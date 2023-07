Mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots) – Ein 49-Jähriger wurde am Donnerstag 20.07.2023 gegen 21:50 Uhr, an der Endhaltestelle in Rheingönheim von einer Gruppe von 6 Jugendlichen zunächst verbal attackiert. Zur Konfliktvermeidung lief der 49-Jährige in Richtung eines angrenzenden Supermarkts. Einer der Jugendlichen verfolgte ihn und stieß den Mann schließlich zu Boden. Anschließend stach er mit einem Taschenmesser in Richtung des Mannes.

Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Im weiteren Verlauf bedrohte der Jugendliche den 49-Jährigen mit dem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Es ist dem beherzten Eingreifen einer Mitarbeiterin des Supermarkt zu verdanken, dass er von dem Mann abließ. Die Mitarbeiterin rief, sie würde die Polizei verständigen, sodass der Jugendliche aufschreckte und ohne Beute mit den anderen flüchten.

Der Jugendliche konnte als ca. 15-17 Jahre alt, 1,80 m, braune kurze Haare und bekleidet mit einer Jeanshose sowie einem beige-orangen T-Shirt beschrieben werden.

Eine Beschreibung der weiteren Jugendlichen, welche an der Tat selbst nicht beteiligt waren, konnte nicht abgegeben werden. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die Jugendlichen bei einer sofortigen Fahndung nicht auffinden.

Sie haben die Tat beobachtet oder können etwas zu den Jugendlichen sagen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Streit in der Rheingalerie eskaliert

Ludwigshafen (ots) – In der Rheingalerie kam es zwischen einem Verkäufer eines Mobilfunkanbieters und einer 33-Jährigen am 20.07.2023, 13 Uhr, zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ursächlich dürften Unstimmigkeiten wegen vertraglicher Konditionen gewesen sein.

Der 34-jährige Partner der Frau war offenkundig nicht einverstanden mit dem Streit und betrat aggressiv den Laden. Er bedrohte den Verkäufer, auch in Anwesenheit der kurz darauf eintreffenden Polizeikräfte, wiederholt und warf eine Tafel zu Boden.

Der 34-Jährige sowie seine Partnerin erhielten ein Hausverbot.

Durch die Polizei wurde ihnen außerdem ein Platzverweis erteilt. Diesem kamen sie nach.

Belästigung im Bus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend (20.07.2023), gegen 18:30 Uhr, wurde eine 13-Jährige durch einen bislang Unbekannten sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich in der Buslinie 70. Die Geschädigte stieg um 18:28 Uhr an der Haltestelle Apostelkirche-Hemshof zu.

ls sie sich im hinteren Teil des Busses einen Sitzplatz gesucht hatte, bemerkte sie einen Mann, der sie anstarrte und sich in ihre Nähe setzte. Um 18:39 Uhr verließ die 13-Jährige den Bus an der Haltestelle Langwiesenstraße. Hierbei berührte der Mann die Geschädigte unsittlich.

Sie beschrieb den Mann als circa 1,85 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Er hatte braune Augen, kurze dunkle Haare und einen Bart. Er trug eine kurze weiße Sporthose und führte. einen schwarzen Sportrucksack mit weißen Streifen mit sich.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall im Kreuzungsbereich – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 20.07.2023 kam es gegen 16:05 Uhr, im Kreuzungsbereich der Rheinstraße und der Kreisstraße 1 im Stadtteil Oppau zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines grauen Audi A4 und dem Fahrer einer grauen Mercedes A-Klasse. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben, wie es zu dem Unfall kam. Daher sucht die Polizei nun Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag (18.07.2023), 10:45 Uhr und Donnerstag (20.07.2023) 17:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf der Fahrbahn der Goerdelerstraße Ecke Hemshofstraße abgestellten Motorroller. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 20.07.2023 gegen 20:50 Uhr, war ein 67-jähriger Autofahrer auf der Erzbergerstraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Pettenkoferstraße wollte eine 25-jährige Autofahrerin diese in Richtung Hohenzollernstraße überqueren.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 67-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der 67-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 20.07.2023 gegen 18:30 Uhr, wollte ein 40-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz auf die Oderstraße auffahren. Ein 24-jähriger Radfahrer fuhr zeitgleich, entgegen der Fahrtrichtung, über den kreuzenden Fahrradüberweg.

Der 40-Jährige erkannte dies zu spät, es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto. Der 24-Jährige stürzte, wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Unfälle mit verletzten Radfahrern

Ludwigshafen (ots) – An der Einmündung Knollstraße/Saarlandstraße wurde am 20.07.2023, gegen 16:40 Uhr ein 11-jähriger Radfahrer von einem 82-jährigen Autofahrer erfasst. Letzter kollidierte beim Rechtsabbiegen mit dem entgegen der vorgeschriebenen Richtung auf dem Radweg fahrenden Kind. Der 11-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 600 Euro.

Am gleichen Tag, gegen 17:15 Uhr, wurde auch in der Rheinuferstraße ein 40-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 23-jährige Autofahrerin hatte ihn beim Ausfahren aus einem Parkhaus erfasst. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Achtung dooring

Ludwigshafen (ots) – Der 11-jährige Sohn einer 39-jährigen Autofahrerin öffnete am Donnerstag (20.07.2023, gegen 15 Uhr) in der Breite Straße die Beifahrertür und verursachte hierdurch einen Unfall. Ein 10-jähriger Radfahrer wurde durch die plötzlich geöffnete Tür überrascht und konnte nicht mehr ausweichen. Er blieb mit seinem Lenker hängen und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Wir appellieren an alle Autofahrenden: Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. „Dooring“ heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist.

abei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen. In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://youtu.be/9N-82X6f04Q