Mainz – Mombach; Flüchtige Täter nach Schlägerei

Mainz – Mombach – Am 25.07.2023 ging gegen 3:00 Uhr eine Mitteilung über

eine Schlägerei vor einem Bistro in Mainz Mombach an der Hauptstraße ein. Durch

die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wurden vor Ort drei stark

alkoholisierte Männer angetroffen, die einige typische Verletzungen aufwiesen.

Diese sagten aus, dass sie zunächst von einem Mann in ein ruhiges Gespräch

verwickelt wurden, als zwei Bekannte von diesem sie körperlich angingen und

ihnen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlugen.

Anschließend flohen die Täter in Richtung Mönchgasse. Dort konnte durch eine

Streife eine Personengruppe angetroffen werden, die auf die Personenbeschreibung

der Männer zutraf und ebenfalls frische Verletzungen aufwiesen.

Dem Haupttäter, welcher sich zunächst unkooperativ verhielt, wurde auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Art und Umfang der Tatbeteiligungen, sowie das Motiv sind nun Gegenstand der

Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Finthen, Täter versuchen mit geklautem Schlüssel in Wohnhaus einzudringen

Mainz-Finthen – Am Montag gegen 17 Uhr meldete ein 17-jähriger Finther,

dass er beobachten könne wie zwei Personen versuchen würden in sein Wohnhaus

einzudringen.

Die sofort entsandten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 3 konnten vor Ort in

Erfahrung bringen, dass dem Anrufer am Vorabend scheinbar die Haustürschlüssel

gestohlen wurden. Zum Glück wurden direkt nach der Tat die Schlösser des

Gebäudes ausgetauscht und die Täter scheiterten so mit ihrem Vorhaben.

Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von

etwa 18 Jahre handeln. Die Frau habe gelockte Haare und ein südamerikanisches

Aussehen gehabt. Der Mann hingegeben sei blond, etwa 180cm groß und von heller

Haut gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall bei Aquaplaning

A 63/Alzey – Auf Aquaplaning ins Schleudern kam ein 24-Jähriger mit seinem

Audi am 24.7.2023 gegen 15:20 Uhr auf der A 63. Dabei prallte der junge Mann,

der mit einem 28-jährigen Beifahrer in Fahrtrichtung Mainz unterwegs war, auf

der Weinheimer Talbrücke in die Mittelschutzplanke. Danach blieb der Audi mittig

auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Insassen konnten selbstständig das Fahrzeug

verlassen. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, waren

aber unverletzt. Der PKW, an dem ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand,

musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die A 63 kurzfristig

voll gesperrt. Im sich bildenden Stau kam es zu einem Auffahrunfall. Ein

30-jähriger Fahrer eines PKW fuhr aufgrund zu geringem Abstand auf den

abbremsenden PKW eines 50-Jährigen. Hier entstand geringer Sachschaden. Verletzt

wurde niemand.