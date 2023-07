„Fauchender Batman“ auf der Autobahn – LKW-Fahrer in Not (Foto)

BAB 61/Speyer (ots) – Während einer Streifenfahrt des Verkehrsdienstes – Außenstelle Walldorf auf der BAB 61 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01:00 Uhr entdeckte ein Streifenteam in Höhe des Autobahnkreuzes Speyer – Anschlussstelle Schifferstadt am Ende des Beschleunigungsstreifens einen stehenden Sattelzug. Nach erfolgter Absicherung lief der Fahrzeugführer zu den Beamten und teilte mit, dass ihn in seinem Führerhaus eine Fledermaus angegriffen habe und zeigte den Beamten seine blutende Bisswunde an der linken Schläfe, welche jedoch vor Ort keiner sofortigen ärztlichen Behandlung bedurfte.

Bei einer Nachschau durch die Beamten gemeinsam mit dem Fahrzeugführer wurde die Fledermaus im Spalt zwischen den Aufbewahrungsfächern oberhalb der Schlafkoje und dem Dachhimmel festgestellt. Nachdem der Fahrzeugführer versuchte, die Fledermaus mittels eines Zollstocks aus diesen Spalt zu treiben, fauchte die Fledermaus in bedrohlicher Art und Weise und zog sich daraufhin noch weiter zurück.

Anschließend wurde durch die Beamten über ihre Dienststelle ein Fangnetz angefordert, welches durch ein weiteres Streifenteam an den Einsatzort gebracht wurde. Aufgrund des ungünstigen Einsatzstandorts wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt und die furchtlose Beamtin aus dem zweiten Streifenteam begab sich dann mit dem Fahrzeugführer in die Sattelzugmaschine. „Batman“ konnte schlussendlich mittels des Fangnetzes eingefangen werden und wurde nach einem kurzen Fotoshooting in sein natürliches Habitat entlassen.

Kiloweise Kartoffeln auf der B9 – Stundenlange Vollsperrung

Speyer (ots) – Am Donnerstag 20.07.2023 gegen 21:30 Uhr verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug geschätzt mehrere hundert Kilogramm frisch geerntete Kartoffeln. Das Kartoffelfeld erstreckte sich von der Ausfahrt Speyer-Süd/Dudenhofen bis zur Ausfahrt Speyer-Nord in Richtung Ludwigshafen. Etwaige Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern durch das herabfallende Gut wurden hiesiger Dienststelle bisher nicht gemeldet.

Es gingen bislang auch keine Hinweise über den Verlierer ein. Die Bundesstraße musste ab 23:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Rückstau erstreckte sich bis nach Germersheim. Auch im Innenstadtgebiet kam es zur starken Verkehrsbelastung durch die abfahrenden Fahrzeuge. Es kam bereits zu 3 Auffahrunfällen.

Wer kann Hinweise zum Verlierer der Kartoffeln geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. mitzuteilen.

Ungereimtheiten bezüglich einem Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Am Donnerstag 20.07.2023 gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Fußweg im Mausbergweg. Auf Höhe der Salierschule kam ihm ein 57-jähriger Mann und eine 40-jährige Frau mit ihren Hunden entgegen. Der Radfahrer stieß mit dem 57-Jährigen zusammen und stürzte vom Rad.

Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer beleidigte den Fußgänger anschließend mehrfach, auch im Beisein der Beamten. Auch ein unbeteiligter Zeuge wurde von dem Radfahrer bedroht.

Der Radfahrer schilderte den Unfallhergang anders. Er sei geschlagen, getreten oder gestoßen worden. Da er sich nicht beruhigen wollte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Nach Unfall alkoholisiert geflüchtet

Speyer (ots) – Am Donnerstag 20.07.2023 gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer in der Auestraße rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen ein bereits ausgeparktes Fahrzeug. Dieses wurde durch den Aufprall auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Als der 52-Jährige bemerkte, dass die Polizei gerufen wurde, stieg er mit seiner Beifahrerin in sein Fahrzeug und entfernte sich. Zeugen konnten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Bei der Überprüfung der Halteranschrift stellten die Beamten das unfallbeschädigte Fahrzeug fest.

Auf Klingeln öffnete niemand. Eine Durchsuchung wurde durch einen Bereitschaftsrichter angeordnet. Der 52-Jährige konnte im Keller angetroffen werden. Er war bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten.

Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.