Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 23.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Diebstahl bei Maison & Jardin

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 21.07.2023, gegen 17:30 Uhr kam es zum Diebstahl einer Bauchtasche bei der Veranstaltung Maison & Jardin. In einem unbemerkten Moment wurde einer Verkäuferin die Bauchtasche entwendet, welche auf einem Tisch lag. In diesem befand sich Bargeld im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter 06321 8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Brandgefahr – Ordnungswidrigkeit wegen Feuerstelle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch einen aufmerksamen Neustadter Bürger wurde am Samstag, 22.07.2023, um ca. 11:00 Uhr eine Feuerstelle im Meisental/Haardt gemeldet. Demnach haben eine männliche und eine weibliche Person an einer Feuerstelle ein Feuer entfacht. Bei Eintreffen der Streife hatten sich die beiden Personen bereits entfernt, das Feuer war gelöscht. Ermittlungsansätze zu den Verursachern sind vorhanden. Gemäß Allgemeinverfügung der Stadt Neustadt an der Weinstraße zur Verhütung von Bränden im Außenbereich wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst und an die Verfolgungsbehörde weiter geleitet. Auch die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass aufgrund der anhaltenden Trockenheit sehr hohe Brandgefahr herrscht und bittet alle Mitbürger um umsichtiges Verhalten.

Neustadt: Verlassener Transporter – Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße – OT Mußbach (ots) – Am 23.07.2023 gegen 08:00 Uhr teilte ein Passant hiesiger Dienstelle mit, dass auf einem Wirtschaftsweg neben der L519 zwischen NW-Mußbach und Meckenheim ein Transporter der Marke Opel (Modell Mervano) teilweise in einem Graben stehen und sich dort keinerlei Personen befinden würden. Vor Ort konnte der nicht verschlossene Transporter entsprechend der Zeugenaussage vorgefunden werden. An dem Fahrzeug waren zudem keine Kennzeichen angebracht. Der rechtmäßige Besitzer des Opels konnte vor Ort nicht ermittelt werden, weshalb dieser sichergestellt wurde. Ob strafrechtliche oder ordnungswidrige Handlungen hinter diesem ungewöhnlichen Parkvorgang stecken, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Polizei Neustadt/W. bitte Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Eigentümer geben können, sowie Feststellungen in Zusammenhang mit diesem Fahrzeug gemacht haben, sich mit dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

