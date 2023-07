Mehlbach – Kevin Graffland ist der neue Wehrführer der Feuerwehr Mehlbach. Der bisherige Stellvertreter wurde von der Mannschaft als Nachfolger von Andreas Feurich gewählt, der sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Frederic Feurich, Sohn des bisherigen Wehrführers, ist nun Stellvertreter. Die Wahlen fanden am Freitagabend, 21. Juli, vor dem Kameradschaftsabend im Feuerwehrhaus statt.

Vor der Wahlhandlung hielt Andreas Feurich in der Fahrzeughalle seine Abschiedsrede. Er erinnerte daran, dass er im Jahr 1993 in die Feuerwehr eingetreten und bereits seit dem Jahr 2000 in der Wehrführung war. Seit dem Jahr 2017 war Feurich Wehrführer. Als besondere Punkte seiner Amtszeit in der Wehrführung nannte er den Neubau des Feuerwehrhauses und die Gründung der Bambini-Feuerwehr. Feurich dankte seiner Familie für die langjährige Unterstützung.