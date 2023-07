Nachbarn retten Bewohner aus brennendem Gebäude

Oftersheim (ots) – Am Freitag kam es gegen 14.30 Uhr in der Hebelstraße in Oftersheim zu einem Gebäudebrand. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache brach der Brand in der Küche des Anwesens aus und breitete sich sodann im ganzen Anwesen aus.

Noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnten die pflegebedürftigen Anwohner durch das beherzte Eingreifen von zwei Zeugen, welche kurz zuvor schwarzen Rauch aus den Fenstern festgestellt hatten, aus dem brennenden Haus gerettet werden.

Das Brandgeschehen konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim schnell unter Kontrolle

gebracht und gelöscht werden. Die beiden Anwohner sowie die beiden Zeugen verletzten sich leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zu Verkehrssperrungen rund um die Hebelstraße.

Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ca. 80.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt.

Nahezu störungsfreier Veranstaltungsverlauf bei Bruce Springsteen Konzert

Hockenheim (ots) – Das Konzert des US-amerikanischen Rocksängers Bruce Springsteen auf dem Hockenheimring verlief aus Sicht der Polizei nahezu störungsfrei. Während der Anreise der Besucher kam es, verbunden mit dem Wochenend- und Ferienreiseverkehr sowie eingerichteten

Baustellen, vor allem rund um das Walldorfer Kreuz und der BAB 61, zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Konzert begann um 19:30 Uhr bei trockenen Wetterverhältnissen. Der Anfahrtsverkehr hielt auch nach Konzertbeginn noch bis ca. 20:30 Uhr an, vor allem aus Richtung Norden.

Vor und während des Konzerts waren die eingesetzten Polizeikräfte lediglich mit einer Streitigkeit um einen Parkplatz, mit einem Fall der familiären Streitigkeiten sowie mit der Zuordnung von wenigen Fundsachen beschäftigt. Eine Person musste aufgrund starker Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden.

Nach Konzertende um 22:15 Uhr verließ ein Großteil der Besucher umgehend das Veranstaltungsgelände. Die Abreisephase zog sich für einen Teil der etwa 70.000 Besucher bis gegen 02:00 Uhr hin.

Betrunken gegen Straßenlaterne gefahren – Zeuge greift beherzt ein

Wiesloch (ots) – Gegen 02.00 Uhr befuhr ein mit zwei Personen besetzter Mercedes Benz die Sinsheimer Straße in Wiesloch. Vermutlich in Folge einer erheblichen Alkoholisierung verlor der 25-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne.

Aufgrund des erheblichen Unfalllärms wurde ein Zeuge auf den Verkehrsunfall aufmerksam und begab sich zur Unfallstelle um zunächst Erste Hilfe zu leisten. Nachdem Fahrer und Beifahrer selbstständig den PKW verlassen konnten, stellte der Zeuge die erhebliche Trunkenheit fest und nahm den PKW-Schlüssel des Fahrers an sich.

Er behielt diesen bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife in seiner Obhut. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung des Zeugen. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 2,04 Promille. Auch der Beifahrer konnte mithalten und hatte einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille.

Der 25-Jährige musste die Beamten auf das Polizeirevier Wiesloch begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Der 25-Jährige hat neben Führerschein rechtlichen Konsequenzen mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss zu rechnen.

Durch den Verkehrsunfall lösten in dem PKW alle Airbags aus und die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.