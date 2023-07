Ungewöhnlicher Diebstahl

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen in flagranti hat die Polizei am späten

Donnerstagabend Diebe im Gersweilerweg erwischt. Die Gruppe befand sich am Lager

eines Supermarktes, als eine Streife auf sie aufmerksam wurde. Wie sich

herausstellte, stahlen die Täter zwei Tüten voller gepresster Plastikflaschen.

Mehrere Streifenwagen hielten die Diebe auf. Sie setzten den Filialleiter in

Kenntnis und führten diesem das Diebesgut wieder zurück. Die Gruppe muss sich

nun auf ein Strafverfahren wegen Diebstahls einstellen. |ksr

Alkoholisierter Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Weil er unter Drogen stand, hat ein Radfahrer am

Donnerstagabend die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Der 36-Jährige befuhr

die Straße Barbarossaring, als er der Polizei aufgrund seines riskanten

Fahrverhaltens auffiel. Die Beamten hielten den Mann an und unterzogen ihn einer

Kontrolle. Dabei stellten sie betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten bei dem

Radfahrer fest. Ein Drogenvortest schlug positiv an. Um den Mann daraufhin an

der Weiterfahrt zu hindern, ließen die Polizisten am Fahrrad kontrolliert die

Luft aus den Rädern ab. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im

Verkehr verantworten. |ksr

Ladegerät löst Brand aus

Kaiserslautern (ots) – Im Lager eines Supermarktes in der Mainzer Straße wurde

am Donnerstagabend ein Brand gemeldet. Als die Anwesenden eine Rauchentwicklung

wahrnahmen, räumten die Mitarbeiter des Ladens direkt das Geschäft. Wie diese

mitteilten kam der Rauch aus der Lagerhalle. Beim Eintreffen der alarmierten

Feuerwehr war das Feuer bereits von alleine erloschen. Ursächlich für den Brand

war nach aktuellem Ermittlungsstand das Ladekabel eines Staplers. Das Kabel

hatte einen technischen Defekt. Durch den Brand wurde keiner verletzt. Es kam zu

keinem Gebäudeschaden. Die Feuerwehr lüfteten den Supermarkt sowie den

Lagerraum. |ksr

Unfallflucht: Wem ist ein SUV aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich der Fahrer eines VW Tiguan oder eines

ähnlichen SUV hat am Freitag (21. Juli 2023) zur Mittagszeit in der Ebertstraße

einen Unfall verursacht, danach flüchtete der Unbekannte. Im Vorbeifahren

beschädigte der Verantwortliche den Lastenaufzug einer Dachdeckerfirma. Den

entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Beamten

gehen davon aus, dass an dem Wagen des Unfallverursachers ein weit höherer

Schaden entstand. Vermutlich ist eine Fahrzeugseite stark zerkratzt, und ein

Außenspiegel dürfte beschädigt worden sein. Ohne sich um die Schadensregulierung

zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Mannheimer Straße weg. Der Wagen ist

in Blaugrau-metallic lackiert. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wer kann

Hinweise zu dem Verursacher oder dem Unfallwagen geben? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

50 Fahrer zu schnell, drei davon doppelt

Insgesamt 50mal „blitzte“ es bei einer Geschwindigkeitsmessung der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz auf der B48 bei Leimen. Das Team der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung hatte hier am Dienstag von 14.50 bis 19.55 Uhr seine Messstelle eingerichtet und nahm in beiden Fahrtrichtungen die vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier.

In dieser Zeit wurden insgesamt 618 Messungen durchgeführt – 275 in Richtung Johanniskreuz und 343 in Richtung Rinnthal. Das Ergebnis: 50 Fahrerinnen und Fahrer missachteten die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h, darunter 26 Motorräder. Sechsmal wurde das Tempolimit so deutlich überschritten, dass der Bußgeldkatalog dafür ein Fahrverbot vorsieht, darunter fünf Zweiradfahrer und ein Autofahrer. Allerdings: Gleich drei Motorradfahrer wurden doppelt erwischt, das heißt sie waren sowohl auf ihrem Hin- als auch auf dem Rückweg zu schnell.

Der unverantwortlichste Raser wurde an diesem Tag mit 192 km/h gemessen und war damit fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Neben einem dreimonatigen Fahrverbot kommen auf ihn zwei Punkte in der „Verkehrssünderdatei“ sowie ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro zu. Es könnte allerdings auch noch mehr werden, weil der Fahrer zuvor schon in der Gegenrichtung mit seinem Motorrad mit 182 km/h „geblitzt“ worden war.

Diese fragwürdige „Besonderheit“, gleich zweimal an einem Tag als Raser erwischt zu werden, erreichte auch ein Motorradfahrer, der zuerst mit 122 km/h gemessen wurde, etwas später dann mit 154 km/h. Ein weiterer hatte bei der ersten Messung in Richtung Rinnthal 142 km/h, bei der zweiten in Richtung Johanniskreuz 180 km/h. Auch diese beiden Fahrer dürfen mit eher unangenehmer Post von der Bußgeldstelle rechnen.

Wer rast, gefährdet sich und andere. Die Kontrollteams der Polizei werden deshalb die Geschwindigkeitsmessungen konsequent weiterführen, um die Raser aus dem Verkehr zu ziehen! |cri

Fahrerwechsel an der Ampel

Kaiserslautern (ots) – Nicht schlecht gestaunt hat eine Streife in der Nacht zu

Freitag in der Pirmasenser Straße. Die Beamten beobachteten gegen 1 Uhr eine

Frau, die während der Rotphase einer Ampel auf der Beifahrerseite eines Autos

ausstieg und auf der Fahrerseite wieder einstieg. Die 26-Jährige und ihr

Beifahrer wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten

bei der Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ebenso ermittelten

sie, dass der Beifahrer, welcher vermutlich vor dem Fahrerwechsel den Pkw

geführt hat, keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Verlauf der Kontrolle fiel den

Polizisten zudem auf, dass die am Fahrzeug montierten Kennzeichen nicht zu dem

Pkw passten. Di weiteren Recherchen ergaben, dass der Wagen wegen eines

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Fahndung ausgeschrieben ist.

Infolgedessen wurden die Papiere sowie der Schlüssel des Autos sichergestellt

und der Pkw sicher abgestellt. Die Ermittlungen gegen die Fahrerin und ihren

Beifahrer dauern an. |ksr

Mann verursacht zwei Unfälle an einem Tag

Kaiserslautern (ots) – Ein alkoholisierter Fahrer war am Donnerstag in den

frühen Morgenstunden Verursacher von gleich zwei Unfällen. Der 24-Jährige befuhr

mit seinem Pkw die Berliner Straße stadtauswärts. Als er nach rechts in eine

Seitenstraße abbiegen wollte, hatte er nach eigenen Angaben einen

Sekundenschlaf. Er kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte

frontal mit einer Ampel. Die Ampel und der Pkw wurden beschädigt. Als die

Polizei den Unfallschaden inspizierte, stellten die Beamten am Auto des

24-Jährien noch einen anderen „frischen“ Schaden feststellen. Nach aktuellem

Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer unweit der

ersten Unfallstelle ein anderes Fahrzeug streifte. Den Wagen machten die

Einsatzkräfte ausfindig. Er war an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Ein

Außenspiegel war zerstört. Jetzt ermittelt die Polizei und wirft dem Mann unter

anderem Fahrerflucht vor. |ksr

versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Sitters (Donnersbergkreis) (ots) – Unbekannte Täter beabsichtigten am 21.07.2023

gegen ca. 1:15 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Sitters

mittels Winkelschleifer gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden der oder die Täter

vermutlich durch Anwohner gestört und flüchteten.

Der Schaden am Automaten wird auf rund dreihundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die

mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

|pirok

Lkw blockiert Baustellenumfahrung

Offenbach-Hundheim (ots) – Am Donnerstag den 20.07.2023 gegen 16:15 Uhr

blockierte ein Sattelschlepper die Baustellenumgehung in Offenbach-Hundheim.

Entgegen der Beschilderung befuhr der ortsfremde Lkw-Fahrer verbotswidrig

besagte Umgehung. In einer Engstelle fuhr sich der Lastkraftwagen fest. Zu einer

Schadenslage kam es nicht. Durch eine Streife wurde der Lkw aus der Engstelle

gelotst, sodass der Verkehr wieder fließen konnte. Kurzweilig kam es zu einem

Rückstau auf der B 420. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein

Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pilek

Mähdrescher gerät in Brand, Feuer schlägt auf Felder über

Schweinschied (ots) – Am Donnerstag den 20.07.2023 geriet gegen 14:15 Uhr ein

Mähdrescher bei Erntearbeiten am Schweinschieder Berg in Brand. Das Feuer

breitete sich kurzweilig über zwei Felder aus. Das schnelle Einschreiten der

eingesetzten Feuerwehren verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Feuers.

Letztlich war eine Fläche von ca. 15 ha betroffen. Am Erntegerät entstand

erheblicher Sachschaden. Eine Kraft der Feuerwehr als auch der Landwirt erlitten

eine leichte Rauchgasintoxikation. Ärztliche Versorgung erfolgte vor Ort. Die

umliegenden Wehren waren mit fast 50 Mann im Einsatz. |pilek

Dixi-Toilette brennt erneut

Kusel (ots) – Am Freitagmorgen gegen 03:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der

Polizei und Feuerwehr über einen Flächenbrand informiert. Im Bereich des

Parkplatzes am Musikantenlandkreisel brannte erneut eine Toilettenkabine und

wurde hierdurch komplett zerstört. Das Feuer sprang auch auf die umliegende

Vegetation über, sodass auch ein Verkaufsstand durch die Flammen beschädigt

wurde. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kusel konnte der Brand schnell

unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts

der Brandstiftung und sucht Zeugen, die im Tat-zeitraum etwas beobachten konnten

und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de

entgegen. |pikus