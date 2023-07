Bergstrasse

Viernheim: Werkzeug aus Mehrfamilienhaus gestohlen / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Viernheim (ots) – Nachdem sich Unbekannte am Montagabend (24.7.) widerrechtlich

Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Jägerstraße verschafft und Werkzeug

entwendet haben, hat die zuständige Kriminalpolizei (K 42) in Viernheim die

weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die

Kriminellen im Zeitraum zwischen 19.15 und 21 Uhr auf bislang unbekannte Weise

in den Hausflur und ließen dort eine Akku-Rohrpresse mitsamt Werkzeugkoffer

mitgehen. Angaben zu dem verursachten Schaden können derzeit noch nicht gemacht

werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Stehlguts geben können,

melden sich bitte unter der Telefonnummer 06204/9377-0 bei den Beamtinnen und

Beamten der Viernheimer Polizei.

Bensheim-Auerbach: Vinothek heimgesucht und Geldkassette entwendet / Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Bensheim-Auerbach (ots) – Am Montag (24.7.) war eine Vinothek an der Örtlichkeit

„Zwischen den Bächen“ im Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge

betraten die bislang Unbekannten gegen 16 Uhr den Verkaufsraum des Weingutes und

entwendeten die dort stehende Geldkassette. Anschließend flüchteten die Diebe

mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von insgesamt

mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten,

sich bei den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41 in Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Viernheim: Fahrrad vor Pizzeria gestohlen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Am Donnerstagabend (20.7.), zwischen 21.30 und 23.30 Uhr,

geriet ein Pedelec des Herstellers „HIMIWAY“ (H-Escape) in den Fokus

Krimineller. Das schwarze Zweirad war vor einer Pizzeria abgestellt, die sich im

Bereich der Volkerstraße befindet. Im genannten Zeitraum entwendeten die bislang

unbekannten Täter das Fahrrad und suchten im Anschluss mit ihrer Beute im Wert

von etwa 2.000 Euro das Weite.

Die Kripo (K42) in Viernheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Stehlguts

machen können, sich unter der Rufnummer 06204/9377-0 bei den Beamtinnen und

Beamten zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Duo nach Farbschmierereien festgenommen

Darmstadt (ots) – Polizeibeamte konnten am späten Montagabend (24.7.) zwei junge

Männer festnehmen, die sich zuvor mit Sprühdosen an der Mauer eines Museums am

Friedensplatz zu schaffen gemacht hatten.

Die 26 und 18 Jahre alten Männer wurden gegen 23.00 Uhr von Zeugen dabei

beobachtet, wie sie gemeinsam mit einer weiteren, bislang unbekannten Person,

die Museumswand mit Graffitis beschmierten.

Umgehend erfolgte die Meldung bei der Polizei, sodass die Beamten zwei der drei

Täter im Rahmen der Fahndung festnehmen konnten. Sie wurden auf die Wache

gebracht und es wurde Strafanzeige erstellt. Die Ermittlungen zur Identität des

noch flüchtigen Mittäters dauern an. Der entstandene Schaden wird auf mehrere

hundert Euro geschätzt.

Darmstadt: Kaltgetränke und Schokoriegel entwendet / Polizei

sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Auf Kaltgetränke und Schokoriegel hatten es Kriminelle bei

einem Einbruch am frühen Dienstagmorgen (25.7.) abgesehen. Zeugen bemerkten

gegen 06.40 Uhr die wohl eingeschlagene Scheibe eines Gebäudes in der

Heinrich-Hertz-Straße und benachrichtigten umgehend die Polizei.

Scheinbar hungrige unbekannte Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht

gewaltsamen Zutritt, um über 70 Kaltgetränke und Schokoriegel zu entwenden. Im

Anschluss entfernten sie sich mitsamt dem Diebesgut vom Tatort.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 969-0 beim Kommissariat 43 bei der Polizei in Darmstadt zu

melden.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt / Eschollbrücken: Dieseldiebstahl aus Lastwagen / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt / Eschollbrücken (ots) – Auf Diesel-Kraftstoff hatten es bislang

unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Pfungstädter Stadtteil

Eschollbrücken abgesehen.

Zwischen 15.00 Uhr am Freitag (21.7.) und 18.00 Uhr am Sonntag (23.7.)

entwendeten die Kriminellen mithilfe eines Schlauchs ca. 500 Liter

Diesel-Kraftstoff aus einer in der Darmstädter Straße geparkten

Sattelzugmaschine und suchten anschließend das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 969-0 beim Kommissariat 42 zu melden.

Roßdorf: Betrunkener Fahrer bei Verkehrskontrolle gestoppt

Roßdorf (ots) – Ein 45 Jahre alter Mann wurde nach einer Verkehrskontrolle am

Montagabend (24.7.) vorläufig festgenommen. Eine Polizeistreife stoppte den

Frankfurter gegen 22.00 Uhr auf der Bundesstraße 38 bei Roßdorf, der in seinem

Mini Cooper unterwegs war. Bereits beim Herantreten bemerkten die Beamten einen

starken Alkoholgeruch, der aus dem Fahrzeuginneren drang.

Der Fahrer selbst wirkte deutlich alkoholisiert. Während der gesamten Kontrolle

tätigte er widersprüchliche Aussagen zu seiner Identität und kommunizierte mit

teils verwaschener Sprache. Der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,09 Promille. Einen gültigen Führerschein konnte er der Streife

ebenfalls nicht aushändigen. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Klärung

seiner Identität sowie weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Wache gebracht.

Wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie dem Verdacht des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis muss er sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich

verantworten.

Darmstadt: Fahrzeugführer mit 1,91 Promille hinterm Steuer erwischt / Strafverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots) – Am Montagabend (24.7.) wurde ein 40 Jahre alter

Fahrzeugführer, der auf der Bundesstraße 42 (Gräfenhausener Straße) von

Weiterstadt in Richtung Darmstadt unterwegs war, von einer

Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich

heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille, weshalb der

40-Jährige die Beamten für eine Blutentnahme auf die Polizeistation begleiten

musste. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss sich der Darmstädter nun in

einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Gross-Gerau

Büttelborn: Kriminelle stehlen Werkzeug von Pritschenwagen/Zeugenaufruf

Kriminelle brachen in der Nacht zum Dienstag (25.07.) eine Werkzeugkiste auf der Ladefläche eines Pritschenwagens auf und entwendeten das darin aufbewahrte Werkzeug. Das Fahrzeug wurde gegen 19.30 Uhr „Im Kirchgarten“ abgestellt, gegen 5.45 Uhr wurde der Diebstahl entdeckt. Zum Diebesgut zählen unter anderem ein Motortrennschleifer, eine Bohrmaschine und ein Aggregat. Die Schadenshöhe beläuft sich nach erster Schätzung auf fast 3000 Euro.

Die Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K 21) haben den Fall übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Trebur: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen /Zeugen gesucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben sich Diebe in den zurückliegenden Tagen auf einem Baustellengelände in der Nähe des Sportplatzes in der Dammstraße zu schaffen gemacht und eine auf einem Tieflader abgestellte Rüttelplatte mitgehen lassen. Nach bisherigen Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis Freitagnachmittag (21.07.) zurück. Am Montagmittag (24.07.) wurde der Diebstahl entdeckt und die Polizei informiert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06144/9666-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 in Bischofsheim zu erreichen.

Biebesheim: Wohnwagen gerät in Brand/Zeugen gesucht

Ein als Büro für einen Autohandel dienender Wohnwagen geriet am Montagabend (24.07.), gegen 21.30 Uhr, auf einem Grundstück in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Brand. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand griffen die Flammen zuvor von einem Holzhaufen auf einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Baum und anschließend auf den Wohnwagen über. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt derzeit Brandstiftung nicht aus. Zeugen bemerkten zur Tatzeit mehrere Personen, die vom Brandort weg gerannt sein sollen. Zwei der Unbekannten sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt sein, einer der Jugendlichen ist circa 1,85 Meter groß, hat blonde Haare, war komplett schwarz gekleidet und habe eine auffällig große Nase. Der andere Flüchtige war kleiner und hat laut den Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann hat schwarze Haare, ist schlank und trug ein Fußballtrikot von Real Madrid in lila/grau, Adidas-Sporthose und schwarze Schuhe. Er führte ein Fahrrad mit sich.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Erbach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag (23.07.), gegen 14:30 Uhr, wurde in der Berliner Straße ein geparkter grauer Honda Civic offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.

Oberzent-Schöllenbach: Unfallverursacher nach Unfall geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag (20.07.2023) auf Freitag (21.07.2023) parkte ein 29-Jähriger Odenwälder seinen roten Ford Mustang GT in der Oberen Siegfriedstraße in 64760 Oberzent. Als er am Vormittag zu seinem Auto zurückkam, musste er an der linken Fahrzeugseite und dem linken Außenspiegel einen frischen Unfallschaden feststellen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten PKW des 29-Jährigen mutmaßlich beim Vorbeifahren und kam anschließend seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.