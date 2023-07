Drei Radfahrer als Unfallverursacher gesucht (Foto)

Venningen (ots) – Zwischen 17-20 Uhr wurde am Schützenhaus in Venningen ein geparkter Daimler Benz beschädigt. Drei Radfahrer hatten ihre Räder neben dem Fahrzeug geparkt, als diese aus bislang unbekannter Ursache umfielen und dabei den PKW beschädigten. An dem PKW entstand dadurch ein Schaden von über 1.000 Euro.

Die 3 Radfahrer flüchteten, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Derzeit ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Radfahrer geben können. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Tel: 06323 9550 in Verbindung setzen.

Doch keine Zechprellerei

Maikammer (ots) – Mitarbeiter eines Hotels verständigten am Donnerstagabend die Polizei, weil man davon ausging, dass ein Paar nach dem Essen im Restaurant die Zeche prellen wollte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Paar in Streit geriet, weshalb die 56 Jahre alte und verärgerte Frau blitzartig das Restaurant verließ.

Der Mann folgte ihr schnellen Schrittes, wurde hierbei von einer Wespe gestochen, weswegen er vom Verbandskasten in seinem Fahrzeug Gebrauch machen musste. Vor Ort konnte die Streife letztendlich klären, dass das Paar niemals die Absicht hatte, die offene Rechnung nicht zu bezahlen.

Was allerdings noch offen stand, war eine Fahndung nach der Fahrerlaubnis des 57 Jahre alten Mannes. Entsprechende Maßnahmen wurden von der Polizei dann veranlasst.

Mutter und Tochter alkoholisiert

Edenkoben (ots) – In der Staatsstraße wurde Donnerstag 20.07.22023, 22.30 Uhr, eine 66 Jahre alte Autofahrerin kontrolliert. Wegen ihrer deutlichen Alkoholfahne musste sie auf der Dienststelle einen Schnelltest durchführen, der 0,6 Promille ergab. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Weiterfahren durfte sie nicht mehr. Auch dem Vorschlag der 66-Jährigen, dass ihre Tochter ja das Fahrzeug nach Hause fahren kann, konnte aus polizeilicher Sicht nicht zugestimmt werden. Denn auch sie pustete 0,5 Promille, weshalb auch ihr das Autofahren untersagt wurde.

Verletzte Autofahrer

Edenkoben (ots) – Infolge Unachtsamkeit fuhr eine 28 Jahre alte Frau am Donnerstagabend (20.07.2023, 17.20 Uhr) in der Rhodter Straße auf ein anhaltendes Fahrzeug auf. Während an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand, musste der 51 Jahre alte Vorausfahrende in ärztliche Behandlung, weil er durch den Zusammenstoß ein Halswirbel-Schleuder-Trauma erlitt.

Bereits gegen 16.30 Uhr kam es zu einem weiteren Auffahrunfall in der Staatstraße, weil eine 75 Jahre alte Frau den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Autofahrers übersah.

Durch den Zusammenstoß wurde dessen Fahrzeug auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Dessen 50 Jahre alte Fahrerin musste sich wegen einer Rückenfraktur in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen

Edenkoben (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstagabend (20.07.2023, 19.20 Uhr) auf der Staatsstraße ein 36 Jahre alter Radfahrer mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel und kam mit einer Schlüsselbeinfraktur in ein Krankenhaus. An seinem Bike entstand leichter Sachschaden.

Zwei schwere Diebstähle aus Pkw im Ortsbereich

St. Martin (ots) – Von vergangenen Mittwoch auf Donnerstag (TZ: 19.07.2023, 14 Uhr bis 20.07.2023, 05.30 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter in der Maikammerer Straße an einem geparkten Mazda die rechte hintere Seitenscheibe ein und entwendeten eine Kunstlederhandtasche, welche im Fußraum abgelegt war. Laut der Eigentümerin befanden sich in der Tasche allerdings nur wertlose Gegenstände.

Zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl kam es auf dem Parkplatz im Rietweg. Auch hier wurde eine Seitenscheibe an der Beifahrerseite eines Daimler Benz eingeschlagen und elektronische Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Wertsachen und teure Geräte sollten grundsätzlich nicht im Auto zurückgelassen werden. Wenn dennoch wertvolle Gegenstände für kurze Zeit im Auto aufbewahrt werden müssen, dann gehören sie in den Kofferraum oder in das Handschuhfach, damit sie von außen keiner sehen kann.