Brand in Zuckerfabrik

Zeit: Dienstag, 25.07.2023, 07:20 Uhr

Brand im Pellet-Lager der Zuckerfabrik

Durch die Leitstelle Schwalm-Eder wurde der Polizei Fritzlar ein Brand in der sogenannten „Pellet-Halle“ der Zuckerfabrik gemeldet.

Die Pellet-Halle ist derzeit nicht befüllt. Der Brand entstand im Spitzboden der Halle und konnte durch die vor Ort befindliche Feuerwehr gelöscht werden.

Nach Angaben der Brandermittler beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 50.000EUR. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Schwalm-Eder-Kreis:Raub mit Schusswaffe in Borken. Polizei such nach Zeugen

Am Montag, den 24.07.2023 kam es zu einem bewaffneten Überfall auf einen Drogeriemarkt in der Borkener Innenstadt. Insgesamt waren vier Täter beteiligt. Ein Täter stand während der Tatausführung im Eingangsbereich. Im Laden befand sich zur Tatzeit nur der Inhaber des Geschäftes. Dieser wurde von einem der Täter mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe des Geldes aufgefordert. Nach der Aushändigung des Geldes flüchteten die vier Täter in den Bereich der Kirchstraße. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei Zeugen darum, Hinweise auf die bislang unbekannten Täter zu geben. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

die vier trugen Corona Schutzmasken

alle hatten eine Kapuze über den Kopf gezogen

ein Täter hatte blaue Augen und war komplett dunkel gekleidet

ein Täter hatte orange Streifen an der Kapuze

zwei der Täter waren unter 170 cm groß

die beiden anderen Täter waren über 185 cm groß

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.