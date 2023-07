Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Drogen

Münster-Sarmsheim (ots) – Am 22.07.2023 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 16:00 Uhr in der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim einen 42-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Zudem konnten die Beamten eindeutige Hinweise auf einen vorangegangen Drogenkonsum feststellen. Ein Drogenschnelltest, welcher auf die Stoffgruppe der Amphetamine anschlug, erhärtete den Verdacht.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Sprendlingen (ots) – Am 21.07.2023 um 22:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die L400 von Badenheim aus kommend in Fahrtrichtung Gensingen. Kurz hinter dem Kreisverkehr im Bereich Sprendlingen geriet er auf die dortige Fahrbahninsel, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn.

Der 62- Jährige zog sich durch den Sturz Schürfwunden und Prellungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Einbruch in Wertstoffhof- Täter geschnappt!

Bingen (ots) – Am 21.07.2023 gegen 23:00 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge Taschenlampenlichter auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Saarlandstraße. Die entsendeten Beamten stellen ein aufgebrochenes Zugangstor fest.

Auf dem Gelände selbst können 2 Täter im Alter von 24 und 35 Jahren auf frischer Tat festgestellt werden. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Beamten kam es zu keinem Stehlgut. Die beiden Männer erwarten nun Strafverfahren.

Einbruch in Wohncontainer

Budenheim (ots) – Am Mittwoch gegen 13 Uhr kam es im Bereich der Mainzer Landstraße in Budenheim zu einem Einbruch in einen Wohncontainer, welcher auf einem Firmengelände steht.

Zwei bislang unbekannte männliche Täter sind dort gewaltsam in den Container eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufgebrochen haben. Anschließend wurde im Inneren alles durchwühlt.

Die Täter flüchteten, vermutlich ohne Beute gemacht zu haben.

Durch einen Zeugen konnte eine vage Personenbeschreibung abgegeben werden.

Demnach soll ein Täter 1,80-1,90 m groß und 20-25 Jahre alt gewesen sein. Er habe braune, kurz rasierte Haare gehabt und ein graues T-Shirt mit schwarzer Jogginghose getragen.

Der zweite Täter habe längere schwarze, zur Seite gegelte, Haare gehabt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.