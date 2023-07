Lambrecht: Zeugenaufruf nach Raub auf Auslieferungsfahrer

Lambrecht – Am gestrigen Donnerstag, 20.07.2023, gegen 07.00 Uhr wurde der Auslieferungsfahrer einer Bäckerei bei der Belieferung eines Seniorenheims in der Klostergartenstraße in Lambrecht von drei männlichen Personen beraubt.

Beim in den Aufzug stellen des Brots wurden durch zwei Täter die Türen zugehalten und der Fahrer eingesperrt. Durch den dritten Täter wurde aus der unverschlossenen Fahrerkabine die Tasche mit den Tageseinnahmen von mehreren zuvor angefahrenen Filialen entnommen. Hiernach rannten die drei Täter zu einem dunklen „langen“ Pkw mit DÜW-Kennzeichen und fuhren in unbekannte Richtung davon. Die Kennzeichen wurden kurz zuvor in Frankeneck entwendet.

Die geraubte Summe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der geschädigte Auslieferungsfahrer wurde nicht verletzt.

Zeugen, welche Hinweise zum Tatablauf, den Tätern bzw. dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Neustadt unter 06321-854 0 oder kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.