Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mehrere Alkoholverstöße in einer Nacht festgestellt

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.07.2023 gegen 21:55 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen einzelnen PKW auf einem Tankstellengelände in der Mannheimer Straße feststellen. Als sich der 36-jährige Mann wieder zu seinem Fahrzeug begeben wollte, wurde dieser einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der Mann räumte unmittelbar daraufhin ein, das Fahrzeug zuvor geführt zu haben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde unmittelbar beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gegen 00:10 Uhr wurde ein 57-jähriger Mann fahrend auf einem E-Scooter festgestellt. Auf dem E-Scooter war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht, weshalb dieser einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auch bei dieser Kontrolle konnte entsprechend Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Auch ihm wurde entsprechend eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet ebenfalls eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Um 01:25 Uhr wurde ein 33-jähriger PKW Fahrer eine allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,87 Promille, sodass der Mann zum Zwecke eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle mitgenommen wurde. Dieser zeigte schließlich 0,82 Promille an. Auf den Betroffenen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Beim Erstverstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze bedeutet dies ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, die Eintragung von zwei Punkten im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei Bad Dürkheim weist daraufhin, dass die Gefahren durch Alkoholkonsum individuell verschieden sind. Alkohol wirkt sich je nach Alter, Größe, Geschlecht etc. unterschiedlich aus. Daher kann bereits ein alkoholisches Getränk zu viel sein.

Deidesheim: Radfahrer fährt Fußgängerin um und flüchtet

Deidesheim (ots) – Am gestrigen späten Abend (21.07.2023), gegen 23:15 Uhr kam es in Deidesheim zu einer Unfallflucht. Die 20-jährige Geschädigte lief mit Bekannten die Straße „Im Diedel“ entlang in Richtung Obergasse, als sich in der Dunkelheit von hinten ein Radfahrer mit seinem unbeleuchteten Fahrrad näherte. Die Geschädigte wollte noch ausweichen, wurde jedoch vom Radfahrer erfasst. Beide Beteiligten kamen hierbei zu Fall. Der Radfahrer stand auf und flüchtete fußläufig in Richtung Weinberge. Sein grün-schwarzes Fahrrad ließ er zurück. Personenbeschreibung: männlich, ca. 15-16 Jahre alt, kurze braune Haare, schwarzer Pullover. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und zog sich diverse Schürfwunden zu. Am nächsten Morgen wurde die Örtlichkeit nochmals aufgesucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich das Fahrrad nicht mehr vor Ort befand. Erst danach wurde die Polizei verständigt. Eventuelle Zeugen-/innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: In Brand setzen eines Kinderfahrrades

Haßloch (ots) – Ein Passant stellte am 22.07.2023, gegen 02:10 Uhr ein brennendes Kinderfahrrad auf dem Schulhof einer örtlichen Grundschule in der Schillerstraße fest und meldete den Sachverhalt über Notruf bei der Integrierten Leitstelle. Der Brand konnte wenig später durch die alarmierten Wehrkräfte der Feuerwehr Haßloch gelöscht werden. Vor Ort ergaben sich für die eingesetzten Polizeibeamten eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung durch unbekannte Täterschaft. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Der/die noch unbekannte Besitzer(-in) des Fahrrades sowie eventuelle Zeugen-/innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Polizeiliches Resümee des ersten Abends des Grünstadter Weinwettstreits 2023

Grünstadt (ots) – In Bezug auf den Verlauf des ersten Abends des Grünstadter Weinwettstreits 2023 kann aus polizeilicher Sicht festgehalten werden, dass dieses am Abend gut besucht war, überwiegend von Heranwachsenden.

Das Weinzelt und alle weiteren Sitzgelegenheiten waren weitestgehend ausgelastet.

Kurz nach 00:00 Uhr kam es zu einer wechselseitigen einfachen Körperverletzung zwischen zwei Erwachsenden aus Grünstadt, wobei das Ordnungsamt und die polizeilichen Einsatzkräfte eingreifen mussten. Beide Beschuldigten waren dabei alkoholisiert und lehnten im Anschluss eine ärztliche Behandlung ab.

Insgesamt aber lag über den Abend friedliche und ausgelassene Stimmung vor.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Totalschaden aufgrund eines Insektes

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 20.07.2023, befuhr gegen 18:30 Uhr eine 91-Jährige aus Bockenheim an der Weinstraße mit ihrem Pkw die B271 von Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Bockenheim. Nach eigenen Angaben hätte sich ein schwarzes Insekt während der Fahrt auf ihren Oberschenkel gesetzt, welches sie nun wegschlagen wollte. Hierbei habe sie die Kontrolle über ihren Pkw verloren, weshalb sie nach links von der Fahrbahn abkam und schließlich in die dortigen Leitplanken knallte. Die Bockenheimerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, obwohl der Aufprall nicht unerheblich war, der Pkw schon über 30 Jahre alt ist und über keine Airbags verfügt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war die B271 für ca. 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Quirnheim-Tal, Obrigheim: Geschwindigkeitskontrollen

Quirnheim-Tal / Obrigheim (ots) – Am Donnerstag (20.07.2023) wurden bei Laser-Geschwindigkeitskontrollen in Quirnheim-Tal zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die schneller als die erlaubten 50 km/h fuhren. Der schnellere der beiden wurde mit 60 km/h gemessen. In der Wormser Straße in Obrigheim überschritten sieben Autofahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Hier war der Schnellste mit 76 km/h unterwegs, was neben einem Bußgeld die Eintragung eines Punktes im Verkehrszentralregister nach sich zieht.

Hettenleidelheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht B47 Hettenleidelheim

Hettenleidelheim (ots) – Am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B47 zwischen Wattenheim und Eisenberg ein Verkehrsunfall. Derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem Pkw Ford Fusion der Farbe Schwarz die B47 in Fahrtrichtung Eisenberg. An der Einmündung zur K35 (Hettenleidelheim) touchierte der Fahrzeugführer eine Verkehrsinsel mit Verkehrsschild, wodurch auch der Pkw stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrzeugführer entfernte sich hiernach fußläufig von der Unfallstelle. Durch den an der Unfallörtlichkeit zurückgelassenen Pkw kam es vor Ort zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):