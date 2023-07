Motorradfahrer hat Glück im Unglück

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der

Donnersbergstraße wurden alle Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt.

Eine 35-jährige Frau war mit ihrem Audi A6 aus der Mannheimer Straße kommend in

Fahrtrichtung Barabrossastraße unterwegs. Der unfallbeteiligte Motorradfahrer

befuhr die zweispurige Donnersbergstraße in entgegengesetzter Richtung auf der

rechten Spur. Als die Audi-Fahrerin nach links in eine Einliegerstraße abbiegen

wollte, kreuzten sich die Wege der beiden. Es kam zum Zusammenstoß. Zum

Unfallzeitpunkt stand auf der linken Spur ein Transporter, welcher von der

Donnersbergstraße kommend nach links abbiegen wollte. Nach aktuellem Stand der

Ermittlungen übersah die 35-Jährige den Motorradfahrer, aufgrund der versperrten

Sicht durch den Transporter. Der 17-Jährige verlor bei der Kollision seinen

Schutzhelm. Er erlitt einen Unterarmbruch sowie eine Gehirnerschütterung. Ebenso

wurde die 15-jährige Begleiterin der 35-Jährigen durch ein zerbrochenes

Beifahrerfenster an der Hand verletzt. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus

gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden auf Wunsch

abgeschleppt. Aufgrund des Unfalls wurde die Donnersbergstraße in Richtung

Mannheimer Straße zeitweise durch die hinzugerufene Feuerwehr vollgesperrt. Die

Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr

Schweisweiler (Donnersbergkreis) – Sachbeschädigung an leerstehendem Wohnhaus

Schweisweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Der Polizei wurde am Mittwochmittag

eine Sachbeschädigung am „Tivoli“ gemeldet. An einem leerstehenden Wohnhaus

wurde die Glasscheibe einer Eingangstür vermutlich mit einem unbekannten

Gegenstand eingeschlagen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Der Sachschaden

dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Handydieb verliert Eigentum bei Flucht

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Dieb hat am Mittwochnachmittag auf der Flucht

selbst sein Eigentum verloren. Der 18-Jährige hatte sich zunächst in einem

Geschäft in der Innenstadt für verschiedene Handys interessiert. Als der

31-Jährige Geschäftsinhaber einen kurzen Moment abgelenkt war, nutzte der Dieb

die Gelegenheit. Er packte ein Handy und rannte aus dem Laden. Der Ladenbesitzer

nahm direkt die Verfolgung auf und konnte den Täter letztendlich ergreifen.

Während seiner Flucht verlor der junge Mann mehrere persönliche Gegenstände. Der

Geschäftsmann machte eine Streife auf sich aufmerksam, welche sich des

Sachverhalts annahm. Infolgedessen wurde der Dieb belehrt und händigte das

Diebesgut aus. Umgekehrt erhielt er am Abend sein verlorengeglaubtes Eigentum

zurück, welches der Ladenbesitzer bei der Polizei abgab. Der 18-Jährige blickt

einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls entgegen. |ksr

Unbekannter verletzt Mann mit Hammer

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann verletzte am Mittwochmorgen einen

18-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Hammer. Der junge Erwachsene bemerkte,

als er aufwachte, dass ein ihm Unbekannter neben seinem Bett stand. Der Mann

trug einen Hammer bei sich. Als er zu einem Schlag ausholte, sprang der

18-Jährige auf und flüchtete. Auf seinem Weg nach draußen bekam der junge Mann

einen Schlag auf den Rücken und erlitt dabei Verletzungen. Ihm gelang jedoch die

Flucht. Als der 18-Jährige etwas später wieder in seine Wohnung zurückkehrte,

stellte er fest, dass seine Geldbörse samt Inhalt sowie sein Handy verschwunden

waren. Daraufhin stellte der 18-Jährige bei der Polizei Strafanzeige gegen den

unbekannten Täter. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und

Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Wem ist zwischen 7:45 und 7:55

Uhr im Innenstadtbereich eine verdächtige Person aufgefallen? Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ksr

Gruppe betrinkt sich in Anwesenheit eines Kleinkindes

Kaiserslautern (ots) – Mehrere junge Erwachsene fielen am späten

Mittwochnachmittag im Stadtpark Passanten auf. Die Gruppe verhielt sich

auffällig, da sie sehr Laut war und im Beisein eines Kleinkindes Alkohol

konsumiert wurde. Vor einer Kontrolle durch die Polizei wollten sich die

Personen zunächst entziehen und von der Örtlichkeit entfernen. Nach mehrmaligem

Zurufen der Beamten hielten sie jedoch an und konnten überprüft werden. Ein

Alkoholkonsum war bei allen deutlich wahrnehmbar. Dies bestätigte auch ein

Atemalkoholtest. Während der Kontrolle fiel den Beamten das Kleinkind in der

Gruppe auf. Der Einjährige stürzte mehrmals leicht und wies bereits Verletzungen

auf. Darüber hinaus machte er einen überhitzten Eindruck. Der Kleine wurde

aufgrund der Umstände für eine medizinische Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. |ksr

Unfallflucht: Frau wird im Gesicht verletzt – Zeugen gesucht!

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine junge Fahrerin wurde bei einem

Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz vor neun Uhr auf der Landstraße 382

verletzt. Ein unbekannter Fahrer verursachte den Unfall. Er befuhr mit seinem

Pkw die Landstraße von Otterberg in Fahrtrichtung Schneckenhausen. In einer

Linkskurve kam ihm die 18-Jährige mit ihrem Peugeot entgegen. In dieser Kurve

beachtete der Unbekannte das Rechtsfahrgebot nicht. Demzufolge touchierte er mit

seinem linken Außenspiegel den der Peugeot-Fahrerin, sowie deren Fahrertür.

Infolge des Zusammenstoßes löste sich das Spiegelglas des Pkws der jungen Frau.

Dieses traf sie, durch das geöffnete Fenster, am Mund und verletzte sie. Der

unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden

zu kümmern. Er entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei ermittelt

gegen den Mann wegen Unfallflucht. Zeugen die Hinweise zu dem Unbekannten geben

können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150

Kontakt aufzunehmen. |ksr