Neustadt: Mann mit Messer festgenommen

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am 19. Juli 2023 um 14:00 Uhr wurde die Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße durch einen Bahnreisenden über einen Mann informiert, welcher gerade einen Zug mit einem großen Messer in einer Bauchtasche verlassen habe.

Die Polizisten kontrollierten den Mann im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den Mann zwei Aufenthaltsermittlungen vorlagen sowie zwei Haftbefehle aufgrund von Trunkenheit im Verkehr. Da der 25-jährige Deutsche den Gesamtbetrag der Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro nicht bezahlen konnte wurde er anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal verbracht, wo er nun die insgesamt 180 Tage Ersatzfreiheitstrafe verbüßt. Bei dem durch den Mann mitgeführte Messer handelte es sich um eine Mischung aus Handbeil und Messer mit einer Klingenlänge von 13cm. Dieses wurde sichergestellt und an das zuständige Ordnungsamt übergeben sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Messers gefertigt.