Eppelheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums

33-Jähriger schießt mit unbekannter Waffe auf Passanten

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Eppelheim sorgte ein unter Alkohol und

Drogen stehender 33-jähriger Mann für einen größeren Polizeieinsatz. Der

Beschuldigte schoss am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 17:00 Uhr, mittels einer noch

unbekannten Waffe aus dem Fenster seiner Wohnung. Mehrere Personen, die sich auf

der Straße in der mutmaßlichen Schusslinie befanden, nahmen den Beschuss wahr,

wurden jedoch nicht getroffen. Durch die Geschosse kam es kam allerdings zu

Sachschäden an umliegenden Gebäuden. Bei Eintreffen der verständigten Polizei

befand sich der Beschuldigte nicht mehr am Fenster. Nach Einholung eines

richterlichen Durchsuchungsbeschlusses und dem Betreten der Wohnung, gegen 19:00

Uhr, konnte der Beschuldigte widerstandslos festgenommen werden. Im Außenbereich

wurden mehrere Hartgummi- und Stahlkugeln, bei welchen es sich um die Geschosse

handeln dürfte, festgestellt. Bereits vor etwa vier Wochen sei es zu einem

ähnlichen Sachverhalt, allerdings ohne, dass die Polizei verständigt wurde,

gekommen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen, die durch die verschossenen

Kugeln hätten verursacht werden können, ermittelt die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstagnachmittag der Ermittlungsrichterin des

Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heidelberg

beantragte Haftbefehl wurde indes gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun Zeuginnen und

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten machen können. Sie werden

gebeten sich unter 06221/174-4444 an das Hinweistelefon zu wenden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Neckargemünd (ots) – Die Mitarbeiter der Stadtwerke Neckargemünd sind derzeit

noch mit den Reparaturarbeiten an der Gasleitung in der Schützenhausstraße

beschäftigt.

Die Schützenhausstraße ist deswegen im Bereich vom Feuerwehrhaus

Schützenhausstraße 2) bis zum SBBZ Luise von Baden (Hausnummer 34) voll

gesperrt. Ebenso sind auch die Zufahrten in die Waldstraße und die Hildastraße

von der Sperrung betroffen.

Siehe hierzu auch die Pressemitteilung der Stadtwerke Neckargemünd:

„Anwohnerinnen und Anwohner sind aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen,

offenes Feuer und Rauchen zu vermeiden sowie Gashähne oder sonstige

Absperrvorrichtungen zu schließen. Passanten sollten das Gebiet meiden.

Mitarbeiter der Stadtwerke Neckargemünd sind bereits vor Ort, um das Leck

abzudichten. Voraussichtlich können sie die Arbeiten bis zum späten Nachmittag

abschließen. Die Baustelle ist entsprechend abgesperrt und gesichert.

Bei der Wiederinbetriebnahme müssen die Leitungen durch die Baukolonne der

zuständigen Rohrleistungsfirma fachgerecht entlüftet und Gasverbrauchsgeräte

wieder in Betrieb genommen werden. Hierzu ist der Zutritt zu Häusern und

Wohnungen nötig.

Die Stadtwerke Neckargemünd informieren wieder, sobald die Arbeiten beendet

sind.“

https://www.stadtwerke-neckargemuend.de/de/Kopfnavigation/Presse/Aktuelles/Gasleitung-in-Schuetzenhausstrasse-beschaedigt_20139.html

Schwetzingen: Wohnungseinbruch

Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch, in der Zeit von 07:50 Uhr bis 14:05 Uhr

ereignete sich in der Kurfürstenstraße in einem Mehrfamilienhaus ein

Wohnungseinbruch. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter hebelten hierzu

die Wohnungseinganstür auf und entwendeten aus der Wohnung mehrere

Wertgegenstände. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen vierstelligen Bereich.

Durch die Spezialisten der Abteilung Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums

Mannheim wurde die Spurensicherung durchgeführt. Die Ermittlungen wurden durch

die Ermittlungsgruppe Eigentum durchgeführt.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 15-Jähriger stiehlt Roller und fährt ohne Fahrerlaubnis

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Den Beamten fiel auf ihrer Streifenfahrt am

Mittwoch gegen 20.15 Uhr ein Kleinkraftrad auf, welches ohne Kennzeichen auf der

Neidensteiner Straße in Fahrtrichtung Bahnhof fuhr. Der Fahrer wurde durch die

Polizisten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab der

15-jährige Fahrer an, dass er den Roller kurz zuvor für 50 Euro erworben habe

und auch keinen Schlüssel für das Fahrzeug besitze. Deshalb könne dieser nur

durch ein Werkzeug gestartet und gestoppt werden. Bei der Nachschau am Roller

fiel den Polizisten auf, dass die Verkleidung teilweise aufgebrochen war und die

Zündung heraushing. Eine folgende Durchsuchung des Helmfachs brachte Dokumente

des tatsächlichen Besitzers zum Vorschein, den die Beamten unmittelbar

kontaktierten. Dieser teilte mit, dass der Roller eigentlich in der Werkstatt in

Eschelbronn stehen müsste. Die Mutter des 15-Jährigen kam vor Ort und teilte

mit, dass ihr Sohn am Vortag geäußert habe, dass bei der Werkstatt so viele

schöne Roller unbenutzt stehen würden und ihr Sohn auch nicht über 50 EUR

verfügen würde. Der 15-Jährige ist weder im Besitz einer Prüfbescheinigung noch

einer Fahrerlaubnis. Somit muss er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,8 Promille im Auto unterwegs

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 09.05 Uhr konnte im

Parkhaus in der Hauptstraße durch Zeugen beobachtet werden, wie ein 72-jähriger

VW-Fahrer beim Ausparken einen Ford beschädigte. Die Zeugen sprachen den Fahrer

auf den Unfall an und konnten im Gespräch deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Sie informierten daher die Polizei über den Sachverhalt. Noch während der

Anfahrt der Polizisten, stieg der 72-Jährige in sein Fahrzeug, verließ das

Parkhaus und stellte sein Fahrzeug vor dem Parkhaus ab. Bei der Unfallaufnahme

nahmen auch die Polizisten den deutlichen Alkoholgeruch wahr und boten dem

Fahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest an, welcher jedoch in der Durchführung

scheiterte. Der 72-Jährige musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten

und führte hier, vor der Blutentnahme, erneut einen Atemalkoholtest durch.

Dieser klappte und zeigte ein Ergebnis von 2,8 Promille an. Die vorläufige

Teilnahme am Straßenverkehr wurde dem 72-Jährigen untersagt und seine

Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr verantworten. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier

Neckargemünd geführt.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Sprinter-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer- Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 45-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch

gegen 08.45 Uhr die Straße „In den Ziegelwiesen“ und fuhr in den dortigen

Kreisverkehr ein. Aus der Straße „In den Weingärten“ fuhr ein bislang

unbekannter Fahrer mit einem Sprinter mit hoher Geschwindigkeit in den

Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete der Fahrer die Vorfahrt des

bevorrechtigten Radfahrers. Dieser kam zu Fall und wurde durch diesen

bewusstlos. Der 45-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht. Der Sprinterfahrer entfernte sich vom Unfallort Über die

Schwere der Verletzungen und den entstandenen Sachschaden ist bislang nichts

bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang und dem Sprinter sowie dessen Fahrer

machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden,

unter: 06222-57090.

Rhein-Neckar-Kreis: Betrieb von Corona-Testzentren: Zwei Männer in Untersuchungshaft – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei Männer im Alter von 26 und 37 Jahren unter

anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Betrugs in

Zusammenhang mit dem Betrieb von Corona-Testzentren in Untersuchungshaft

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln

aktuell gegen sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 52 Jahren

unter anderem wegen gewerbs- und bandenmäßigen Abrechnungsbetrugs im

Gesundheitswesen.

Vier der Tatverdächtigen schlossen sich ab Ende 2021 nach und nach zusammen, um

sich durch den betrügerischen Betrieb von 13 Corona-Testzentren im

Rhein-Neckar-Kreis eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu erschließen

und damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Durch Abrechnungen von nicht

durchgeführten oder nicht abrechnungsfähigen Coronatests sollen in der Folge

unberechtigte Auszahlungen durch die Kassenärztliche Vereinigung

Baden-Württemberg in Höhe von über einer Million Euro erfolgt sein. Zudem sollen

weitere betrügerische Abrechnungen in Höhe von ca. 500.000 Euro eingereicht

worden sein. In diesen Fällen kam es jedoch nicht zur Auszahlung. Drei weitere

Männer im Alter von 27 bis 52 Jahren sollen zu den Betrugstaten Beihilfe

geleistet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg

mehrere Durchsuchungsbeschlüsse unter anderem wegen des Verdachts des gewerbs-

und bandenmäßigen Betrugs für die Wohn- und Geschäftsräume der sieben

Tatverdächtigen im Stadtgebiet Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis, die am

05.07.2023 vollzogen wurden. Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche

Beweismittel sichergestellt. Zudem erließ das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle gegen drei der Tatverdächtigen,

die im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen festgenommen und der Haftrichterin am

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt wurden. Diese setzte die Haftbefehle gegen

zwei der Tatverdächtigen in Vollzug. Anschließend wurden beide Beschuldigte in

unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. In Bezug auf einen

weiteren Tatverdächtigen wurde der Vollzug des Haftbefehls gegen Auflagen

ausgesetzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zu dem Verbleib der

widerrechtlichen Auszahlungen der Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg,

dauern an.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kind fährt mit Fahrrad bei Rot über Ampel und wird von Auto erfasst

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach ersten Erkenntnissen fuhr am

Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, ein 12-jähriges Mädchen bei Rot mit ihrem Fahrrad

über die Fußgängerampel an der Kreuzung Mannheimer Straße/ Handelsstraße. Ein

Skoda, der stadtauswärts auf der Mannheimer Straße unterwegs war, erfasste das

Kind, welches durch die Kollision schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus

gebracht werden musste. Die Unfallstelle war bis 09:15 Uhr für den Verkehr

gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidelberg nahm die Ermittlungen auf.