Frankfurt – Sachsenhausen: 54-jähriger Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 54-jähriger Mann war in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag (21. Juli 2023) auf der Suche nach einem Fahrrad, doch nicht nach

seinem.

Ausgerüstet mit einem Seitenschneider begab sich der Mann in Sachsenhausen in

mehrere Hinterhöfe. Gegen 0.45 Uhr wurde er zunächst in der Mailänder Straße

fündig und knipste dort das Schloss eines gesicherten Fahrrades durch.

Anschließend zog er mit dem entwendeten Rad weiter, bis er in der Heisterstraße

ein weiteres Zweirad erspähte, dessen Schloss er ebenfalls knackte. Das erste

Rad ließ er stehen und fuhr nun mit dem zweiten davon.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich jedoch bereits zivil gekleidete Beamte an seine

Fersen geheftet, die ihn wenig später festnahmen. Die zwei gestohlenen Räder

wurden sichergestellt.

Die Fahnder verbrachten den 54-jährigen Dieb zunächst auf die Wache und im

Anschluss in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Frankfurt – Altstadt / Innenstadt: Festnahme eines Taschendiebes

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder haben am gestrigen Donnerstag, den 20. Juli

2023, einen 25-jährigen Taschendieb festgenommen, der auf der Zeil ein

Mobiltelefon erbeutete.

Der Beschuldigte näherte sich gegen 14.30 Uhr einem 64-Jährigen, welcher sich in

Höhe der Zeil 57 befand. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment zog er dem

Mann ein Smartphone der Marke Samsung aus der Gesäßtasche und steckte es ein.

Doch dann ließen die aufmerksamen Beamten bei dem Dieb die Handschellen klicken.

Sie verbrachten ihn nach der Festnahme für die weiteren polizeilichen Maßnahmen

auf die Dienststelle.

Der 25-Jährige, welcher im Verdachts steht, eine Vielzahl an weiteren

Eigentumsdelikten begangen zu haben, soll heute dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Gleich zwei Raubdelikte

Frankfurt (ots) – (di) Gleich zwei Raubstraftaten ereigneten sich von gestern

auf heute (20./ 21. Juli 2023) im Bahnhofsgebiet. Die Täter hatten es jeweils

auf die Geldbörsen ihrer Opfer abgesehen. In beiden Fällen wurden Tatverdächtige

ermittelt und festgenommen.

Zunächst lief gestern gegen 06:45 Uhr ein 20-Jähriger aus Mainz auf dem Gehweg

der Moselstraße, als er von einem Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch

verwickelt wurde. Es kam eine zweite Person hinzu, die dann unvermittelt auf den

Geschädigten einschlug. Das Opfer wurde in den Schwitzkasten genommen und einer

der Täter zog dessen Geldbörse aus der Hosentasche. Die beiden Täter flüchteten

zunächst, konnten aber kurz darauf in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Es handelte sich um einen 34- und 41- Jährigen. Die beiden Personen hinreichend

Polizeibekannten sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die geraubte

Geldbörse konnte dem Geschädigten ausgehändigt werden, das Bargeld fehlte

jedoch.

Eine weitere Tat ereignete sich gegen 00:25 Uhr am Hauptbahnhof. Mehrere Täter

griffen einen 26-Jährigen Aschaffenburger an und sprühten ihm Pfefferspray ins

Gesicht. Anschließend schlugen und traten sie auf ihr Opfer ein und raubten

dessen Geldbörse. Der 20-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die

Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später erkannte der

Geschädigte einen der Täter wieder. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den

47-Jährigen fest. Der einschlägig Bekannte wurde in die Hautzellen des

Präsidiums eingeliefert. Von den anderen Tätern fehlt weiterhin jede Spur.

