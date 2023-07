Mannheim, Almenhof: Verkehrsunfall mit möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Mannheim (ots) – Um 13:40 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung

August-Bebel-Straße/Rottfeldstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige

Radfahrerin die Vorfahrt einer 43-jährigen Autofahrerin missachtete. Dies hatte

zur Folge, dass die Radfahrerin mit dem Auto zusammenstieß und sich hierbei

verletzte. Das Ausmaß der Verletzungen ist noch nicht bekannt, Lebensgefahr

besteht jedoch nicht. Die 14-Jährige wurde zur weiteren medizinischen

Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto der 43-Jährigen wurde abgeschleppt, weshalb die

Rottfeldstraße/August-Bebel-Straße kurzzeitig gesperrt werden musste.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen zum

Unfallhergang aufgenommen.

Die Unfallaufnahme ist beendet, die Sperrungen wurden aufgehoben.

Mannheim, Feudenheim: Brand einer Grünfläche

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend kam es um 18.15 Uhr in der Spessartstraße in

Höhe des Neckarkanals zu einem Flächenbrand. Die Feuerwehr teilte nach den

Löscharbeiten mit, dass es sehr wahrscheinlich aufgrund einer fahrlässig

weggeworfenen Zigarettenkippe zu diesem Brand kam. Betroffen war eine Fläche von

30 Metern Länge und zwei Metern Breite. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf

ein nahe gelegenes Maisfeld rechtzeitig verhindern. Die Ermittlungen gegen den

oder die unbekannten Täter wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden eingeleitet.

Mannheim: 20-Jähriger steuert auf Fußgänger zu

Mannheim (ots) – Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 22.45 Uhr

den Kaiserring auf der linken der zwei vorhandenen Fahrspuren. Auf Höhe der

Fußgängerlichtzeichenanlage befanden sich zu diesem Zeitpunkt ca. vier bis fünf

unbekannte weibliche Personen. Diese überquerten trotz herrschendem Rotlicht den

Straßenbereich auf der rechtsseitigen Fahrspur. Der BMW-Fahrer beschleunigte

hörbar sein Fahrzeug und scherte kurz vor Passieren der markierten

Fußgängerfläche rechtsseitig aus. Die bislang unbekannten Personen schrien laut

und sprangen zurück auf den Gehweg. Eingesetzte zivile Beamte befand sich zu

diesem Zeitpunkt wenige Meter entfernt von der Örtlichkeit und konnten den

Vorfall beobachten. Der Fahrer wurde sofort einer Verkehrskontrolle unterzogen

und muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeugen oder die betroffenen Fußgängerinnen, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Mannheim zu melden, unter: 0621 174-4222.

Mannheim: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch gegen

15:55 Uhr den Gehweg der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Hochschule,

als er vom Gehweg auf die Speyerer Straße abrupt einfuhr und hierbei einen Seat

streifte. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat an der rechten hinteren Seite

beschädigt. Anschließend sprach die 37-jährige Seat-Fahrerin den Radfahrer auf

sein fehlerhaftes Verhalten an. Dieser beleidigte die Seat-Fahrerin und fuhr

davon, ohne seine Personalien anzugeben. An dem Seat entstand ein Sachschaden in

Höhe eines vierstelligen Betrages.

Zeugen, die Hinweise geben können zu dem Verkehrsunfall oder auch dem bislang

unbekannten Fahrradfahrer, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt zu melden, unter: 0621-174 3310.

Mannheim: Streit eskaliert – Unbekannter Mann schlägt Frau wegen eines Handys

Mannheim (ots) – Eine 25-jährige Zeugin meldete sich am Mittwoch gegen 10.45 Uhr

bei der Polizei und teilte mit, dass soeben ein Mann einer Frau in Gesicht

geschlagen habe. Vor Ort in der Hafenstraße konnten die Polizisten eine

49-jährige Frau antreffen. Diese berichtete von Streitigkeiten um die

Eigentumsverhältnisse ihres Mobiltelefons mit einem ihr unbekannten Mann. Sie

hatte dieses kurzzeitig abgelegt, um nach etwas zu suchen. Der Unbekannte nahm

das Mobiltelefon an sich, woraufhin ein Streit entbrannte, dieser das Telefon zu

Boden warf und anschließend der 49-Jährigen ins Gesicht schlug. Der Unbekannte

lief daraufhin in Richtung Aral-Tankstelle davon.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 190 cm groß, ca. 60 Jahre alt,

Halbglatze mit grauem Haaransatz, es fehlten die vorderen Zähne. Bei

Tatausführung soll er ein graues T-Shirt getragen haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt zu melden, unter: 0621-12580.