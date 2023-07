Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Wiedererkannt und festgenommen haben Beamte der

Bundespolizei am Montagmorgen einen 20-jährigen marokkanischen

Staatsangehörigen. Der hatte am Sonntag einem 35-jährigen amerikanischen

Touristen einen Koffer im Hauptbahnhof Frankfurt am Main gestohlen. Den Koffer,

in dem sich neben persönlichen Sachen, Ausweisdokumenten auch ein hochwertiges

Tablet befand, hatte der 20-Jährige in einem unbeobachteten Moment entwendet,

als der Reisende seine anderen Gepäckstücke in einem Schließfach einschließen

wollte. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung konnten eine Streife den Täter

am Montagmorgen gegen 5 Uhr im Hauptbahnhof erkennen und festnehmen. Zum

Verbleib des Koffers wollte sich der 20-Jährige nicht äußern. Bei der

Feststellung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt im

Bundesgebiet aufhält. So wurde das Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls um den

Tatbestand des unerlaubten Aufenthaltes erweitert. Die Vorführung beim

Haftrichter ist für heute vorgesehen.

Frankfurt – Altstadt: Tatort Römerberg – Senior Opfer von dreistem Trickdieb

Frankfurt (ots) – (di) Um mehrere Hundert Euro Bargeld brachte gestern Mittag

(24. Juli 2023) ein dreister Dieb einen hilfsbereiten Senior in der Frankfurter

Altstadt. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Der 76-jährige Geschädigte ging gegen 14:30 Uhr gerade über den Römerberg, als

er von einem Unbekannten angesprochen wurde, der den Anschein erweckte, eine

Zwei-Euro-Münze gewechselt haben zu wollen. Der hilfsbereite Senior blieb

stehen, zückte seinen Geldbeutel und öffnete das Kleingeldfach. Der Unbekannte

griff selbst auch in das Münzfach und durchsuchte die dortigen Münzen. Was dem

76-Jährigen jedoch verborgen blieb: In diesem Moment nahm der Dieb offenbar

unbemerkt das Papiergeld aus dem Scheinfach an sich. Dies stellte der Senior

aber erst später bei einem anschließenden Geschäftsgang fest. Der Täter war

zwischenzeitlich über alle Berge.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, 180 – 185 cm groß, ca. 40

Jahre alt, er machte einen gepflegten Eindruck, hatte mittelblonde Haare, trug

ein weißes Hemd sowie eine beige-farbene Hose.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder

dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim örtlich

zuständigen Polizeirevier (1. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 –

10100 zu melden.

Frankfurt – Niederursel: Diebe haben es auf Diesel abgesehen

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht von Montag auf Dienstag (25. Juli 2023)

hatten es Vater und Sohn in Niederursel auf Dieselkraftstoff abgesehen. Hierbei

wurden Sie jedoch durch eine Polizeistreife gestört. Der Sohn flüchtete zunächst

mit seinem Fahrzeug. Er konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgungsfahrt

gestellt werden.

Gegen 03:00 Uhr fiel Beamten des 14. Polizeireviers im Bereich der Feldgemarkung

nahe des Dorfwiesenweges ein Fahrzeug am Wegesrand auf. Noch bevor die Beamten

die Situation genauer unter die Lupe nehmen konnten, rannte eine Person von

einer angrenzenden Pferdekoppel zum Fahrzeug, stieg ein und raste mit Vollgas

westwärts davon. Während der Flucht hatte es mehrfach den Anschein, dass der

Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren würde. Zudem warf er wiederholt

Gegenstände aus dem Fahrzeug.

Kurz vor der Ortsgrenze Eschborn hatte die Verfolgung ein Ende, da der Fahrer

jetzt plötzlich an einer roten Ampel anhielt. Aus dem Fahrzeug war sofort

deutlicher Kraftstoffgeruch wahrnehmbar. Der Fahrer saß nur in Unterhose und

T-Shirt bekleidet im Fahrzeug. Es stellte sich im Nachgang heraus, dass er

während der Fahrt seine Kleidungstücke und eine Sturmhaube aus dem Fenster warf,

die ebenfalls einen deutlichen Kraftstoffgeruch aufwiesen. Im Kofferraum des

Fahrzeuges waren insgesamt vier 20-Liter-Kanister, von denen drei mir Diesel

befüllt waren. Zur Herkunft des Sprits machte der Fahrer unglaubhafte Angaben.

Die Beamten folgten der Spur zurück zur Pferdekoppel. Im Dunkel der Nacht trafen

sie hier den Vater des Fluchtfahrers an und fanden drei weitere befüllte

Kanister mit Diesel, die zum Abtransport bereitstanden, sowie einen Schlauch zum

Absaugen.

Der 54-jährige Vater und sein 32-jähriger Sohn sind in der Vergangenheit bereits

wegen des besonders schweren Fall des Kraftstoffdiebstahls aufgefallen. Aufgrund

der Umstände erhärtete sich auch hier der Verdacht. Gegen beide wurde ein

Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls von Kraftstoff eingeleitet. Trotz

Absuche der Umgebung konnte der genaue Tatort bislang noch nicht ausgemacht

werden. Beide wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Erneute Rauschgiftsicherstellung in Postpaketen – Zollfahndung und Polizei nehmen zwei Tatverdächtige fest

Bad Hersfeld / Frankfurt am Main / Rosbach v. d. H. / Wiesbaden (ots) –

Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des

Hessischen Landeskriminalamtes vom 25.07.2023

Nachdem erst kürzlich rund eine Tonne Cannabis durch die Gemeinsame

Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und

des Hessischen Landeskriminalamtes aus dem Verkehr gezogen wurde, stellten die

Fahnderinnen und Fahnder erneut Marihuana, versendet in Paketen, sicher.

Durch Kräfte des Hauptzollamtes Gießen – Kontrolleinheit Verkehrswege – waren

zwei verdächtige Paketsendungen aus Spanien bei zollrechtlichen Kontrollen am

18.07.2023 in einem Paketverteilzentrum in der Nähe von Bad Hersfeld

sichergestellt worden. Darin: rund 36 Kilogramm Marihuana.

Mittels sich anschließender kriminaltaktischer Maßnahmen konnten die

mutmaßlichen Empfänger der inkriminierten Drogensendung identifiziert und am

19.07.2023 in Rosbach vor der Höhe sowie Frankfurt am Main festgenommen werden.

„Die laufenden Ermittlungen der GER Hessen werden zeigen, in welchem Umfang die

Tatverdächtigen versuchten, unerkannt Betäubungsmittel auf dem Postweg nach

Deutschland einzuschmuggeln. Dass es sich dabei mitunter um große Mengen handeln

kann, verdeutlicht die Großsicherstellung von rund einer Tonne Cannabisprodukten

zu Beginn des Monats beispielhaft“, so Carina Orth, Pressesprecherin des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Die beiden 28- und 40-jährigen Personen müssen sich nun wegen des Verdachts der

unerlaubten Einfuhr einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln

verantworten. Beide Beschuldigte befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die

Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Gießen dauern an.

Zusatzinformationen:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Hessen wurde im Jahr 2012 als

Zusammenschluss von Ermittlern des Hessischen Landeskriminalamts und des

Zollfahndungsamts Frankfurt am Main gegründet. Ziel der GER Hessen ist die

Bekämpfung der hessenweiten und grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität.

Als Expertendienststelle führt die GER Hessen besonders umfangreiche

Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit

dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.