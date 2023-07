Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Elmstein: Abgewiesener Fahrgast beschädigt Bus

Elmstein (ots) – Am Freitag, 21.07.2023, um ca. 16:00 Uhr wollte eine männliche Person in Elmstein den Linienbus als Fahrgast benutzen. Da er nicht über einen gültigen Fahrschein verfügte, lehnte der Busfahrer die Mitnahme ab. Das verärgerte den Mann offensichtlich so, dass er mit einem Messer einen Reifen am Bus zerstach. Anschließend flüchtete er fußläufig und konnte nicht mehr angetroffen werden. Den Busfahrern ist die Person in der Vergangenheit bereits öfter aufgefallen, weil er ohne Fahrschein den Bus nutzen wollte. Zeugen werden gebeten, sich unter 06321 8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

