Main-Taunus: Die Polizei-News

Junge geht Kinder auf Skateranlage an, Kriftel, Brunnenweg, Freizeitpark Kriftel, Samstag, 22.07.2023, 21:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurden drei Kinder bei den Skateranlagen des Freizeitparks Kriftel von einem weiteren, bislang unbekannten Jungen angegangen und verletzt. Gegen 21:00 Uhr hielten sich mehrere spielende Kinder auf der besagten Anlage im Brunnenweg auf. Den Angaben mehrerer Anwesender zufolge sei dort plötzlich eine Junge auf einem Fahrrad erschienen, welcher unvermittelt auf einen 9- und einen 11-jährigen Jungen zugefahren sei und diese angefahren habe. Beide Kinder wurden dabei an den Beinen leicht verletzt. Anschließend sei der Junge plötzlich vom Rad gestiegen, zu einem 9 Jahre alten Mädchen gelaufen und habe sie unvermittelt ins Gesicht geschlagen und beleidigt. Danach habe der Junge sein Fahrrad liegen lassen und sei zu Fuß geflüchtet. Eine medizinische Versorgung der Kinder war vor Ort nicht notwendig.

Es soll sich um einen dunkelhäutigen Jungen mit schwarzen, kurzen sowie lockigen Haaren im Alter von 12-14 Jahren gehandelt haben. Er sei etwa 150 bis 160 cm groß und schlank gewesen und mit einer schwarzen Kappe der deutschen Fußballnationalmannschaft, einem roten T-Shirt und einer beigen, kurzen Hose bekleidet gewesen. Das türkisgrüne Fahrrad der Marke Kenhill Delta LX Off Road wurde sichergestellt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche von der Polizeistation Hofheim geführt werden. Hinweise werden unter der Rufnummer (06192) 2079-0 erbeten.

Fahrraddiebe im Landkreis unterwegs,

Hattersheim, Bad Soden, Eschborn-Niederhöchstadt, Samstag, 22.07.2023 bis Montag, 24.07.2023

(fh)Am Wochenende haben Fahrraddiebe im Main-Taunus-Kreis ihr Unwesen getrieben. Gleich drei Geschädigte stellten zwischen Samstag und Montag fest, dass ihre Räder gestohlen worden waren. Im Rotdornweg Eschborn-Niederhöchstadt stahlen Unbekannte zwei Fahrräder im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro aus einer Garage. In der Hasselstraße in Bad Soden und dem Schokoladenring in Hattersheim entwendeten Diebe unbemerkt aus einem Hof und vom Abstellplatz vor einem Wohnhaus jeweils ein abgeschlossenes Fahrrad. Der Wert dieser Räder summiert sich auf knapp 1.200 Euro. Zeugen des Diebstahls in Hattersheim werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen. Für Hinweise zu den Diebstählen in Bad Soden und Niederhöchstadt wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 9695-0.

Vandalismus in Neubau einer Schule,

Hochheim am Main, Kirchstraße, Freitag, 21.07.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 23.07.2023, 11:00 Uhr

(fh)Vandalen haben am Wochenende eine im Umbau befindliche Schule in Hochheim aufgesucht. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt betraten sie das Schulgelände in der Kirchstraße und suchten dort zielgerichtet den neuen Anbau auf. Dort beschädigten sie eine Wand im Eingangsbereich und ließen angebrannte Folie zurück. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Baucontainer auf Schulgelände aufgebrochen – Werkzeugdiebstahl, Eschborn, Dörnweg, Samstag, 22.07.2023, 12:30 Uhr bis Montag, 24.07.2023, 06:45 Uhr

(fh)Auf dem Gelände einer Eschborner Schule haben am Wochenende Diebe zugeschlagen und hochwertiges Werkzeug entwendet. Der oder die Täter suchten das Schulgelände im Dörnweg auf und machten sich an einem dort aufgestellten Baucontainer zu schaffen. Nachdem sie diesen aufgebrochen hatten, nahmen sie diverses Werkzeug an sich und flüchteten mit ihrer Beute. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

Betonmischer-Lkw kippt um – Fahrer verletzt, Bad Soden-Neuenhain, Königsteiner Straße / Am Waldfeld, Montag, 24.07.2023, 14:00 Uhr

(fh)am Montagnachmittag ist ein Betonmisch-Lkw bei einem Verkehrsunfall in Neuenhain umgekippt und hat für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 41 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 14:00 Uhr die Königsteiner Straße aus Richtung Königstein kommend. An der Kreuzung zur Straße „Am Waldfeld“ wollte der Fahrer in eben diese einbiegen, war hierbei aber offenbar zu schnell unterwegs, sodass der Lkw auf die linke Seite kippte. Der Fahrer wurde zunächst in der Fahrerkabine eingeklemmt, aus welcher ihn die Feuerwehr befreien musste. Er wurde anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw musste mithilfe eines Krans geborgen werden. Eine größere Beeinträchtigung des Verkehrs war jedoch nicht gegeben. Beim Umkippen hatte das Fahrzeug auch eine Verkehrsinsel, ein Straßenschild sowie eine Laterne beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 150.000 Euro.

Verletzte nach Auffahrunfall,

L 3028, Hochheim / Flörsheim, Obermühle, Montag, 24.07.2023, 16:30 Uhr

(fh)Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zwischen Hochheim und Flörsheim wurden zwei Frauen verletzt. Um 16:30 Uhr befuhren eine 35 Jahre alte Fahrerin eines BMW und eine 43-jährige Mercedes Sprinter-Fahrerin in dieser Reihenfolge die Landesstraße 3028 von Hochheim nach Flörsheim. An der Einmündung zur Obermühle (Am Wickerbach) beabsichtigte die BMW-Fahrerin nach links abzubiegen und bremste aufgrund Gegenverkehrs ab. Dies bemerkte die Dahinterfahrende offenbar zu spät, sodass sie auf den BMW auffuhr. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Beteiligten verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von knapp 35.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Stoppschild missachtet – Vier Verletzte, Flörsheim-Weilbach, Schulstraße / Raunheimer Straße / Schiller Straße, Dienstag, 25.07.2023, 00:10 Uhr

(fh)Am Dienstag um kurz nach Mitternacht hat ein junger Autofahrer im Flörsheimer Ortsteil Weilbach an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und ist mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. Insgesamt wurden vier Insassen verletzt. Gegen 00:10 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Liederbach mit mehreren Mitfahrern in einem Audi A1 die Schulstraße in Richtung der Kreuzung Raunheimer Straße / Schillerstraße. An besagter Kreuzung, bei welcher der 18-Jährige eigentlich aufgrund eines Stopp-Schildes die Vorfahrt gewähren musste, fuhr der junge Fahrer in den Kreuzungsbereich ein und stieß dabei mit einem Pritschenwagen eines 26-jährigen Hattersheimers zusammen. Dieser war zeitgleich auf der Raunheimer Straße in Richtung Eddersheim unterwegs gewesen. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrer sowie zwei weitere Insassen verletzt und mussten zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.