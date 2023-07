Einbruch in Kindertagesstätte

Otterstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Otterstadt in der Schulstraße. Die Täter suchten in mehreren Zimmern nach Diebesgut. Hierzu brachen sie Schränke auf und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Wie die Täter in die Kindertagesstätte gelangten, ist nicht bekannt.

Weiterhin konnten Hebelspuren an der Eingangstür der angrenzenden Bücherei festgestellt werden. In die Bücherei gelangten die Täter jedoch nicht.

Wer hat zu besagtem Zeitraum im Bereich der Schulstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Zwei Einbrüche in Limburgerhof

Limburgerhof (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 20.07.2023 kam es gleich zu 2 Einbrüchen. In der Schlesier Straße drangen Unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte ein. In dieser brachen sie dann das Büro der KiTa-Leitung auf und entnahmen Schlüssel für Mitarbeiterspinde.

Aus einem dieser Spinde wurden dann mehrere hundert Euro entwendet, die dort für unter anderem für Veranstaltungen vorgehalten wurden. Weiterhin entstand durch das Aufbrechen weiterer Schränke ein bisher nicht bezifferter Sachschaden.

In der gleichen Nacht verschafften sich bisher unbekannte Täter vermutlich durch das Aufhebeln einer Fluchttür gewaltsam Zugang in eine Grundschule im Herrmann-Löns-Weg. In mehreren Klassenzimmern wurden dann Schränke, Schubladen und Lehrerpulte aufgebrochen. Bis auf ein kleines Küchenmesser wurde jedoch offensichtlich nichts entwendet.

Der durch die Täter verursachte Sachschaden dürfte bei ca. 2.000 Euro liegen. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.