26-jähriger Mann wegen gewerbsmäßigen Diebstahls im Rahmen des beschleunigten Verfahrens verurteilt

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

ein 26-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Diebstahls im sog. beschleunigten Verfahren

zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten zur Bewährung verurteilt. Das Urteil

ist noch nicht rechtskräftig.

Der bislang nicht vorbestrafte 26-Jährige entwendete gemeinsam mit einem anderen

bisher unbekannten Mittäter am gestrigen Montagvormittag vier Damenhandtaschen

und einen Damengürtel aus dem Luxussegment im Gesamtwert von 8.525 EUR aus einem

Bekleidungsgeschäft in der Mannheimer Innenstadt. Während der 26-Jährige die

Außentür des Geschäfts aufhielt, begab sich der bisher unbekannte weitere Täter

in den Verkaufsraum und nahm hierbei gezielt die genannten Artikel an sich. Im

Anschluss flüchteten die beiden Männer mitsamt dem Diebesgut. Der Ladendetektiv

bemerkte den Diebstahl, nahm die Verfolgung der Täter auf und verständigte

daraufhin das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Nach kurzer Verfolgung gelang

es dem Detektiv, den 26-Jährigen zusammen mit der Polizei zu stellen. Hinter

einer ein paar Meter entfernten Mülltonne konnte das in einer Einkaufstasche

deponierte Diebesgut aufgefunden werden. Der zweite Täter konnte entkommen.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde der 26-Jährige am heutigen Tag auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Mannheim dem beschleunigten Verfahren zugeführt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt bezüglich des weiteren Täters dauern an.

Mannheim/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter greift Schüler an

Mannheim/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 16-Jähriger betrat am Montag

gegen 15.00 Uhr eine Bahn der Linie S3 von Mannheim in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Er befand sich mit seiner Schulklasse von einem Ausflug auf dem Weg nach Hause.

Auf der Fahrt wurde der 16-Jährige von einem bislang unbekannten lebensälteren

Mann körperlich angegangen, verletzt, bedroht und beleidigt. Die Bahn war sehr

voll, sodass der 16-Jährige anfangs stehen musste. Der bislang unbekannte

Radfahrer stieg mit seinem E-Fahrrad in die volle Bahn ein und überfuhr den Fuß

des 16-Jährigen. Als dieser ihn darauf aufmerksam machte, droht ihm der Mann

verbal an, ihn aus der Bahn zu werfen.

Bei der weiteren Fahrt wurden Plätze bei den Fahrradabstellplätzen frei. Der

16-Jährige setzte sich dort hin. Der unbekannte Radfahrer kam etwas später auf

den Geschädigten zu und forderte ihn zum Aufstehen auf. Da der 16-Jährige der

Aufforderung nicht schnell genug nachkam, ging dieser den Jugendlichen

körperlich an und beleidigte ihn dabei. Bei dem Übergriff verletzte sich der

Jugendliche leicht.

Der unbekannte Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: älterer Mann, ca. 60

Jahre, ca. 175 – 180 cm groß, weißer Bart, weiße Haare, roter Helm, E-Fahrrad

mit roten Satteltaschen der Marke Ortlieb.

Zeugen, die Hinweise geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten

sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

Mannheim: Tödlicher Arbeitsunfall – Arbeiter erliegt schweren Verletzungen

Mannheim – Am Montag gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei ein Arbeitsunfall

in der Mühlenstraße gemeldet. Im Rahmen von Dachreinigungsarbeiten stürzte ein

63-Jähriger aus ca. acht Metern Höhe durch ein Oberlicht. Hierbei zog er sich

schwerste Verletzungen zu und erlag diesen kurze Zeit später am Unfallort. Die

Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Es ergaben sich

bislang keinerlei Hinweise für eine Fremdeinwirkung sodass von einem tragischen

Unglücksfall ausgegangen wird.

Mannheim: Ladendiebstahl endet mit Einlieferung in die JVA

Mannheim – Am Montag gegen 11:45 Uhr entwendete ein 21-jähriger Mann

Schuhe eines Einkaufsgeschäfts im innerstädtischen Quadrat N 7 im Wert von knapp

über 100 Euro. Nachdem der 21-Jährige den Kassenbereich passierte, wurde dieser

von einem Ladendetektiv angesprochen, welcher daraufhin die Polizei hinzuzog.

Während der Durchführung strafprozessualer Maßnahmen konnten die Beamten und

Beamtinnen des Polizeirevier Mannheim-Oststadt feststellen, dass für den

21-Jährigen bereits ein offener Vollstreckungshaftbefehl besteht. Da der

21-Jährige den offenstehenden Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er im

Anschluss in eine JVA eingeliefert.

Der Mann führte während der Tatausführung ein Taschenmesser in seiner

Umhängetasche mit sich, weshalb ihn außerdem eine Anzeige wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls mit Waffe erwartet.