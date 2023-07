Wetter-Mellnau: Kellnerin verletzt

Bei der Mallorca-Party im Festzelt auf dem Sportplatz in der Simtshäuser Straße erlitt eine Kellnerin am Samstag, 15. Juli, gegen 22.30 Uhr eine Kopfplatzwunde. Die mit einer gelben Warnweste bekleidete 47-Jährige war mit einem leeren Tablett auf dem Weg zur Theke, als ein unbekannter Mann von einer Bank sprang oder fiel. Dabei traf er sie wohl mit einer Flasche am Kopf. Die Frau fiel zu Boden, rappelte sich kurze Zeit später alleine wieder hoch und suchte in der Folge Sanitäter auf, die sie ins Krankenhaus brachten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Angaben bestätigen oder Ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Zeugensuche nach Auseinandersetzung

Leichte Verletzungen erlitt ein 16-Jähriger am Sonntag, 16. Juli, als ihn offenbar mehrere Personen schlugen. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der Sachverhalt bislang nur grob in Erfahrung gebracht werden. Demzufolge griffen fünf Unbekannte den 16-Jährigen gegen 17 Uhr in einem „Park“ in der Nähe des Hauptbahnhofs an. Als der Jugendliche telefonisch Hilfe rufen wollte, zerstörten die Unbekannten auch noch sein Handy, wodurch ein etwa 500 Euro hoher Schaden entstand. Die Personen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nähe des Hauptbahnhofs beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Frau beraubt

Zwei unbekannte Männer sprachen am Donnerstag, 20. Juli, in der Straße Am Brückchen eine 63-jährige Marburgerin an und fragten nach Kleingeld. Als sie daraufhin gegen 23 Uhr ihr Portmonee herausnahmen, griff einer danach und beide Täter rannten los. Die 63-Jährige hielt jedoch noch ein paar Meter das Portmonee fest während der Unbekannten sie mitriss. Sie rief um Hilfe, fiel zu Boden und ließ das Portmonee los, woraufhin die Männer weiterrannten. Ein Anwohner war durch den Hilfeschrei auf die Situation aufmerksam geworden und rannte den Unbekannten noch bis zur Weidenhäuserstraße hinterher, wobei sich noch eine dritte Person zu den Flüchtenden gesellte. Von dort aus flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Fahndungen durch die Polizei konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Die Person, die das Portmonee ergriff, wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16 bis 18 Jahre alt und etwa 180 cm groß, schlank, hellhäutig, kurze, helle Haare, bekleidet mit einer Basecap, einem weißen „oversize“ T-Shirt, schwarze Baggyhose und weiße Nike-Turnschuhe (Modell Air Force). Bei den nachfolgenden Beschreibungen ist nicht bekannt, wer von den beiden Personen von Anfang an dabei war und wer auf der Flucht hinzukam: Die weitere Person war etwas kleiner, vermutlich 170 bis 180 cm groß, hatte eine normale Statur und ein dünnes Gesicht mit auffallenden Wagenknochen. Er war komplett schwarz gekleidet mit einem Nike-Sportanzug und hatte die Kapuze aufgesetzt, zudem trug er schwarze Nike-Schuhe. Eventuell hatte er eine schwarze Bauchtasche dabei. Die dritte, eventuell später hinzugekommene Person war ganz ähnlich wie die zweite Person gekleidet und trug auch die Kapuze auf dem Kopf. Sie war die kleinste der drei Personen, wirkte aber kurvenreicher. Das Geschlecht ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Raub beobachtet? Wem kommen die beschriebenen Personen bekannt vor? Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort geben oder die Beschreibung ergänzen? Wer weiß, wo sich die beschriebenen Personen am Donnerstag noch aufgehalten haben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Seat touchiert

Im Rilkeweg touchierte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 11. Juli, zwischen 15.15. Uhr und 17.15 Uhr einen geparkten grauen Seat. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendort/ Marburg: Verkehrskontrollen

Mehrere Beamte verschiedener Polizeistationen aus Mittelhessen führten am Donnerstag, 20. Juli, gemeinsam Kontrollen gegen Raser, illegale Tuner und Poser durch. In der Waldstraße in Stadtallendorf kontrollierten sie zwischen 17 und 19 Uhr 16 Fahrzeuge, wobei es bei sieben aufgrund technischer Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis kam. Vier andere Fahrzeugführer erhielten die Aufforderung, festgestellte Mängel zu beheben und das Fahrzeug anschließend nochmal bei der Polizei vorzuzeigen. Ein 17-jähriger Mofa-Fahrer musste zu Fuß weiter. Beim Messen der Geschwindigkeit seines „Mofa 25“ kamen die Beamte bei 58 km/h an, was einer komplett anderen Fahrzeugklasse mit entsprechend anderen Erfordernissen hinsichtlich des Führerscheins, der Versicherung und der zu zahlenden Steuern entspricht. Sie stellten das Mofa sicher und fertigten Anzeigen gegen den Fahrer. An den Marburger Kontrollstellen in der Afföllerstraße kontrollierten die Beamten ab etwa 19.45 Uhr insgesamt 19 PKW und vier Motorräder. Für einen 1er BMW kam ein Abschlepper zum Einsatz. Wegen verschiedener Veränderungen kam er von der Kontrollstelle direkt zum TÜV, das Untersuchungsergebnis steht aus. Zudem stellten die Beamten bei drei weiteren Fahrern Umbauten an den Fahrzeugen fest, die so nicht den Vorgaben entsprechen und weitere Maßnahmen nach sich ziehen. Gegen 23 Uhr beendeten die Polizeibeamten ihre Kontrollen.