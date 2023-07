Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Schilder des Polizeipostens gestohlen –

Unbekannte Diebe ließen Schilder des Polizeipostens in der Hauptstraße mitgehen. Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr bis Mittwochmorgen, gegen 07.10 Uhr schraubten die Täter die beiden weißen Schilder ab. Das ca. 40 x 30 cm große Schild ist mit dem Hessenwappen und dem Text „Polizeipräsidium Mittelhessen“ bedruckt, das kleinere – ca. 30 x 15 cm groß – trägt die Aufschrift „Polizeidirektion Wetterau, Polizeistation Friedberg, Polizeiposten Bad Nauheim“. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat die Diebe in der genannten Zeit am Polizeiposten in der Hauptstraße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden Schilder machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Einbrecher scheitert –

Auf Beute aus einem Fahrradgeschäft hatte es ein Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen abgesehen. Gegen 03.00 Uhr schleuderte er die Sockelplatte einer Aufstellvorrichtung für Verkehrszeichen gegen die Eingangstür und löste den Einbruchalarm aus. Nach Angaben von Zeugen trug der Täter einen grauen Kapuzenpullover und floh mit einem Fahrrad vom Tatort. Eine genauere Beschreibung ist den Zeugen nicht möglich. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Diebe im Freibad –

Das Freibad in der Huizener Straße rückte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 20.30 Uhr und 05.50 Uhr überkletterten die Diebe den Zaun, warfen die Scheibe eines Fensters ein und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren suchten die Täter nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung machten die Einbrecher keine Beute. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Altenstadt-Oberau: Sonnenbrille und Geld verschwunden –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchwühlten Diebe einen blauen Ford Kuga ein. Der SUV parkte zwischen 19.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Straße „Beim Zehnmorgenfeld“. Wie die Täter in den Wagen gelangten ist derzeit noch nicht bekannt. Sie erbeuteten eine Sonnenbrille und eine Münzsammlung im Wert von knapp 50 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Nidda: Mit Promille in Leitplanke geprallt –

Mit leichten Verletzungen überstand heute in den frühen Morgenstunden ein betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall. Der 18-Jährige war gegen 02.20 Uhr von Fauerbach in Richtung Michelnau unterwegs. An der Einmündung zur Landstraße 3185 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und riss sich das vordere rechte Rad ab. Anschließend schleuderte der Wagen über die Fahrbahnen der Landstraße und krachte frontal in eine weitere Leitplanke. Der Unfallfahrer trug leichte Verletzungen an der Schulter und an einem Fuß davon. Die Atemluft des 18-Jährigen roch nach Alkohol. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,01 Promille. Er musste sich auf der Büdinger Wache einer Blutentnahme unterziehen – zudem stellten Polizisten seinen Führerschein sicher. Die Feuerwehr rückte an die Unfallstelle aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Totalschaden am Wagen schätzt die Polizei auf 2.500 Euro – die Reparatur der Leitplanken wird weitere 2.000 Euro kosten.

Friedberger Rentnerin übergibt falschem Polizeibeamten Schmuck und Bares

Friedberg (ots)

—

Friedberg: Mit der Masche „Falsche Polizeibeamte“ erleichterten dreiste Betrüger gestern eine Seniorin um ihre Ersparnisse. Mit einer äußerst geschickten Gesprächsführung bauten die Betrüger ein Angst-Szenario auf. Aus Furcht vor Einbrechern übergab das Opfer letztlich einen mit Wertsachen gefüllten Kochtopf an einen Boten.

Morgens klingelte das Telefon bei der betagten Seniorin. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und informierte sie, dass in ihrer Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien. Auf einer Liste, die bei den Festgenommenen gefunden wurde, wäre auch ihr Name und ihre Anschrift vermerkt. Es sei zu befürchten, so der falsche Ermittler, dass Komplizen in Kürze auch bei ihr einsteigen könnten. Der Anrufer forderte das Opfer auf Fenster und Türen zu schließen. Irgendwann kam das Gespräch auch auf die Wertsachen des Opfers. Da ihre Wertsachen nur bei der Polizei sicher seien, sollte sie Bargeld, Schmuck und Bankkarten in einen Kochtopf verstauen und einem Kollegen übergeben. Dieser Kollegen erschien gegen 15.00 Uhr bei dem Opfer, nahm die Wertsachen in Empfang und schaffte es sogar der Frau die PIN der EC-Karten zu entlocken.

Später fiel der Betrug auf – bis dahin hatten die Täter bereits die EC-Karten eingesetzt und 3.000 Euro abgehoben. Über den Gesamtwert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Der Bote, der die Beute im Ernst-Ludwig-Ring abholte, war nach Einschätzung des Opfers Deutscher, Anfang 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von schlanker Statur. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt, hatte dunkle, kurze Haare und trug ein dunkles T-Shirt sowie dunkle Hosen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Übergabe im Ernst-Ludwig-Ring beobachtet?

Wem ist der Bote dort gegen 15.00 Uhr aufgefallen?

Wem sind dort in diesem Zusammenhang sonst Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Um den dreisten Betrügerinnen und Betrügern den Garaus zu machen, bittet die Polizei um Mithilfe. Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über die miesen Maschen der Täter. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für ihre Angehörigen zur Verfügung. Zeigen Sie die Möglichkeit auf, unter der Nummer 110 jederzeit die Polizei zu Hilfe holen zu können.

Um nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein

Polizeibeamter ist: suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer

Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Polizeibeamter ist: suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen.

Korrektur einer Unfallmeldung vom 19.07.2023, 16.12 Uhr

Friedberg (ots)

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Pressestelle Wetterau, vom 19.07.2023, 16.12 Uhr

Bei der Unfallschilderung zur Meldung „Friedberg: Beim Linksabbiegen Mazda übersehen“ wurde der Unfallhergang falsch dargestellt.

Drei Leichtverletzte forderte ein Zusammenprall gestern Nachmittag am Abzweig nach Bauernheim. Gegen 15.50 Uhr war die 45-jährige Lenkerin eines Mazdas von Dorheim in Richtung Fauerbach unterwegs und wollte nach links in Richtung Bauernheim abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Ford C-Max und nahm ihm die Vorfahrt. Der 76-jährige Fahrer des Ford konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte mit dem Mazda zusammen. Die in Altenstadt lebende Mazdafahrerin sowie der in Friedberg lebende Fordfahrer und seine 74-jährige Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon und wurden zu weiteren Untersuchungen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe der Blechschäden können noch nicht gemacht werden.