Unfall beim Ausparken

Um 12:59 Uhr kam es gestern Mittag auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße zu einem Unfall, nachdem ein 18-Jähriger aus Eschwege beim Ausparken gegen den Pkw eines 30-Jährigen aus Eschwege fuhr. Es entstand geringer Sachschaden.

Auch auf dem Parkplatz zwischen Mc Donalds und der dortigen Tankstelle ereignete sich gestern ein Unfall beim Ausparken. Gegen 21:15 Uhr beabsichtigte eine 37-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw auszuparken, wobei sie den Pkw eines 63-Jährigen aus Großalmerode beschädigte. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Unfall beim Abbiegen

Um 12:55 Uhr befuhr gestern Mittag ein 48-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Hilberlachestraße in Bad Sooden-Allendorf in Richtung B 27. Zu dieser Zeit befuhr eine 62-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Parkplatzausfahrt des dortigen tegut-Marktes, um nach links in die Hilberlachestraße einzubiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug des 48-Jährigen. Dieser bemerkte noch, dass die 62-Jährige ihn nicht wahrgenommen hat, worauf er noch sein Fahrzeug abstoppte und hupte. In dem Moment bog die 62-Jährige allerdings schon ab und streifte mit der kompletten Fahrerseite die vordere linke Seite des anderen Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung, Täter vorläufig festgenommen

Um 10:30 Uhr wurde gestern Vormittag ein 39-Jähriger aus Eschwege auf dem Gelände des „Reit- und Fahrvereins Eschwege e.V.“ im Postweg in Eschwege durch Zeugen festgehalten, nachdem er sich dort an einer Pumpe zu schaffen machte. Es stellte sich dann heraus, dass der 39-Jährige eine dort abgestellte Anbauspritze für einen Traktor mit Farbe besprühte und diese dann in ihre Einzelteile zerlegte. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Die Polizei ermittelt nun, inwieweit der Tatverdächtige auch für weitere Farbschmierereien oder Sachbeschädigungen auf dem Gelände des Vereins infrage kommt.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Am 23.07.23 ereignete sich zwischen 10:40 Uhr und 11:15 Uhr in Sontra eine Unfallflucht. Ein 60-Jähriger aus Sontra hatte seinen Pkw, einen grauen Pkw Hyundai, jeweils am Lidl-Parkplatz und am Parkplatz „Hinter der Wachtmauer“/ Ecke Niederstadt geparkt. Auf einen von den beiden Parkplätzen wurde der Pkw im rechten Frontbereich angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 07:13 Uhr befuhr am gestrigen Morgen eine 37-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die B 80 in Richtung der B 27. Dort ordnete sie sich auf den Fahrstreifen für „Rechtsabbieger“ ein. Dann beabsichtigte sie jedoch mit dem Pkw auf den „Linksabbiegestreifen“ zu wechseln, übersah dabei aber den dort stehenden Pkw, der von einer 49-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2000 EUR.