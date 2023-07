Vier Verletzte bei Auffahrunfall am Holländischen Platz

Kassel-Nord: Am gestrigen Montagabend kam es am Holländischen Platz in Kassel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, bei dem vier Personen verletzt wurden. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der Unfall auf der Wolfhager Straße, Ecke Holländischer Platz, gegen 22 Uhr ereignet. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer aus Kassel war auf dem linken der beiden Geradeausfahrstreifen der Wolfhager Straße in Richtung Holländischer Platz unterwegs und hielt an der Kreuzung an der Ampel an, da diese auf Rot umschaltete. Eine 46-jährige Frau aus Kassel am Steuer eines nachfolgenden Audi konnte nach eigenen Angaben auf regennasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Beide Fahrer sowie der 28-jährige Beifahrer aus Kassel in dem Opel wurden leicht verletzt. Eine weitere verletzte Insassin des Opel wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften sowie einem Notarzt und später in einem Krankenhaus versorgt. Lebensgefahr besteht für die 24-jährige Frau aus Kassel nicht. Der erheblich beschädigte Audi musste abgeschleppt werden. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen rund um den Holländischen Platz. Gegen 23 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Einbrecher trifft auf Bewohnerin und flüchtet: Zeugen in Vellmar gesucht

Vellmar (Landkreis Kassel):

Eine böse Überraschung erlebt am gestrigen Montagmittag die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Osterbergstraße in Vellmar. Sie hatte verdächtige Geräusche aus dem Kellergeschoss gehört und war beim Nachsehen im Treppenhaus auf einen Einbrecher getroffen. Der Täter hatte daraufhin das Weite gesucht und war geflüchtet, ohne Beute gemacht zu haben. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Notruf der Bewohnerin war um 12:40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach dem flüchtigen Täter, der als schlanker und dunkelhäutiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man den Einbrecher noch festnehmen konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergab, war der Unbekannte durch ein offenstehendes Fenster in das Kellergeschoss des Hauses eingestiegen und hatte sich in mehreren Räumen auf Beutezug begeben. Als der Täter diesen im oberen Geschoss fortsetzten wollte, war er von der Bewohnerin ertappt worden, woraufhin er wieder ins Kellergeschoss lief und von dort nach draußen flüchtete. Im Garten fanden die Beamten Wertgegenstände wie Schmuck und ein Handy, die vom Täter offenbar bereits für den Abtransport deponiert worden waren.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.