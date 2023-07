Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zu schnell und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu schnell und ohne Versicherungsschutz unterwegs war am 22.07.2023 um 11:00 Uhr ein 42-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem E-Scooter, als er in der Gartenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war und dieser eine Geschwindigkeit von circa 30 km/h erreichen kann. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen, weshalb dieser sich nun neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten muss. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt und der 42-Jährige musste zu Fuß weitergehen.

