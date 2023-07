Durch Ortungsfunktion Dieb überführt

Karlsruhe/ Rastatt (ots) – Am Mittwochabend wurde ein 24-jähriger Mann am

Hauptbahnhof Karlsruhe bestohlen. Der Tatverdächtige entwendete hierbei mehrere

hochwertige elektronische Geräte. Durch die Ortungsfunktion eines Geräts, konnte

der Tatverdächtige gestellt und festgenommen werden.

Gegen 19:15 Uhr entwendete der 29-jährige marokkanische Staatsangehörige im

Karlsruher Hauptbahnhof den Rucksack des Geschädigten. In diesem befanden sich

mehrere hochwertige Elektronikgeräte, darunter auch AirPods der Marke Apple. Der

Gesamtwert des Stehlgutes beläuft sich auf über 3 500 Euro.

Am darauffolgenden Donnerstag, 20. Juli 2023, ortete der Geschädigte seine

AirPods in einer Asylunterkunft in Rastatt. Die Ortung war so exakt, dass das

genaue Zimmer der Unterkunft ausfindig gemacht werden konnte. Kräfte der Bundes-

und Landespolizei durchsuchten daraufhin das betroffene Zimmer und fanden neben

den georteten AirPods noch weitere Teile des Diebesgutes auf.

Die Beamten ermittelten vor Ort den 29-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen

als Tatverdächtigen. Die Bundespolizei nahm den Mann daraufhin vorläufig fest.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der

Mann seitens der Staatsanwaltschaft Konstanz zur Ermittlung seines Aufenthaltes

wegen Diebstahls gesucht wurde.

Ihn erwartet nun ein erneutes Strafverfahren wegen Diebstahls.

Rheinstetten – Nachtragsmeldung – Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei

Rheinstetten-Mörsch erlitten zwei Rollerfahrer und eine Autofahrerin teils

schwere Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durch die Verkehrspolizei Karlsruhe

missachtete offenbar eine 52-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr das Rotlicht

an einer Ampel und fuhr von der Merkurstraße nach rechts auf die B36 auf.

Hierbei kollidierte sie seitlich mit dem Motorroller eines 56-jährigen Mannes,

der aus Richtung Karlsruhe kam. Durch die Berührung wurde der Roller nach links

abgewiesen und stieß mit einem weiteren Motorroller zusammen. Hierbei stürzte

ein 58-jähriger Mann zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein

Rettungshubschrauber brachte den 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 56-jährige

Rollerfahrer sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin kamen mit leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die B36 war für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 18.50 Uhr gesperrt.