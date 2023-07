Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Eine Zeugin beobachtete am Montag, um

kurz nach 10 Uhr, wie ein Kombi mit schwarz-glänzender Lackierung beim

Vorbeifahren am Seitenspiegel eines in der Altlußheimer Straße geparkten

Mercedes Vito hängen blieb. Durch den Zusammenstoß riss die Außenabdeckung des

Spiegels der Mercedes ab, wurde durch die Luft geschleudert und landete genau

vor den Füßen der 32-jährigen Zeugin, die zum Glück unverletzt blieb. Der Kombi

fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am

Mercedes wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.

Hockenheim/BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis: Einladung für Medienschaffende zu einer Kontrollstelle zum Thema „Sicher in die Ferien“

Hockenheim/BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis – Anlässlich des Ferienbeginns in

Baden-Württemberg am 27.07.2023, sowie der allgemeinen Ferienzeit anderer

Bundesländer und des damit einhergehenden Ferienreiseverkehrs beabsichtigt der

Verkehrsdienst Mannheim am 27.07.2023 eine Sonderkontrolle unter dem Motto

„Sicher in die Ferien“ durchzuführen. Zielrichtung der Kontrollen werden

insbesondere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Wohnmobilen, Wohnwagen

und Bootsanhängern sein. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf präventiven

Kontrollzwecken.

Das Polizeipräsidium Mannheim freut sich daher, wenn Medienschaffende den Termin

begleiten und somit auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen.

Kontrollort und Treffpunkt: BAB A6, TuR Hockenheim-West

Uhrzeit: 12.00 Uhr.

Wir bitten um vorherige Anmeldung bis spätestens 27.07.2023, 09.00 Uhr,

telefonisch unter der 0621 174-1111 oder per Email unter

mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Neben der Möglichkeit Bild- und Tonaufnahmen zu fertigen, steht an Örtlichkeit

ein Mitarbeiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit als Interviewpartner zur

Verfügung. Diese vermitteln auch gerne Kontakt / Interviews zu bzw. von

eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Auto zum Polizeirevier gefahren

Weinheim – Als am Montag um 22 Uhr eine 55 Jahre alte Frau auf dem

Polizeirevier Weinheim erschien, fiel den Beamtinnen und Beamten rasch auf, dass

etwas mit der Anzeigeerstatterin nicht stimmte. Im Gespräch lallte die Frau und

ihre Aussprache war ungewöhnlich träge, weshalb der Verdacht bestand, dass sie

deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Schnell stellte sich die Frage, wie die

55-Jährige überhaupt zum Polizeirevier gekommen war. Nach ersten Ermittlungen

fuhr die Frau mit ihrem Toyota selbst zur Polizei und parkte das Auto direkt vor

dem Polizeirevier. Eine noch warme Motorhaube und die Sitzeinstellungen im

Fahrzeug bekräftigten den Verdacht. Ein Atemtest ergab einen Wert von fast 2,3

Promille. Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die

Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Baum stürzt auf Gebäude

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis – In der Straße „In der Au“ stürzte gegen

11.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Baum auf ein Gebäude. Aktuell

befindet sich die Feuerwehr im Einsatz, um den Baum zu bergen. Die Örtlichkeit

wird vorübergehend gesperrt. Ortskundige werden gebeten, die Örtlichkeit zu

umfahren. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Wie hoch der

Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken über Kreisverkehr gerauscht

Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag fuhr ein 66-Jähriger Mann mit

seinem Ford aus Richtung Heppenheim über die B3 nach Laudenbach. Im Kreisverkehr

am Ortseingang um kurz vor 21:30 Uhr angekommen, folgte der Fahrer nicht dem

Straßenverlauf, sondern fuhr nahezu ungebremst geradeaus über die Mittelinsel.

Der Ford kollidierte schließlich mit einer Leitplanke und kam so zum Stehen. Der

66-Jährige blieb dabei unverletzt und auch seine Mitfahrenden kamen mit einem

Schrecken davon. Beim Auto brach die Vorderachse, ein Reifen war platt und der

Airbag auf der Beifahrerseite löste aus. Die genaue Schadenshöhe von Fahrzeug

und Leitplanke ist noch nicht bekannt. Als die Polizei den Unfall aufnahm,

stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war und sich mit über einem

Promille ans Steuer gesetzt hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen

Führerschein abgeben.

Der 66-Jährige muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter

dem Einfluss von Alkohol verantworten.

Hockenheim/L 722/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall verhindert – Nötigung zwingt Autofahrer zum Ausweichmanöver

Hockenheim/L 722/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr am

Sonntag gegen 13.55 Uhr die L 722 von Speyer aus kommend in Fahrtrichtung

Hockenheim. Von hinten kam ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem 3-er BMW

und überholte den 39-Jährigen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zum

gleichen Zeitpunkt näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein Porsche. Um einen

Zusammenstoß des 3-er BMW und des Porsche zu vermeiden, mussten der 39-Jährige

und der Porsche-Fahrer abbremsen und in Richtung Straßengraben nach rechts

ausweichen. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. Der Verkehrsdienst

Mannheim hat die Ermittlungen wegen der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach

im Zeitraum von Freitag bis Sonntag in eine Schule in der Stiftsstraße ein. Ein

Lehrer, der am Sonntag Arbeitsmaterialien aus der Schule holen wollte, bemerkte

um kurz vor 14 Uhr Hebelspuren an einer Eingangstüre. Er verständigte die

Polizei, welche das Gebäude durchsuchte. Es stellte sich heraus, dass die

Täterschaft in das Lehrerzimmer eingebrochen war, nachdem sie eine Türe, die

direkt nach draußen führt, aufgehebelt hatte. Aus den durchwühlten

Räumlichkeiten wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. Die genaue

Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken auf einem Mofa unterwegs

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag kontrollierte um kurz nach 18:30

Uhr eine Streife des Polizeireviers Eberbach einen Mofa-Fahrer in der

Güterbahnhofstraße. Es zeigte sich, dass von dem 57-jährigen Fahrer ein

deutlicher Alkoholgeruch ausging. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 2,5

Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste eine Blutprobe

abgeben.

Er muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Mountainbike – Zeugen gesucht!

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag, in der Zeit zwischen 13:50 Uhr

und 17:30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft das mit einem

Zahlenschloss gesicherte Mountainbike im Wert von ca. 600 Euro. An dem Fahrrad

befand sich zudem ein Schlüsselbund mit diverseren Schlüsseln, welcher ebenfalls

entwendet wurde. Das Fahrrad war am Bahnhof an Fahrradständern verschlossen

abgestellt. Wie genau das Schloss entfernt wurde, ist bislang noch nicht

bekannt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der

Tel.: 06205/2860-0 entgegen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagmittag ereignete sich im

Kreuzungsbereich der Albert-Schweitzer-Straße und Eichendorffstraße ein Unfall,

bei dem ein 60-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 75-jährige

Honda-Fahrerin fuhr gegen 12:45 Uhr die Eichendorffstraße in Richtung B 291

entlang. Im Kreuzungsbereich missachtete die 75-Jährige die Vorfahrt des von

rechts kommenden Radfahrers und kollidierte mit dem 60-Jährigen. Durch den

Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und zog sich leichte Verletzungen am Kopf

zu. Durch einen Rettungsdienst wurde der 60-Jährige in ein umliegendes

Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden liegt im mittleren dreistelligen

Bereich. Der 60-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Rotlichtunfall Bahnstrecke blockiert

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag, um kurz nach 19:30 Uhr, fuhr

eine 73-jährige Frau mit ihrem Opel bei Rot über die Ampel der Kreuzung

Bergstraße/ Schwabenheimer Straße und verursachte einen Unfall. Ein 24-jähriger

Opel-Fahrer, der auf der Schwabenheimer Straße fuhr, überquerte bei Grün die

Kreuzung, als die 73-jährige, die auf der Bergstraße in Richtung Schriesheim

unterwegs war, mit ihrem Auto auf das seine prallte. Durch die Kollision brachen

beide Fahrzeug durch einen Zaun und kamen schließlich auf den Gleisen der

Straßenbahnlinie zum Stehen. Der Bahnverkehr konnte rechtzeitig eingestellt

werden, so dass es zu keiner weiteren Gefährdung der beiden unverletzt

gebliebenen Fahrer kam. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von

insgesamt 10.000 Euro. Um kurz nach 21 Uhr konnten beide Fahrzeuge aus dem

Gleisbereich geborgen und der Bahnverkehr wieder freigegeben werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.