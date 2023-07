Bad Dürkheim: Stadt schließt Kooperationsvereinbarung mit Vulcan Energie Ressourcen GmbH

Bad Dürkheim – In seiner jüngsten Sitzung am 18. Juli 2023 hat sich der Stadtrat von Bad Dürkheim für eine Kooperation mit der Vulcan Energie Ressourcen GmbH ausgesprochen. Diese plant den Bau einer Lithiumgewinnungsanlage, eines Geothermiekraftwerks sowie einer Heizzentrale für eine Wärmeauskopplung im Dürkheimer Bruch. In einer Kooperationsvereinbarung sollen die nächsten Schritte der Zusammenarbeit schriftlich fixiert werden.

Die Vulcan Energie Ressourcen GmbH hat Interesse, auf der geplanten Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes Bruch einen Firmenstandort zu errichten. Vulcan beabsichtigt, eine Lithiumgewinnungsanlage, ein Geothermiekraftwerk für die Erzeugung von Strom sowie eine Heizzentrale für eine Wärmeauskopplung zu bauen. Über Pipelines soll Thermalwasser von verschiedenen Bohrplätzen in das Gewerbegebiet “Bruch” befördert und dort mit Hilfe der genannten Anlagen nachhaltig Wärme, Strom und Lithium gewonnen werden. In der Lithiumgewinnungsanlage soll mit einem physikalischen Verfahren, der direkten Lithiumextraktion, Lithium aus dem Thermalwasser extrahiert und als Lithiumchlorid abtransportiert werden. Für den finalen Herstellungsschritt wird das Lithiumchlorid in einer zentralen Lithiumaufbereitungsanlage in Frankfurt Höchst zu Lithiumhydroxid weiterverarbeitet.

„Wir sehen die Ansiedlung als große Chance, das Fernwärmenetz der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH mit grundlastfähiger und klimaneutraler Wärme zu versorgen und somit einen wesentlichen Schritt zur lokalen Umsetzung der Wärmewende zu leisten sowie einen Beitrag zum Transformationsprozess hin zur Treibhausgasneutralität sowie der lokalen Gewinnung von Rohstoffen zu liefern“, befürwortet Bürgermeister Christoph Glogger die Ansiedlung der Vulcan Energie Ressourcen GmbH in der geplanten Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes Bruch. Auch der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH hat sich dem Projekt gegenüber positiv positioniert. In einem zuletzt getroffenen Beschluss am 27. Juni 2023 heißt es: “Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Verfügbarkeit der regenerativen Fernwärme befürwortet der Aufsichtsrat die Ansiedlung von Vulcan Energie Ressourcen GmbH in Bad Dürkheim.“

Rückblick:

Das Projekt wurde in der Sitzung des Stadtrates am 16. Mai 2023 öffentlich vorgestellt. Anschließend erfolgte ein Besuch interessierter Gremienmitglieder des Stadtrates, des Bau- und Entwicklungsausschusses sowie des Klimabeirates im Geothermiekraftwerk in Insheim. Vom 20. bis 22. Juni 2023 informierte Vulcan in ihrem „VULCAN InfoTruck“ die Öffentlichkeit auf dem Wurstmarktplatz über das Projekt. In einer Bürgerinformationsveranstaltung am 22. Juni 2023 um 18 Uhr im Dürkheimer Haus wurde das Projekt ausführlich vorgestellt. Parallel dazu wurde die Möglichkeit eröffnet, sich auf der Bürgerbeteiligungsplattform (unter: www.bad-duerkheim.de/vulcan) über das Projekt und den laufenden Prozess zu informieren und Fragen zu stellen. Für die Mitglieder des Stadtrates, des Bau- und Entwicklungsausschusses, des Klimabeirates sowie des Aufsichtsrates der Stadtwerke fand am 6. Juli 2023 eine digitale Expertenrunde statt. In diesem Rahmen hatten die Gremienmitglieder die Möglichkeit, Fragen an unabhängige Experten zu stellen. Eine Aufzeichnung dieser Runde ist auf dem YouTube Kanal der Stadt unter https://youtu.be/uTweU6kegLk abrufbar.

Ausblick:

Damit die nächsten Schritte einer Zusammenarbeit besser geplant und strukturiert werden können, hat sich der Stadtrat mehrheitlich für eine Kooperationsvereinbarung mit Vulcan Energie ausgesprochen. Diese Kooperationsvereinbarung ist kein finaler Beschluss über das Umsetzen des Bauvorhabens, sondern eine Willenserklärung und der Start eines gemeinsamen Weges mit der gegenseitigen Zusicherung, das Projekt möglichst zu einem positiven Abschluss zu bringen. Über die weiteren Schritte und Ergebnisse vertiefender Untersuchungen wird in den Gremien und der Öffentlichkeit regelmäßig berichtet.

Die wesentlichen Inhalte der Kooperationsvereinbarung sind:

1. Die Stadt Bad Dürkheim unterstützt eine Ansiedlung von der Vulcan Energie Ressourcen GmbH in der Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes Bruch und führt weitere Planungsschritte gemeinsam mit Vulcan fort, sofern nicht Erkenntnisse über wesentliche negative Auswirkungen des Vorhabens in Abwägung mit den bestehenden Vorteilen zu einem Abbruch der Planungen führen müssen. Derzeit noch offene Fragestellungen hinsichtlich der Umsetzung des Vorhabens werden planerisch oder gutachterlich ermittelt und den städtischen Gremien jeweils vorgestellt.

2. Die Vulcan Energie Ressourcen GmbH verpflichtet sich alle notwendigen Kosten für die Durchführung notwendiger Planungsschritte sowie die Erstellung von Gutachten zu übernehmen. Dies betrifft auch die Kosten für die bereits beauftragten Planungsbüros/Gutachter.

3. Gemeinsam mit Vulcan wird ein Zeitplan zur Umsetzung des Projektes und zur Lieferung von Wärme an die Stadtwerke erarbeitet und etwaige Meilensteine festgelegt. Es wird ein Konzept erarbeitet, unter welchen Voraussetzungen die Nichteinhaltung des Zeitplanes zu einem Abbruch der weiteren Planungsschritte führt.

4. Die Stadt Bad Dürkheim unterstützt die Stadtwerke Bad Dürkheim sowie die Vulcan Energie Ressourcen GmbH bei der weiteren Planung zur Übernahme der Wärme in das Fernwärmenetz sowie hinsichtlich der Planung des weiteren Ausbaus insbesondere durch die Erarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung.