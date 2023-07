Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Auf Diebstahl folgt Untersuchungshaft –

Zwei aufmerksamen Zeugen verdankt die Polizei die Festnahme eines Diebes. Am Mittwochmorgen beobachteten die beiden Zeugen am Hit-Markt in der Straße „An der Saline“ einen Mann, der offensichtlich aus einem der dort geparkten Fahrzeuge etwas gestohlen hatte. Die Beute steckte er in seinen Rucksack und ging anschließend in den Markt. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten die beiden Zeugen den Mann in Schach. Letztlich stellte sich heraus, dass der 20-Jährige mit Wohnsitz in Altenstadt rund 100 Euro aus dem Fahrzeug gestohlen hatte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten gegen den 20-Jährige. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er gestern einer Haftrichterin am Amtsgericht Büdingen vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ. Der 20-Jährige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Friedberg: Geldbörsen erbeutet –

Am Donnerstagmorgen schlug in der Großen Klostergasse ein Dieb zu. Zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr machte er sich an einem blauen Renault Master zu schaffen und gelangte ins Fahrzeuginnere. Dort nahm er das Bargeld aus insgesamt drei Geldbörsen und suchte das Weite. Wie viel Geld ihm in die Hände fiel kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die den Dieb am Morgen in der Großen Klostergasse beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Rosbach v.d.H. – Ober-Rosbach: Reifen platt und Lack zerkratzt –

Auf rund 900 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an einem weißen Audi zurückließen. Der A3 parkte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Hainweg. Zwischen 22.30 Uhr und 08.30 Uhr stachen die Täter die Reifen platt und zerkratzten den Lack auf der Fahrerseite. Hinweise zu den Vandalen nehmen die Ermittler der Polizei Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.