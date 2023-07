Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (20.07.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Eine 50-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr gegen 22 Uhr die Bronnzeller Straße in Richtung des Bronnzeller Kreisels. Vor dem Einfahren in den Kreisverkehr musste sie ihr Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 21-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Friedewald. Am Donnerstag (20.07.), gegen 9:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw-Gespann die Hersfelder Straße aus Richtung Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Herfa. In Höhe der Hausnummer 1 wollte der Lkw-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wenden und touchierte hierbei ein Verkehrsschild sowie die Hauswand eines 79-jährigen Anwohners, der zum Unfallzeitpunkt in der Küche saß und durch das Geräusch auf den Unfall aufmerksam wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Alsfeld. Am Freitagmittag (21.07.) kam es auf der B 254 zwischen Alsfeld und Eudorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Die 65-jährige Fahrerin eines Mazda war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 11.40 Uhr in Richtung Alsfeld unterwegs und kam aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem Lkw eines 49-Jährigen aus Schlitz, der noch versucht hatte auszuweichen und in der Folge gegen die Leitplanke stieß. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Bei dem Unfall entstand nach momentanem Kenntnisstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Sperrung der Fahrbahn dauert auch aktuell noch an.

Verkehrsunfall – Frontalzusammenstoß

Bebra. Am Freitagmorgen (21.07.) kam es auf der B 27 zwischen Bebra und Asmushausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Der 26 Jahre alte Fahrer eines VW Polos war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 10.40 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Asmushausen unterwegs, als ihm ein 63-jähriger Mann mit seinem Hyundai Tucson entgegenkam. Im Bereich einer Kurve verlor der Polo-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke. Das Auto wurde abgewiesen und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wo es mit dem Hyundai frontal kollidierte. Dabei wurden beide Personen schwer verletzt. Der 26-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Beide Unfallbeteiligten kamen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser, der Polo-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Bundesstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten circa zwei Stunden voll gesperrt.

Andreas Rainer ist neuer Leiter der Zentralen Kriminalinspektion

Fulda/Kassel (ots)

Der Eine geht, der Andere kommt: Im Juli hat sich das Polizeipräsidium Osthessen mit den nordhessischen Kolleginnen und Kollegen einen Personaltausch geliefert. Abteilungsdirektor Klaus Wittich, Leiter der Abteilung Einsatz, wechselte mit Wirkung zum Montag (18.07.) als Vizepräsident nach Kassel. Kriminalrat Andreas Rainer hingegen lenkt in Osthessen ab sofort die Geschicke der Kriminaldirektion.

Andreas Rainer bringt frischen kriminalistischen Wind nach Osthessen. Als neuer Leiter der Zentralen Kriminalinspektion fungiert er nun als Abwesenheitsvertreter der Kriminaldirektion. Da deren Leiter, Kriminaldirektor Martin Nickl, für ein Jahr zum Landespolizeipräsidium nach Wiesbaden abgeordnet wurde, tritt Rainer somit zunächst kommissarisch in dessen Fußstapfen. „Ich wurde von einem hervorragend aufgestellten Team freundlich empfangen und freue mich auf die neue Herausforderung“, so der 42-Jährige.

Kein Unbekannter

„Andreas Rainer ist in Osthessen kein Unbekannter“, begrüßte Polizeipräsident Michael Tegethoff den zweifachen Familienvater. Bereits im Rahmen seiner Qualifikationsverwendung für den höheren Dienst legte der 42-Jährige einen Zwischenstopp bei der Abteilung Einsatz (E 2) ein. Zuvor war er neben Verwendungen als Streifen- und Einsatzbeamter in Südosthessen und Frankfurt in Nordhessen unter anderem als Sachbearbeiter in der Operativen Einheit und später im K 10 tätig. Von 2020 bis 2022 absolvierte Rainer sein Studium zum höheren Dienst und war zuletzt ins Hessische Ministerium des Innern und für Sport abgeordnet. „Sie haben ein gutes Team. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg“, so Tegethoff.

Klaus Wittich ist neuer Vizepräsident in Nordhessen. Die Pressemeldung hierzu gibt es unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5564056

Autokennzeichen gestohlen

Ebersburg. In der Bahnhofstraße im Ortsteil Schmalnau stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (20.07.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-PO 997 von einem blauen VW Passat. Das Auto stand auf einem Anwohnerparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Spielothek

Fulda. Eine Spielothek in der Straße „Peterstor“ wurde in der Nacht zu Donnerstag (20.07.), zwischen 4.45 Uhr und 5.30 Uhr, zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen über eine Balkontür ins Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Ein E-Bike des Herstellers „Specialized“, Modell „Turbo Levo“, stahlen Unbekannte am Donnerstag (20.07.) von einem Parkplatz in der Hünfelder Straße. Das Fahrrad im Wert von rund 1.500 Euro stand zwischen 10 Uhr und 11.25 Uhr abgeschlossen in einem dortigen Fahrradständer. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Osthessen (ots)

Am Freitag (21.07.), um 01:39 Uhr, hat die Streife der Pst. Hilders auf der Landesstraße 3396 zwischen der Rhönmarkthalle und Gersfeld-Mosbach einen beschädigten PKW Audi A 3 in schwarz ohne Fahrer festgestellt. Unweit davon wurde die Unfallstelle mit deutlich geschädigter Leiplanke ausgemacht. Der unbekannte Unfallfahrer ist aus nicht geklärter Ursache von Mosbach kommend von der Fahrbahn nach links abgekommen, hat die Leitplanke gestreift und beschädigt. Der Pkw wurde 100 Meter weiter auf einem Parkplatz von dem Fahrer abgestellt und der verursachende Fahrer hat unfallflüchtig die Unfallstelle verlassen. An dem PKW entstand ein Totalschaden. Die Unfallzeit dürfte vermutlich am späten Donnerstagabend (20.07.) gewesen sein. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 6.000 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem Fahrer, bitte an die Pst. Hilders Tel. 06681 / 96120, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de wenden.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Rotenburg an der Fulda (ots)

Ein 29-jähriger Rotenburger fuhr am Donnerstagmittag (20.07.), in der Straße Obertor, mit seinem Ford Focus auf den Citroen Berlingo einer 39-jährigen Rotenburgerin auf, welche vor einer „rot“ zeigenden Behelfsampel stand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.