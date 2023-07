Landau: Die Polizei-News

Unfallflucht

Landau (ots) – Die Fahrerin eines roten Elektrofahrzeugs des Herstellers „MG“, hatte dieses im Zeitraum vom 20.07.2023, 22:30 Uhr bis zum 21.07.2023, 13:00 Uhr auf dem Parkplatz im Prießnitzweg abgestellt. Hierbei streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das abgestellte Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken, sodass zumindest beim parkenden PKW ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigung im Wingert

Böchingen/Nußdorf (ots) – Im Zeitraum vom 19.07.2023 bis zum 21.07.2023 beschädigten unbekannte Täter eine Wingertszeile eines ortansässigen Weingutes zwischen Böchingen und Landau-Nußdorf. Hierbei wurden mehrere Drähte der Wingertszeile durchschnitten. Neben dem entstandenen Sachschaden, dürfte vor allem der unnötige Arbeitsaufwand zur Wiederherstellung zu Buche schlagen.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.