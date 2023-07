Anzeige – Ein Girokonto bildet in der heutigen Zeit die Grundlage für den alltäglichen Zahlungsverkehr. Ob Gehaltseingänge, Daueraufträge, Lastschriften oder einfache Überweisungen – all dies wird über das Girokonto abgewickelt.

Dabei bieten Girokonten vielseitige Vorteile wie die einfache Handhabung von Transaktionen, die Möglichkeit zur Beantragung von Kreditkarten oder Dispokrediten, und oft auch zusätzliche Dienste wie Cash-Back-Programme oder die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen.

Trotz der wachsenden Popularität reiner Onlinebanken bestehen noch Unterschiede zwischen diesen und Filialbanken. Filialbanken wie die Volksbank Raiffeisenbank bieten nicht nur digitale Dienstleistungen, sondern auch den Vorteil persönlicher Beratungen in den Filialen und oftmals ein dichteres Netz an Geldautomaten. Diese Kombination von digitalem Komfort und persönlichem Service ist es, die viele Kundinnen und Kunden schätzen.

Vorteile eines Girokontos bei der Volksbank Raiffeisenbank

Ein wichtiger Aspekt, der bei der Wahl eines Girokontos berücksichtigt werden sollte, ist der Service und die Beratung, die die Bank bietet. Bei der Volksbank Raiffeisenbank steht der persönliche Service und die individuelle Beratung vor Ort im Vordergrund. Kundinnen und Kunden profitieren von einem direkten Ansprechpartner in ihrer Filiale, der sie in allen Fragen rund um das Girokonto berät und unterstützt. Dieser persönliche Kontakt kann dabei helfen, die Girokonto Vorteile richtig nutzen zu können und die angebotenen Dienstleistungen zu beanspruchen.

Die Volksbank Raiffeisenbank ist Teil des genossenschaftlichen Bankensektors, der sich durch eine starke Vernetzung auszeichnet. Diese Vernetzung ermöglicht es, die Ressourcen und Erfahrungen verschiedener Genossenschaftsbanken zu nutzen, um das bestmögliche Serviceangebot bereitzustellen.

Überdies hat die Volksbank Raiffeisenbank eine starke lokale Präsenz und ist eng mit der Gemeinschaft verbunden. Dies äußert sich nicht nur in der Unterstützung von lokalen Projekten und Veranstaltungen, sondern auch in der genossenschaftlichen Struktur der Bank selbst, die die Einbindung und Partizipation ihrer Mitglieder fördert. So sind die Kundinnen und Kunden nicht nur Kunden, sondern auch Mitglieder und Miteigentümer der Bank, was das Prinzip des „Helfen und Helfen lassen“ unterstreicht und zu einem besonderen Gemeinschaftsgefühl beiträgt.

Spezifische Vorteile eines Girokontos

Ein Girokonto bei der Volksbank Raiffeisenbank bringt neben den generellen Vorzügen eines Girokontos eine Reihe spezifischer Vorteile mit sich. Diese reichen von der optionalen Kreditkarte, über den Dispokredit, hin zu Programmen wie Cash-Back und Zufriedenheits-Garantie.

Überdies bietet die Bank einen besonderen Komfort durch ein dichtes Netz an Geldautomaten, die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlen sowie die Einbindung eines Tagesgeldkontos. Ein Girokonto der Volksbank Raiffeisenbank bietet viele Vorteile, die andere Girokonten laut einer Übersicht nicht haben.

Kreditkarte auf Wunsch – Ein signifikanter Vorteil eines Girokontos bei der Volksbank Raiffeisenbank ist die Möglichkeit, auf Wunsch eine Kreditkarte zu erhalten. Diese bietet eine hohe Flexibilität und weltweite Akzeptanz, die es ermöglicht, sowohl im Inland als auch im Ausland problemlos zu bezahlen oder Geld abzuheben. Diese Freiheit wird durch das weitreichende Netz an Akzeptanzstellen und Geldautomaten unterstrichen, die eine Kreditkarte zu einem zuverlässigen Begleiter machen.

Neben der hohen Akzeptanz und Flexibilität bietet eine Kreditkarte der Volksbank Raiffeisenbank auch zusätzliche Dienstleistungen und Versicherungsleistungen. Abhängig vom gewählten Kreditkartenmodell können diese unter anderem Reiseversicherungen, Auslandskrankenversicherungen oder auch Fahrzeug-Schutzbriefe umfassen. Dies macht die Kreditkarte nicht nur zu einem Zahlungsmittel, sondern auch zu einem wichtigen Instrument für den persönlichen Schutz und die Absicherung.

Dispokredit – Ein weiterer spezifischer Vorteil eines Girokontos bei der Volksbank Raiffeisenbank ist die Option eines Dispokredits. Ein Dispositionskredit, oder kurz Dispo, erlaubt es, das eigene Girokonto bis zu einem festgelegten Rahmen zu überziehen. Dies kann insbesondere in Situationen von Vorteil sein, in denen kurzfristige finanzielle Engpässe auftreten. Dadurch wird eine zusätzliche finanzielle Flexibilität geboten, die dazu beiträgt, die eigene Liquidität zu sichern. Im Vergleich zu vielen anderen Banken zeichnet sich die Volksbank Raiffeisenbank durch eine transparente und kundenfreundliche Gestaltung des Dispokredits aus.

Die Bedingungen und Konditionen werden klar kommuniziert und es wird darauf geachtet, dass die Höhe des Dispokredits zur finanziellen Situation der Kundinnen und Kunden passt. Dies unterstützt eine verantwortungsbewusste Nutzung und hilft, die Vorteile eines Dispokredits optimal zu nutzen, ohne in eine Überschuldungsfalle zu geraten.

Cash-Back-Programm – Eine weitere Dienstleistung, die im Rahmen des Girokontos bei der Volksbank Raiffeisenbank angeboten wird, ist die Möglichkeit, an der Kasse eines Geschäftes Bargeld abzuheben. Diese Funktion, oft als „Cashback“ bezeichnet, kann gerade in Situationen praktisch sein, in denen kein Geldautomat in unmittelbarer Nähe ist.

Beim Bezahlvorgang wird einfach der gewünschte Bargeldbetrag angegeben, der dann zusammen mit dem Einkaufsbetrag vom Konto abgebucht wird. Das Bargeld wird direkt an der Kasse ausgegeben, wodurch der Gang zum Geldautomaten entfällt. Bis zu 200 Euro können so in einem Schritt abgehoben werden, was eine komfortable und flexible Möglichkeit zur Bargeldversorgung darstellt.

Zufriedenheitsgarantie – Die Zufriedenheitsgarantie der Volksbank Raiffeisenbank ist ein weiteres Merkmal, das das Girokonto der Bank besonders attraktiv macht. Diese Garantie drückt das hohe Selbstvertrauen der Bank in ihre Leistungen aus und bietet gleichzeitig einen Schutz für die Kunden.

Sollten diese innerhalb von sechs Monaten nach der Eröffnung des Girokontos unzufrieden sein und sich entscheiden, das Konto wieder aufzulösen, werden alle Kontoführungsgebühren zurückerstattet. Diese Zufriedenheitsgarantie bedeutet eine erhebliche Risikominderung und zeigt das Engagement der Volksbank Raiffeisenbank für exzellenten Service und Kundenzufriedenheit.

Kontaktloses Bezahlen – Das kontaktlose Bezahlen ist eine moderne Bezahlmethode, die auch bei der Volksbank Raiffeisenbank im Rahmen des Girokontos angeboten wird. Sie ermöglicht es, Zahlungen mit der Debit- oder Kreditkarte sowie mit dem Smartphone durchzuführen, ohne dass die Karte in ein Lesegerät eingesteckt oder das Smartphone an ein Terminal gehalten werden muss.

Bei Beträgen bis zu einem bestimmten Limit ist so gar keine PIN-Eingabe erforderlich. Das macht das kontaktlose Bezahlen besonders schnell und komfortabel. Gerade in Zeiten, in denen Hygiene besonders wichtig ist, bietet das kontaktlose Bezahlen zudem den Vorteil, dass die Berührung von öffentlichen Oberflächen vermieden werden kann. Die Volksbank Raiffeisenbank unterstützt mit dieser Funktion den Trend zu mehr Komfort und Hygiene im Zahlungsverkehr.

Tagesgeldkonto inklusive – Ein zusätzlicher Vorteil des Girokontos bei der Volksbank Raiffeisenbank ist die Option, ein kostenloses Tagesgeldkonto zu eröffnen. Ein Tagesgeldkonto ist eine Art Sparkonto, auf dem Geld sicher angelegt werden kann und dabei Zinsen erwirtschaftet.

Der besondere Vorteil eines Tagesgeldkontos liegt in seiner Flexibilität:

Im Gegensatz zu anderen Sparformen ist das Geld täglich verfügbar, es gibt keine Kündigungsfristen. Die Kombination aus Giro- und Tagesgeldkonto ermöglicht es, den Zahlungsverkehr effizient zu verwalten und gleichzeitig von den Vorteilen des Sparens zu profitieren. Dies stellt ein weiteres Element dar, welches die Attraktivität des Girokontos bei der Volksbank Raiffeisenbank erhöht.

Die Stärken des Girokontos bei der Volksbank Raiffeisenbank

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein Girokonto bei der Volksbank Raiffeisenbank zahlreiche Vorteile bietet. Neben klassischen Leistungen wie der Bereitstellung einer Kreditkarte auf Wunsch und der Möglichkeit eines Dispokredits, gibt es zusätzliche Vorteile wie das Cash-Back-Programm und die Zufriedenheitsgarantie. Hinzu kommen moderne Bezahllösungen wie das kontaktlose Bezahlen mit Karte oder Smartphone und das Angebot, ein kostenloses Tagesgeldkonto zu eröffnen. Nicht zu vergessen ist der persönliche Service vor Ort, die Vernetzung mit anderen Genossenschaftsbanken und die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft.

Potenzielle Kundinnen und Kunden, die auf der Suche nach einem Girokonto sind, das sowohl klassische als auch moderne Bankdienstleistungen bietet und zudem mit persönlichem Service punktet, sollten die Volksbank Raiffeisenbank in Betracht ziehen.

Die hier vorgestellten Vorteile bieten Anhaltspunkte, um die Leistungen der Bank im Vergleich zu anderen Banken zu bewerten und die richtige Entscheidung zu treffen.