Kontrolle des Fernreiseverkehrs

Pünktlich zu Ferienbeginn führten die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und die Kollegen der Schwerverkehrsüberwachung des Polizeipräsidiums Westpfalz auf der Tank- und Rastanlage Waldmohr eine Kontrolle des Ferienreiseverkehrs durch. Hintergrund: Immer mehr Urlauber folgen dem Trend, mit einem Reisemobil oder einem Wohnwagengespann in den verdienten Urlaub zu fahren. Dies führt insbesondere zur Ferienzeit zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf bundesdeutschen Autobahnen. Die A 6 ist hierbei als Transitstrecke zu den Ferienzielen in Frankreich oder Spanien von besonderer Bedeutung.

Viele Wohnwagen und Wohnmobile sind zur sommerlichen Reisezeit voll beladen. Sie haben allerdings vergleichsweise geringe Zuladungsmöglichkeiten. Gerade ältere Wohnwagen haben nicht selten ein hohes Leergewicht und ein nur geringes zulässiges Gesamtgewicht. Die Erfahrung vorangegangener Kontrollen zeigt, dass viele Wohnwagen und Reisemobile oftmals überladen sind. Die Folge ist ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko. Der Bremsweg verlängert sich und die Fahrstabilität verschlechtert sich.

Durch die schwere Beladung, die sommerliche Hitze und die langen Strecken wird auch die Bereifung stark beansprucht. Es drohen Reifenplatzer. Fahrten mit falschem Luftdruck oder mangelnder Profiltiefe beinhalten ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Der technische Zustand eines Fahrzeuges ist verantwortlich für die Sicherheit auf der Straße. Ist diese nicht mehr gegeben, gefährdet man sich und andere Verkehrsteilnehmer.

Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen müssen zum Beispiel auf Autobahnen einen Mindestabstand von 50 Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten.

Das Hauptaugenmerkt der Kontrollaktion lag wegen der besonderen Gefahren bei den Wohnwagengespannen und Wohnmobilen. Im Fokus stand dabei die präventive Beratung der Fahrzeugführer durch unsere Verkehrsexperten. Im Gespräch sollen die Fahrer insbesondere für die richtige Beladung und die Verkehrssicherheit der Feriengefährte sensibilisiert werden.

Alle Gespanne wurden durch die Kollegen der Schwerverkehrsüberwachung verwogen. Wenngleich bei den Kontrollmaßnahmen die Prävention im Vordergrund stand, so wurden doch gravierende Verstöße selbstverständlich verfolgt und sanktioniert. Ein Flyer der Autobahnpolizei Kaiserslautern mit Tipps zum Thema „Mit Sicherheit in den Campingurlaub“ wurde den Verkehrsteilnehmern an der Kontrollstelle ausgehändigt.

Nach Abschluss des Kontrolltages zog Einsatzleiter Heiko Thum folgende Bilanz: Insgesamt wurden durch die Spezialisten 29 Wohnmobile, Gespanne und sonstige Reisefahrzeuge überprüft. Die Mehrzahl der kontrollierten Fahrzeuge war in einem technisch einwandfreien Zustand, die mitgeführte Ladung entsprechend sicher verstaut und die Wohnanhänger ordnungsgemäß beladen. Lediglich fünf Fahrzeuge waren geringfügig überladen. Einem Sprinter, der mit 720 Kilogramm deutlich überladen war, musste allerdings die Weiterfahrt untersagt werden. Gegen den Fahrer und Halter des Gefährts wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Die Polizei wünscht allen Ferienreisenden eine gute und unfallfreie Fahrt. Kommen Sie sicher an und genießen Sie Ihren Urlaub!

Einbruch während des Urlaubs

Kaiserslautern – Während ein 80-Jähriger aus dem Stadtgebiet im Urlaub

verweilte, sind Unbekannte in seinen Keller eingebrochen. Ein Zeuge meldete sich

am Montag bei der Polizei als er das aufgebrochenen Kellerabteil in dem

Mehrfamilienhaus feststellte. Die Tür des Abteils stand offen. Der Türrahmen war

stark beschädigt und verbogen. Im Abteil selbst herrschte Unordnung. Der

Urlauber konnte telefonisch erreicht werden. Ob etwas aus dem Kellerraum fehlt,

steht aktuell nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. |ksr

Zeugen gesucht! – 15-Jähriger wird am Kopf verletzt

Kaiserslautern – Ein Jugendlicher wurde heute Mittag (25. Juli) gegen 12

Uhr Opfer eines brutalen Übergriffes am Altenhof. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen war der Junge in der Innenstadt unterwegs, als ihn die beiden

Täter anpöbelten. Ohne auf deren Provokation eingegangen zu sein, bekam der

15-Jährige einen Schlag mit der Faust ins Gesicht. Die zwei Täter brachten den

Jugendlichen zu Boden, schlugen und traten weiter auf ihn ein. Das Opfer erlitt

mehrere Verletzungen, unter anderem am Kopf. Die Polizei ermittelt wegen

gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben, können

mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2055 oder 369-0 Kontakt

aufnehmen. |ksr

Alkoholisierter Mann belästigt Café-Gäste

Kaiserslautern – Ein Betrunkener belästigte am Montagabend mehrere Gäste

in einem Café in der Innenstadt. Der 42-Jährige schrie herum und störte die

Kundschaft des Lokals. Die alarmierten Polizisten stellten direkt fest, dass der

Mann offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein normales Gespräch war mit ihm

nicht möglich. Ebenso machte er den Eindruck, nicht selbstständig nach Hause

gehen zu können. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde seitens des Betrunkenen

abgelehnt. Aufgrund dieser Tatsachen wurde der 42-Jährige von den Beamten auf

die Dienststelle gebracht. Dort blieb er, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft,

bis zum folgenden Morgen. |ksr

Wer kann Hinweise zu den Fahrraddieben geben?

Kaiserslautern – Fahrraddiebe haben in der Nacht zum Montag zugeschlagen.

Sie entwendeten in der Hummelstraße einen Drahtesel. Das Mountainbike der Marke

Cube stand auf der Straße und war mit einem Schloss an einen Laternenmast

gesichert. Die Diebe stahlen das Fahrrad samt dem Schloss. Jetzt ermittelt die

Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag,

7:45 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder ein schwarzes

Herrenrad aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Fahrverbot missachtet – Strafanzeige kassiert

Kaiserslautern – Weil er sich trotz eines bestehenden Fahrverbots hinters

Steuer eines Autos setze, erwartet einen 42-Jährigen jetzt ein Strafverfahren.

Die Polizei kontrollierte den Mann am Montag in der Mannheimer Straße. Während

der Überprüfung seines Führerscheins stellte sich heraus, dass seit Anfang Juni

ein wirksames Fahrverbot gegen den 42-Jährigen besteht. Alle Aufforderungen, den

Führerschein abzugeben, hatte er offensichtlich ignoriert. Die Polizisten

stellten die Fahrerlaubnis jetzt sicher. Seine Fahrt durfte der 42-Jährige nicht

fortsetzen. Den Heimweg trat er zu Fuß an. |erf

Alkoholisiert auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern – Einer Polizistin fiel in ihrer Freizeit der Fahrer eines

E-Scooters im Stadtgebiet auf. Sie alarmierte ihre Kollegen. Am Ende hatte die

Polizeikommissaranwärterin den richtigen „Riecher“.

Die Beamtin war am Montagnachmittag auf den Fahrer aufmerksam geworden, weil er

den Elektroroller mit einer Bierflasche in der Hand lenkte und das Rotlicht

einer Ampel missachtete. Die alarmierte Polizeistreife traf den 27-Jährigen

schließlich in der Mainzer Straße an. Schnell war klar: Der Fahrer stand unter

Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, das Gerät zeigte

0,53 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss

über seine Blutalkoholkonzentration geben. Doch bei den festgestellten

Regelverstößen sollte es nicht bleiben: Im Verlauf der Kontrolle stellte sich

heraus, dass der 27-Jährige mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. Die

Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann das Gefährt in der Trippstadter

Straße stahl. Die Beamten stellten potenzielle Beweismittel und den E-Scooter

sicher. Sie informierten den Halter über den Diebstahl, der das Fehlen seines

Rollers zwar schon festgestellt, aber noch keine Anzeige bei der Polizei

erstattet hatte. Der 27-Jährige blickt nun mehreren Ermittlungsverfahren

entgegen. |erf

Einbruch in ehemalige Waldgaststätte

Kalkofen – Am 24.07.2023 gegen 10.30 Uhr bemerkte eine Joggerin Gasgeruch,

welcher aus der ehemaligen Waldgaststätte Ohlbachtal in Kalkofen kam. Durch die

Feuerwehr wurde festgestellt, dass aus einer Kupferleitung in der Küche Gas

austrat. Die Feuerwehr verriegelte den Haupthahn des Gastanks und lüftet das

Anwesen. Durch das entwichene Gas wurde niemand verletzt. Es konnte ermittelt

werden, dass unbekannte Täter die Tür des Anwesens aufhebelten, um so ins

Gebäude zu gelangen. Dort versuchten sie, das Kupferrohr zu entwenden. Durch das

plötzlich austretende Gas ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und

flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der

Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Zweiter Aufbruchsversuch an Zigarettenautomat

Sitters – Wie schon am 21.07.2023 versuchten unbekannte Täter, den

Zigarettenautoamten in der Hauptstraße in Sitters aufzubrechen. In der Nacht vom

23.07.2023 auf den 24.07.2023 wurde versucht, die Metallblende des

Geldeinzugsschachtes aufzuhebeln, um an das Bargeld zu gelangen. Dies misslang

den Tätern jedoch. Bei der Tatausführung ließen sie einen Stofflappen zurück. Am

Zigarettenautomaten entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der

Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok