter brachen offenbar am Montagnachmittag

in ein Feuerwehrhaus in Oberderdingen-Flehingen ein und entwendeten ein Handy.

Über ein Fenster zum Mannschaftsraum gelangte gegen 16.30 Uhr ein Unbekannter in

das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Flehingen. Dort durchwühlten der oder die

Täter mehrere Schränke und stahlen ein Mobiltelefon. Scheinbar wurden die

Einbrecher bei ihrer Tatausführung gestört und flohen in noch unbekannte

Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07252 50460 an das Polizeirevier

Bretten zu wenden.

Medieninfo des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Sicher in den Urlaub – Tipps der Verkehrsunfallprävention

Karlsruhe – Die Sommerferien stehen an und die letzten Vorbereitungen für

die Urlaubsfahrt mit Auto, Wohnmobil oder Wohnwagen werden getroffen. Damit Sie

sicher am Ziel ankommen und Ihren Urlaub auch genießen können, haben wir für

Ihre Reise einige Tipps zusammengestellt:

Fahrzeug, Anhänger und Anbauteile wie Dachboxen und Fahrradträger sollten einem

Si-cherheitscheck unterzogen werden. Mängel an der Bereifung, am Bremssystem und

an Anbauteilen gefährden die eigene Sicherheit und die der Anderen. Viele

Werkstätten bieten hierfür entsprechende Urlaubschecks an.

Sicherheit fängt beim Packen an. Vollbepackte Fahrzeuge, Wohnanhänger und

Dachboxen verschlechtern das Fahr- und Bremsverhalten. Achten Sie insbesondere

auf das zulässige Gesamtgewicht und die Achslast. Haben Sie auch die richtige

Sicherung ihrer Ladung im Blick. Weitere Informationen finden Sie zum Thema

Ladung finden Sie un-ter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/p

kw/sicherheit-rund-um-den-pkw/ladungssicherung/

Beachten Sie beim Beladen Ihres Fahrzeuges, dass das Warndreieck, die Warnwesten

und der Erste-Hilfe-Kasten stets griffbereit sein sollten. Das spart im Falle

eines Unfalles oder einer Panne wertvolle Sekunden.

Und wenn es endlich losgeht: Bitte nur fit und ausgeschlafen hinters Steuer.

Planen Sie Ihre Fahrzeit und Fahrstrecke großzügig, um Zeitdruck zu vermeiden.

Denken Sie an aus-reichende Pausen. Weitere Informationen finden Sie unter https

😕/www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/pkw/sicherheit-rund-um-den-pkw/

muedigkeit/

Bilden Sie bei Stau bzw. bei Schrittgeschwindigkeit sofort eine Rettungsgasse!

Nur so ge-langen Rettungskräfte zügig an die Unfallstelle und können

Menschenleben retten. Dies sorgt auch dafür, dass sich Staus schneller auflösen.

Informationen zur Rettungsgasse fin-den Sie unter

https://www.gib-acht-im-verkehr.de/rettungsgasse-rettet-leben/

Weitere Informationen rund um die Verkehrsunfallprävention finden Sie auf der

Internetseite www.gib-acht-im-verkehr.de sowie auf der Internetseite der der

Landesverkehrswacht Baden-Württemberg unter www.verkehrswacht-bw.de.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe wünscht allen Reisenden eine gute und sichere

Fahrt sowie einen erholsamen Urlaub.