Angriff auf Polizeibeamte am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots) – Am Morgen des 21. Juli 2023 teilte die DB Sicherheit den

Bundespolizeibeamten am Hauptbahnhof Mainz mit, dass eine männliche Person

Fliesen mit einem Eisenstock beschädigt. Bei Eintreffen der Beamten verhielt

sich der Mann verbal aggressiv. Nachdem die Bundespolizisten den Mann auf sein

Verhalten ansprachen, schubste der 49-jährige Deutsche einen Beamten. Bei der

Festnahme leistete dieser Widerstand und versuchte nach den Polizisten zu

schlagen. Ein Beamter fiel mit dem Mann ins Gleis, woraufhin der Gleisbereich

gesperrt werden musste. Der 49-jährige wurde gefesselt und zum

Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Bei der Inaugenscheinnahme des

Eisenstocks konnte festgestellt werden, dass sich in diesem Klingen befanden. Da

der Mann sich weiter aggressiv verhielt wurde dieser einem Arzt vorgestellt.

Dieser ordnete die Einweisung in die Psychiatrie an. Einer Beamter wurde bei der

Widerstandshandlung am Ellenbogen verletzt. Gegen den Mann werden Strafverfahren

wegen tätlichem Angriff, Widerstand, Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet.

Mainz – Oberstadt; Kollision zwischen zwei Radfahrern

Mainz – Oberstadt (ots) – Am 20.07.2023 kam es gegen 8:00 Uhr beim Abbiegen in

die Binger Straße in der Höhe des Tankstellengeländes zu einem Verkehrsunfall

zwischen zwei Radfahrern. Ein 12-jähriger Junge und ein 45-jähriger Mann

befuhren beide den Radweg in Richtung Hauptbahnhof. Dabei überholte der Mann den

Jungen aufgrund seiner langsamen Geschwindigkeit und bog auf Höhe der

Tankstelle, ohne vorherige Ankündigung nach rechts ab, um über das

Tankstellengelände in die Straße „Am Römerlager“ einzubiegen. Beim Abbiegen

touchierte der Mann das Vorderrad des Jungen, woraufhin dieser stürzte. Der

Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen ins

Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unversehrt. Die Erziehungsberechtigten

wurden entsprechend informiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Altstadt; Rollerdiebe auf frischer Tat geschnappt, Eigentümer verkauft Beute an Dieb

Mainz – Altstadt (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten durch

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 am Donnerstag gegen 22 Uhr zwei

Rollerdiebe auf frischer Tat gestellt werden.

Noch während der 60-jährige und der 18-jährige in der Altenauergasse mit Hammer

und Säge versuchten das Schloss des Rollers zu knacken, wurden sie durch die

Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Nachdem sie sich zunächst in Widersprüche

verstrickten und erzählten, dass sie den Roller auf dubiose Art und Weise

gekauft hätten, konnte durch die Einsatzkräfte das Kennzeichen des Rollers im

Rucksack eines der Täter aufgefunden werden.

Der Halter des Rollers gab hingegen an, dass er keineswegs den Roller verkauft

hätte. Da er ihn aber tatsächlich verkaufen wollte, einigte man sich auf einen

angemessenen Preis und der 60-jährige Täter konnte den Roller legal erstehen.

Da der Roller zum Zeitpunkt der Tat jedoch noch im Besitz des Eigentümers war,

haben die beiden Täter dennoch mit einer Anzeige wegen des versuchten besonders

schweren Falls des Diebstahls zu rechnen.