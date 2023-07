Wiesloch: Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall

Wiesloch (ots) – Am gestrigen Donnerstag befuhr um 11:30 Uhr ein 14-Jähriger den

Verbindungsweg zwischen Gartenstraße und den parallel zum Leimbach verlaufenden

Radweg. Als er am Ende des Verbindungsweges links auf besagten Radweg einfahren

wollte, kreuzte ein etwa 70-Jähriger mit einem Elektro-Fahrrad den

Einmündungsbereich. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß beider Räder. Der

14-Jährige konnte sich rechtzeitig am Zaun der Schrebergartenanlage festhalten

und einen Sturz verhindern. Hierbei verletzte er sich am Knöchel und der Reifen

seines Rades wurde beschädigt. Der 70-Jährige setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Die Begleiterin des 70-Jährigen tat den Zusammenstoß ab und setzte ihre Fahrt

ebenfalls fort. Der Junge begab sich dann nach Hause und verständigte die

Polizei.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der

Suche nach dem 70-Jährigen und seiner Begleiterin. Die Begleiterin soll mit

einem gelben Fahrrad unterwegs gewesen sein und hat schulterlange braune Haare.

Zu dem etwa 70-Jährigen ist nicht viel bekannt, da dieser einen Helm trug und

seine Fahrt unbeirrt fortsetzte.

Zeugen die Angaben zu dem Unfall oder den Radfahrern machen können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 06222-57090 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus Pkw entwendet – Zeugen gesucht!

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum von Mittwochabend, 21:30

Uhr, und Donnerstagvormittag, 08:30 Uhr, schlug eine bislang unbekannte

Täterschaft die Scheibe der Beifahrertür eines in der

Doktor-Werner-Freyberg-Straße geparkten Kleintransporters ein. Die Unbekannten

konnten so die Zentralverriegelung des Fahrzeugs entriegeln und gelangten in das

Innere des Fahrzeugs. Aus dem Laderaum entwendeten sie dann verschiedene

Werkzeuge im Wert von ungefähr 8.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Eppelheim: Ohne Führerschein und mit über 2 Promille am Steuer unterwegs

Eppelheim (ots) – Am Donnerstagmittag beobachtete ein Zeuge um 12:45 Uhr, dass

eine männliche Person an einem Kiosk zwei Flaschen eines Kräuterlikörs kaufte

und diese im Anschluss trank. Danach begab er sich zu seinem Auto und fuhr

davon.

Der Zeuge verständigte hiernach den Polizeinotruf des Polizeipräsidium Mannheim.

Eine Streife stellte den Mann dann kurze Zeit später noch in dem Auto sitzend

vor dessen Wohnanschrift fest und unterzog ihn einer Kontrolle. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann wurde auf das Revier gebracht wo

ihm Blut genommen wurde. Auch stellte sich bei einer weiteren Überprüfung

heraus, dass der 46-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist, diese wurde

ihm bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheit am Steuer

staatsanwaltschaftlich entzogen.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Riskanter Fluchtversuch – Vorläufige Festnahme eines Motorrollerfahrers

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend um 20:55 Uhr sollte ein

Fahrer eines Kleinkraftrades einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem er zuvor

den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in ihrem Fahrzeug im Bereich Berliner

Platz und Stahlbadstraße die Vorfahrt nahm. Allerdings missachtete der

16-jährige Rollerfahrer alle Anhaltesignale der Polizei, beschleunigte stark und

versuchte zu flüchten. Dabei querte er unter anderem den Kreuzungsbereich der

Mannheimer Straße und Händelsstraße unter Ausnutzung mehrerer ampelgeregelter

Fußgängerüberwege und ungeachtet der bestehenden Verkehrssituation, weshalb

mehrere Autofahrer nur aufgrund einer Gefahrenbremsung eine Kollision vermeiden

konnten.

Im Hinterhof eines Firmengeländes in der Mannheimer Straße kam der 16-Jährige

dann zum Stehen und wurde widerstandslos festgenommen.

Dort stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der 16-Jährige zum einen

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zum anderen das

Versicherungskennzeichen seit über 2 Jahren abgelaufen ist. Der Motorroller

wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der

Jugendliche an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

vor allem die Autofahrer, die aufgrund des Rollerfahrers eine Gefahrenbremse

einleiten mussten, sich unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis: L 535 Verkehrsunfall – Straßensperrung aufgehoben

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem Verkehrsunfall

zwischen Unter-Abtsteinach und Heiligkreuzsteinach auf der L 535 ist die

Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen, die Fahrbahn ist wieder frei. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand kam heute Vormittag gegen 08 Uhr ein 28-jähriger

VW-Fahrer auf der L 535 von der Fahrbahn ab, weil er womöglich mit einer den

Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit fuhr. Der Fahrer

verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte eine Böschung hinunter.

Während der Bergungsarbeiten, Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahmen, die bis zum

Mittag andauerten, waren Polizei- und Rettungskräfte sowie Feuerwehr vor Ort.

Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, der den 28-Jährige in ein

nahegelegenes Krankenhaus brachte. Lebensgefahr kann nach derzeitigem Stand

nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher

nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis: Raub aus Wohnung – Seniorin verfolgt Täter – Zeugen gesucht!

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Donnerstagmittag gegen 13 Uhr klingelte

ein bislang unbekannter Täter an der Haustür einer Seniorin in der

Wilhelmstraße, um bei ihr nach einer Geldspende zu fragen. Die gutmütige

Seniorin hatte Mitleid und wies den Unbekannten an, zu warten, damit sie Geld

aus ihrer Wohnung holen könne. Sie verschloss die Wohnungstür hinter sich und

begab sich in ihre Räumlichkeiten. Jedoch folgte ihr der Unbekannte in die

Wohnung, stieß sie von hinten in einen Sessel, entnahm aus ihrem Geldbeutel, den

sie zuvor aus einem Schrank geholt hatte, Bargeld in Höhe von ungefähr 500 Euro

und flüchtete danach.

Allerdings ließ das die Dame nicht auf sich sitzen und verfolgte den Unbekannten

noch hinaus bis auf die Hauptstraße. Dann verlor sie den Anschluss zu ihm.

Glücklicherweise wurde die Seniorin nicht verletzt.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der unbekannte Täter seine Masche zuvor

bei einem Nachbarn in der Ziegelstraße versucht hatte, aber erfolglos blieb.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 160 cm, kräftige Statur, eher muskulös, Tätowierungen im Schulter- und

Armbereich, er trug schwarze Haare und eventuell ein rotfarbenes Hemd mit weißem

Kragen; zudem soll er dunkle Augen und einen dunklen Hautton gehabt haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet

mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu

wenden.

Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Neckargemünd (ots) – Die Arbeiten an der defekten Gasleitung wurden gestern um

17 Uhr beendet.

Siehe hierzu auch die Pressemitteilung der Stadtwerke Neckargemünd:

https://www.stadtwerke-neckargemuend.de/de/Kopfnavigation/Presse/Aktuelles/Gasleitung-in-Schuetzenhausstrasse-repariert_37008.html

„Die Schützenhausstraße bleibt allerdings zwischen Hausnummer 24 bis Einmündung

Waldstraße und Hausnummer 34 bis auf Weiteres für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Fußgänger können passieren.“

Schriesheim, L596a: Unfall zwischen Schriesheim und Altenbach

Schriesheim (ots) – Bei dem Unfall, bei dem heute Morgen um 06:42 Uhr ein

Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist die Unfallaufnahme abgeschlossen. Wie sich

im Laufe der Unfallermittlungen herausstellte, verlor der 38-jährige Audi-Fahrer

aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der

Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Auto landete hiernach im Graben.

Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, er wurde dennoch

vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi musste

mit einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden.

Der Audi ist erheblich beschädigt, die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Ebenso

kann der Flurschaden derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Unfallaufnahme ist beendet, die Sperrungen wurden wieder aufgehoben. Die

Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das Polizeirevier Weinheim

durchgeführt.

Feuerwehreinsatz auf Seckenheimer Hauptstraße – Straßensperrung

Mannheim (ots) – Um 07:11 Uhr wurde zunächst ein Gebäudebrand eines

Mehrfamilienhauses in der Seckenheimer Hauptstraße gemeldet. Die Feuerwehr

konnte den Brand zwischenzeitlich löschen. Ein Anwohner einer im Erdgeschoss

gelegenen Wohnung hatte vergessen, den Herd auszuschalten, wodurch das noch

darauf befindliche Essen anbrannte. Zu Personenschäden kam es nicht.

Die Straßensperrung wurde wieder aufgehoben. Die Einsatzmaßnahmen sind beendet.