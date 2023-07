Neustadt: Sanierung Haardter Straße: Kreuzung am Rosengarten eine Woche voll gesperrt

Neustadt an der Weinstraße – Die im Zusammenhang mit den Arbeiten in der Haardter Straße stehende Flächenerneuerung im Kreuzungsbereich der B38 soll ab Montag, 24. Juli, ausgeführt werden. Hierfür wird die B38 an der Kreuzung Maximilian-/Haardter Straße beziehungsweise Mußbacher Landstraße ab diesem Tag halbseitig gesperrt.

Durch das Einrichten einer mobilen Ampelanlage bleibt die Kreuzung für den geradeausfahrenden Verkehr (stadtein- und auswärts) weiterhin nutzbar. Die Gimmeldinger Straße und die Robert-Stolz-Straße können aber nicht mehr direkt von der B38 angefahren werden. Die Gimmeldinger Straße wird für den Zeitraum als Sackgasse beschildert.

Durch die Sperrungen müssen die Bushaltestellen “Rosengarten“ und „Robert-Stolz-Straße“ entfallen. Als Ersatzhaltestellen fungiert die Haltestelle „Martin-Luther-Straße“.

Ab Montag, 31. Juli, bis voraussichtlich Samstag, 5. August, ist dann der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Dort wird die Fahrbahn abgefräst und eine neue Deckschicht aufgebracht. Dabei müssen Schachtdeckel und Schieberkappen angepasst werden.

Die Umleitung für die einwöchige Sperrung der Maximilianstraße erfolgt über die Martin-Luther-, Konrad-Adenauer- und Karl-Helfferich-Straße.

Sobald die Arbeiten im Kreuzungsbereich abgeschlossen sind, wird die Vollsperrung wieder aufgehoben.