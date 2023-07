(Großniedesheim) – Umweltstraftat

Durch einen Zeugen wurde gemeldet, dass auf dem Feldweg zwischen Großniedesheim und Bobenheim-Roxheim, am sogenannten Hollergraben, mehrere Kanister mit Altöl durch einen bislang unbekannten Täter illegal entsorgt wurden. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 21.07.2023 und dem 23.07.2023 liegen. Insgesamt wurde eine Menge von ca. 100 Litern Altöl festgestellt, welche durch das zuständige Ordnungsamt entsorgt wurden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrradfahrer leicht verletzt

Dannstadt-Schauernheim

Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Saarbrücken beim Herausfahren aus einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße einen 37-jährigen Fahrradfahrer aus Dannstadt-Schauernheim, der zu dieser Zeit an dieser Örtlichkeit vorbeifuhr. Nach der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am Pkw des Unfallverursachers als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Geldbeutel entwendet

Schifferstadt

Während eine 58-jährige aus Schifferstadt nach dem Einkaufen in einem Supermarkt in der Waldseer Straße den Einkaufswagen zurückbrachte, entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel der Dame, der zu dieser Zeit in ihrem unverschlossenen Pkw lag. Glücklicherweise befand sich in dem Geldbeutel kein Bargeld. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

(Bobenheim-Roxheim) – Verkehrsunfall auf der B9

Am 24.07.2023, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Nierstein mit seinem Pkw die B9 von Worms kommend in Richtung Frankenthal. In der Höhe der Abfahrt Rheinufer 1 wollte er von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln und verlor augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei wurde sein Pkw stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

