Radfahrer verletzt – Zeugen gesucht

Am Montagmorgen (24.07.2023) war ein 82-jähriger Radfahrer gegen 10:15 Uhr auf der Maudacher Straße aus Mundenheim kommend in Richtung Bruchwiesenstraße unterwegs. In der dortigen Unterführung der Bahngleise überholte ein bislang unbekannter Autofahrer den 82-Jährigen und hielt dabei sehr wenig Abstand. Der Radfahrer erschrak, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer hielt nicht an.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Streitigkeiten enden in mehreren Anzeigen

Am Montagabend (24.07.2023), gegen 18:50 Uhr, gerieten zwei Personengruppen vor einem Café in der Lisztstraße in Streit. Im Zuge dessen warf eine 19-Jährige zunächst einen Stuhl in Richtung der anderen Streitpartei, ohne einen der Beteiligten zu treffen. Im Anschluss soll sie ein Messer gezogen und die andere Personengruppe damit bedroht haben. Durch kurz darauf eintreffende Polizeikräfte wurde die junge Frau einer Kontrolle unterzogen. Im Anschluss wurde ihr ein Platzverweis erteilt. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am späten Montagabend (24.07.2023) war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Lutherstraße in Richtung Lutherplatz unterwegs. In einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 12 kam ihm ein Auto auf seiner Spur entgegen, weshalb er ausweichen musste und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Der Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeugs hielt nicht an.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Verdacht eines Straßenrennens – Zeugen gesucht

In der Nacht zum Dienstag (25.07.2023) war ein 31-jähriger Autofahrer gegen 02:40 Uhr auf der Saarlandstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Stifterstraße abbiegen. In entgegengesetzter Richtung fuhren zwei Autos, vermutlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit, auf der Saarlandstraße in Richtung Rheingönheim. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 31-Jährigen und dem 22-jährigen Fahrer eines der entgegenkommenden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (circa 20.000 Euro).

Der Fahrer des zweiten entgegenkommenden Fahrzeugs, einem blauen Kleinwagen, entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des flüchtigen Fahrzeugführers geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Am Montag (24.07.2023) zwischen 13:10 Uhr und 20:14 Uhr, war ein roter Skoda am Fahrbahnrand der Welserstraße Höhe Hausnummer 4 geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte die Halterin an der zum dortigen Gehweg ausgerichteten Beifahrerseite diverse kleinere Schäden am Lack fest. Wie diese entstanden, ließ sich bislang nicht klären. Auch die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Unfall in der Oderstraße

Auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Oderstraße kam es am 24.07.2023, gegen 17 Uhr, zu einem Unfall. Ein 31-Jähriger Rennradfahrer fuhr zwischen zwei parkenden Autos auf einen Zebrastreifen und wurde sodann von dem Auto einer 63-Jährigen, die gerade Richtung Ausgang fuhr, erfasst. Hierdurch stürzte er und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des Radfahrers ergaben und der junge Mann bereits in der Vergangenheit unter Einfluss berauschender Mittel gefahren war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Betrugsversuch sofort durchschaut

Nicht täuschen ließ sich am Montagmittag (24.07.2023, gegen 15 Uhr) eine 67-Jährige aus Oggersheim. Sie erhielt eine SMS in der ihr vorgegaukelt werden sollte, dass ihr Kind eine neue Nummer habe. Sie wurde sodann zu einer weiteren Kontaktaufnahme via „WhatsApp“ aufgefordert. Die 67-Jährige durchschaute den Betrugsversuch und ließ sich hierauf nicht ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Nachrichtendienstes. Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Baumaschinen gestohlen

Mehrere Baumaschinen, im Wert von insgesamt etwa 6.000 Euro, wurden zwischen dem 18.07.2023, 12 Uhr, und dem 24.07.2023, 07:30 Uhr, aus einem Firmenfahrzeug eines Energietechnikunternehmens gestohlen. Dieses parkte zur fraglichen Zeit in der Sachsenstraße.

Sie haben etwas beobachtet? Bitte setzen Sie sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung.

Fernseher und Kinderwagen gestohlen

Bereits am Samstag, 22.07.2023, gegen 22:20 Uhr, gelang es einem bislang Unbekannten aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Prinzregentenstraße einen Fernseher zu stehlen. Aus dem Hausflur entwendete der Mann zudem einen Kinderwagen. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Wenn Sie den Unbekannten, der etwa 30 Jahre alt sein dürfte, einen Bart trug und zur Tatzeit schwarze Sportschuhe anhatte, beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Sachen machen können, melden Sie sich!

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zu einem Einbruchsversuch kam es außerdem am Montagmorgen (24.07.2023, gegen 10:30 Uhr) am Alwin-Mittasch-Patz. Dort stellet stellte die Bewohnerin einer Wohnung Hebelspuren an ihrer Tür fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass Unbekannte versucht hatten, in die Wohnung einzudringen und daran scheiterten. Hinweise in diesem Falle werden ebenfalls an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 erbeten.

