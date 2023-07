Sexuelle Belästigung,

Limburg, Hospitalstraße, Montag, 17.07.2023, 19:20 Uhr

(wie) Am Montagabend ist eine Frau in Limburg von einer anderen sexuell belästigt worden. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist eine 59-Jährige gegen 19:20 Uhr von der Hospitalstraße in Richtung Stadthalle zu Fuß unterwegs gewesen. Als sie hierbei den Durchgang zur Tiefgarage passierte, wurde sie von einer alkoholisierten Frau angegangen. Die 40 bis 50 Jahre alte Täterin soll der Passantin von hinten in den Schritt gefasst und sie zudem noch beleidigt haben. Anschließend gelang es der 59-Jährigen sich der Situation zu entziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Exhibitionist belästigt Jugendliche,

Bad Camberg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 20.07.2023, 21:20 Uhr

(wie) In Bad Camberg hat ein Exhibitionist am Donnerstagabend eine Jugendliche belästigt. Das 16-jährige Mädchen war gegen 21:20 Uhr am Bahnhof Bad Camberg unterwegs und wollte die Unterführung nutzen, um die Schienen zu unterqueren. Hierbei nahm sie einen Mann wahr, der sich entblößt hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Täter folgte der Jugendlichen einige Meter, bevor diese fliehen konnte und der Exhibitionist von ihr abließ. Die alarmierten Streifen fahndeten sofort nach dem Mann, dieser hatte sich jedoch bereits unerkannt entfernen können. Beschrieben wurde der Täter als circa 175 cm groß, kräftig gebaut und mitteleuropäisch aussehend. Er soll kurze, gelockte, hellbraune Haare gehabt haben und sei mit einer grauen, kurzen Hose und einem beigen T-Shirt bekleidet gewesen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Dieb im Aufzug,

Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 20.07.2023, 13:15 Uhr

(wie) Eine Taschendiebin hat am Donnerstagmittag eine Frau in einem Aufzug am Limburger Bahnhof bestohlen. Die 80-Jährige war mit einer weiteren Seniorin am Limburger Bahnhof, wo sie den Aufzug der Unterführung nutzen wollte. Hierzu fragte sie eine fremde Frau nach dem Aufzug und wurde von dieser dorthin geführt. Die Unbekannte fuhr dann mit den Seniorinnen im Aufzug mit, stieg aber nicht aus, sondern fuhr anschließend wieder nach unten. Nach dem Aussteigen aus dem Aufzug bemerkte die 80-Jährige, dass ihr Rucksack offenstand und ihr eine Tasche mit Portemonnaie daraus entwendet worden war. Die Täterin war da bereits verschwunden. Sie wurde als circa 30 Jahre alt, ungefähr 160 cm groß und mit ungepflegten Zähnen beschrieben. Bekleidet sei sie mit einem hellen Kleid gewesen und sie habe mittelblonde Haare gehabt und gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Auto zerkratzt,

Limburg, Kapellenstraße, Donnerstag, 20.07.2023, 19:00 Uhr bis 19:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurde ein Pkw auf einem Parkplatz in Limburg mutwillig beschädigt. Ein 53-Jähriger hatte einen VW Bus auf dem Parkplatz eines SB Marktes in der Kapellenstraße abgestellt. Als er gegen 19:20 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter der Heckklappe auf der gesamten Breite einen Kratzer zugefügt hatte. Der Schaden wird auf 700 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Fußgänger angefahren und geflohen,

Merenberg, Benzstraße, Donnerstag, 20.07.2023, 12:45 Uhr

(wie) Ein Fußgänger ist am Donnerstag in Merenberg beim Überqueren einer Straße angefahren und schwer verletzt worden, der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle. Gegen 12:45 Uhr hat ein 34-Jähriger die Benzstraße an der Kreuzung mit der Industriestraße überquert. Hierbei wurde er von einem Pkw, der schnell aus Richtung Aspenheck kam, erfasst und angefahren. Anschließend fuhr der Pkw schnell weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und erst nach dem Unfall von Zeugen entdeckt, die den Notruf wählten. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen roten VW Passat handeln, dessen Kennzeichen mit „W“ beginnt und mit vier Ziffern endet. Näher konnte der Verletzte das Auto nicht beschreiben. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 dringend um Hinweise.

E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt, Brechen, Bundesstraße 8, Donnerstag, 20.07.2023, 14:35 Uhr

(wie) Bei Brechen wurde am Donnerstagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 27-Jähriger befuhr mit einem Elektrotretroller die B 8 von Bad Camberg kommend in Richtung Limburg. Auf Höhe einer Kapelle hinter Oberbrechen wurde er hierbei von einer 66-Jährigen in einem Opel überholt. Während der 27-Jährige einen Schlenker in Richtung Fahrbahnmitte machte, geriet die 66-Jährige beim Überholen nach rechts und es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer kam zu Fall und wurde verletzt. Nach notärztlicher Behandlung brachte der Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus. Da es Hinweise auf Drogenkonsum des Rollerfahrers gab, ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: B 49, Limburg-Ahlbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.

Sexuelle Belästigung,

Limburg, Hospitalstraße, Montag, 17.07.2023, 19:20 Uhr

(wie) Am Montagabend ist eine Frau in Limburg von einer anderen sexuell belästigt worden. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist eine 59-Jährige gegen 19:20 Uhr von der Hospitalstraße in Richtung Stadthalle zu Fuß unterwegs gewesen. Als sie hierbei den Durchgang zur Tiefgarage passierte, wurde sie von einer alkoholisierten Frau angegangen. Die 40 bis 50 Jahre alte Täterin soll der Passantin von hinten in den Schritt gefasst und sie zudem noch beleidigt haben. Anschließend gelang es der 59-Jährigen sich der Situation zu entziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Exhibitionist belästigt Jugendliche,

Bad Camberg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 20.07.2023, 21:20 Uhr

(wie) In Bad Camberg hat ein Exhibitionist am Donnerstagabend eine Jugendliche belästigt. Das 16-jährige Mädchen war gegen 21:20 Uhr am Bahnhof Bad Camberg unterwegs und wollte die Unterführung nutzen, um die Schienen zu unterqueren. Hierbei nahm sie einen Mann wahr, der sich entblößt hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Täter folgte der Jugendlichen einige Meter, bevor diese fliehen konnte und der Exhibitionist von ihr abließ. Die alarmierten Streifen fahndeten sofort nach dem Mann, dieser hatte sich jedoch bereits unerkannt entfernen können. Beschrieben wurde der Täter als circa 175 cm groß, kräftig gebaut und mitteleuropäisch aussehend. Er soll kurze, gelockte, hellbraune Haare gehabt haben und sei mit einer grauen, kurzen Hose und einem beigen T-Shirt bekleidet gewesen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Dieb im Aufzug,

Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 20.07.2023, 13:15 Uhr

(wie) Eine Taschendiebin hat am Donnerstagmittag eine Frau in einem Aufzug am Limburger Bahnhof bestohlen. Die 80-Jährige war mit einer weiteren Seniorin am Limburger Bahnhof, wo sie den Aufzug der Unterführung nutzen wollte. Hierzu fragte sie eine fremde Frau nach dem Aufzug und wurde von dieser dorthin geführt. Die Unbekannte fuhr dann mit den Seniorinnen im Aufzug mit, stieg aber nicht aus, sondern fuhr anschließend wieder nach unten. Nach dem Aussteigen aus dem Aufzug bemerkte die 80-Jährige, dass ihr Rucksack offenstand und ihr eine Tasche mit Portemonnaie daraus entwendet worden war. Die Täterin war da bereits verschwunden. Sie wurde als circa 30 Jahre alt, ungefähr 160 cm groß und mit ungepflegten Zähnen beschrieben. Bekleidet sei sie mit einem hellen Kleid gewesen und sie habe mittelblonde Haare gehabt und gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Auto zerkratzt,

Limburg, Kapellenstraße, Donnerstag, 20.07.2023, 19:00 Uhr bis 19:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurde ein Pkw auf einem Parkplatz in Limburg mutwillig beschädigt. Ein 53-Jähriger hatte einen VW Bus auf dem Parkplatz eines SB Marktes in der Kapellenstraße abgestellt. Als er gegen 19:20 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter der Heckklappe auf der gesamten Breite einen Kratzer zugefügt hatte. Der Schaden wird auf 700 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Fußgänger angefahren und geflohen,

Merenberg, Benzstraße, Donnerstag, 20.07.2023, 12:45 Uhr

(wie) Ein Fußgänger ist am Donnerstag in Merenberg beim Überqueren einer Straße angefahren und schwer verletzt worden, der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle. Gegen 12:45 Uhr hat ein 34-Jähriger die Benzstraße an der Kreuzung mit der Industriestraße überquert. Hierbei wurde er von einem Pkw, der schnell aus Richtung Aspenheck kam, erfasst und angefahren. Anschließend fuhr der Pkw schnell weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und erst nach dem Unfall von Zeugen entdeckt, die den Notruf wählten. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen roten VW Passat handeln, dessen Kennzeichen mit „W“ beginnt und mit vier Ziffern endet. Näher konnte der Verletzte das Auto nicht beschreiben. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 dringend um Hinweise.

E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt, Brechen, Bundesstraße 8, Donnerstag, 20.07.2023, 14:35 Uhr

(wie) Bei Brechen wurde am Donnerstagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 27-Jähriger befuhr mit einem Elektrotretroller die B 8 von Bad Camberg kommend in Richtung Limburg. Auf Höhe einer Kapelle hinter Oberbrechen wurde er hierbei von einer 66-Jährigen in einem Opel überholt. Während der 27-Jährige einen Schlenker in Richtung Fahrbahnmitte machte, geriet die 66-Jährige beim Überholen nach rechts und es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer kam zu Fall und wurde verletzt. Nach notärztlicher Behandlung brachte der Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus. Da es Hinweise auf Drogenkonsum des Rollerfahrers gab, ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: B 49, Limburg-Ahlbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.