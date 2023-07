Kandel – Vandalismus im Ortsbereich

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im Ortbereich Kandel mehrere Gegenstände beschädigt. An einem Fahrzeug in der Mozartstraße wurde der Außenspiegel abgerissen. Am Schwanenweiher wurden drei große Pflanzenkübel umgeworfen, ein weiterer wurde in den Weiher geworfen. Ebenso wurde ein Bistrostuhl in den Weiher geworfen. In den Straßen Beethovenstraße, Schubertstraße, Mozartstraße, Jahnstraße und Waldstraße waren mehrere gelbe Säcke verteilt. Am Bahnhof wurden zwei Straßenschilder verbogen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Kandel – LKW in Autobahnausfahrt umgekippt

Am Montag gegen 13.30h kam es auf der A 65 an der Anschlussstelle Kandel-Süd zu Verkehrsbeeinträchtigungen, weil in der Ausfahrt ein LKW umkippte. Der 52-jährige LKW-Fahrer fuhr mit seinem Betonmischer von Karlsruhe aus in Richtung Ludwigshafen. Vermutlich wollte er an der Anschlussstelle Kandel-Süd auf die B9 auffahren. Im Kurvenbereich kam er nach links von der Fahrbahn ab und kippte im unbefestigten Grünbereich um. Der Fahrer wurde dadurch eingeklemmt und musste von der freiwilligen Feuerwehr aus seinen Führerhaus befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache ist im Moment Gegenstand der Ermittlungen. Die Anschlussstelle Kandel-Süd war noch bis ca. 20.00h wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 50.000 Euro belaufen.

Bellheim – Zigarettendiebe unterwegs

Zwei bislang unbekannte Ladendiebe entwendeten gestern Mittag in einem Supermarkt in Bellheim Zigaretten im Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Diese hatten sie zuvor in einem Einkaufswagen gelagert und dann durch den Kassenbereich geschoben. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Germersheim – Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Montagmorgen führten Germersheimer Polizisten mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Germersheim durch. Hierbei wurden neben drei „Gurtmuffeln“ auch drei Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Zudem konnten an fünf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden.

Jockgrim – Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Zu gleich drei Einbrüchen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Kleingartenanlage „Schemmel“ in Jockgrim. Bisher unbekannte Täter verschafften sich zum Teil gewaltsam Zutritt zu den Gartenhäuschen und entwendeten dort mehrere Gegenstände. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Weitere Geschädigte oder Zeugen sollen sich mit der Polizei in Wörth unter 07271 9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.