Orientierungslos durch Wald geirrt

Edenkoben (ots)

Ein 42-jähriger Mann war als Teil einer dreiköpfigen Wandergruppe aus Thüringen und Bayern im Bereich des Forsthaus Heldenstein unterwegs, um zu zelten. Da der Mann zu alkoholisiert war, wurde er von den beiden Begleitern auf dem dortigen Parkplatz gestern Abend (24.07.2023, 21.00 Uhr) zurückgelassen, da sie die Zeltausrüstung aus ihrem in einiger Entfernung geparkten Bus holen wollten. Es wurde vereinbart, dass sie sich auf dem Parkplatz wieder treffen. Als die Beiden dann erst vier Stunden später zurückkamen, war der zurückgelassene Begleiter nicht mehr anzutreffen. Aufgrund seiner Alkoholisierung war nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte. Sein mitgeführtes Handy war eingeschaltet, klingelte jedoch durch. Eine großangelegte Suchaktion mit Unterstützung der Feuerwehr, Personenspürhunden und Handy-Peilung wurde eingeleitet. Ein Hund nahm auch eine Fährte in Richtung Edenkoben auf. Noch während der Suchmaßnahmen meldete sich der Mann um 07.00 Uhr bei seiner Mutter, dass er sich an einer Tankstelle im Ortsbereich Edenkoben befindet. Hier konnte er unverletzt angetroffen werden und er wurde anschließend wieder seinen Freunden übergeben.

Mit Motorrad gestürzt

Edenkoben (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer kam gestern Abend, 24.07.2023, gegen 21.50 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad (125er) in der Weinstraße zu Fall. Er befuhr die Weinstraße in Richtung Maikammer, als ihm eine 24-jährige PKW-Fahrerin entgegenkam, die sich etwas zu weit nach links in Richtung Fahrbahnmitte eingeordnet hatte, da sie auf das dortige Schulgelände abbiegen wollte. Der 17-jährige ging davon aus, dass die Fahrerin abbiegt und leitete eine Gefahrenbremsung ein, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Boden stürzte. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Schorle aus dem Kofferraum

Sankt Martin (ots)

Am Montag, 24.07.2023, gegen 17.15 Uhr, mixte sich ein 57-jähriger Mann im Kofferraum seines PKW mehrere Weinschorle und fuhr anschließend davon. Das Fahrzeug konnte erst vor der Halteradresse in Esthal festgestellt werden. Der Fahrzeugführer wurde in der Wohnung angetroffen und er gab an, dass er nur zu Hause getrunken hätte. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 2,25 Promille. Ihm wurden zwei Blutproben zur genauen Rückrechnung des Promillewertes entnommen. Sein Führerschein wurde in der Wohnung beschlagnahmt.