Körperverletzung am Postplatz

Speyer (ots) – Am Freitagabend gerieten 2 männliche Personengruppen am Postplatz in Speyer aneinander. Die 6-köpfige Personengruppe im Alter zwischen 16 und 33 Jahren gab an, von zwei anderen Personen angegriffen worden zu sein. Unter anderem hätte eine der Personen einen Schlagstock mitgeführt.

Die 2 Personen konnten nicht mehr vor Ort angetroffen werden, erschienen jedoch kurze Zeit später auf der Dienststelle und gaben ihrerseits an, angegriffen worden zu sein. Der Schlagstock konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Personen wurden anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Es werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Unfall auf der B9

Speyer (ots) – Am 21.07.2023 gegen 07:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Fahrbahn war bis zu diesem Zeitpunkt bis zur Höhe der Abfahrt Speyer West noch immer aufgrund des „Kartoffelunfalls“ vom Vorabend gesperrt. Eine 48-Jährige Autofahrerin musste Verkehrsbedingt aufgrund eines Rückstaus bremsen.

Eine 18-Jährige, die sich mit ihrem Auto dahinter befand, erkannte die Bremsung des vorderen Fahrzeugs und leitete ebenfalls eine Bremsung ein. Allerdings verschätzte sich die 18-jährige Autofahrerin, sodass sie auf das vordere Auto auffuhr.

Die 48-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.500 EUR.

Unfall mit leicht verletztem Kind

Speyer (ots) – Am Freitag gegen 11:30 Uhr kam es in der Diakonissenstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen Autofahrerin und einem 11-jährigem Fahrradfahrer.

Die Autofahrerin befuhr hierbei die Diakonissenstraße, das Kind kam aus Sicht der Autofahrerin von links und befuhr die Seekatzstraße in Richtung Diakonissenstraße.

Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die 57-Jährige einen Zusammenstoß nicht vermeiden, sodass der 11-Jährige vom Fahrrad fiel und sich leicht verletzte.

Das Kind konnte vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden, die Autofahrerin stand leicht unter Schock.

Unfallfluchten mit unbekannten Unfallverursachern

Speyer/Harthausen (ots) – Vom 13.07.2023 bis zum 21.07.2023 parkte die Geschädigte ihren roten Hyundai i10 in Speyer in der Christian-Dathan-Straße. Ein unbekannter Unfallflüchtiger touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken das Auto der 30-Jährigen, sodass dieses unterhalb des linken Scheinwerfers und an der Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Weiterhin kam es von Donnerstag auf Freitag in der Johannesstraße in Harthausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte bemerkte an seinem weißen BMW einen Schaden im Bereich des Außenspiegels und des Kotflügels. Der Unfallflüchtige touchierte wahrscheinlich beim Vorbeifahren den BMW.

Wer kann Hinweise zu den Unfallfluchten geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )