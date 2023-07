Frankfurt – Westend: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 29 Jahre alter Mann versuchte in der Nacht zu

Donnerstag (20. Juli 2023) im Westend ein Fahrrad zu stehlen, jedoch konnten ihn

Zeugen von der Tat abhalten.

Der 29-Jährige befand sich gegen 02:35 Uhr in der Taunusanlage und hantierte mit

einer Sattelstütze an einem in sich gesicherten Fahrrad. Als dieser nun

versuchte, das Schloss aufzubrechen, rechnete er wohl nicht damit, dass Zeugen

ihn von seinem weiteren Vorhaben abhielten. Sie alarmierten die Polizei.

Die verständigen Beamten nahmen den Mann kurz darauf fest und verbrachten ihn

auf ein Polizeirevier. Das Rad stellten sie sicher.

Frankfurt – Höchst / Nied: Scharlatane machen Beute mit „Hokuspokus“

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei Trickbetrüger überrumpelten am gestrigen Mittwoch

(19. Juli 2023) mit einer dreisten Masche eine 58 Jahre alte Frankfurterin, die

ihnen zu Hause ihren Schmuck und ihr Geld aushändigte.

Die 58-Jährige befand sich gegen 12:00 Uhr in der Bolongarostraße in Höchst, als

zwei Männer auf sie zugingen und sie in arabischer Sprache in ein Gespräch

verwickelten, das über schwarze Magie und Spiritualität handelte. Um die Frau

von negativer Energie und Krankheit zu befreien, sollte sie ihnen nun Gold

überreichen. Zudem würde man mit der Polizei zusammenarbeiten. Die Männer

leisteten offenbar ganze Überzeugungsarbeit, sodass die Frau sie zu ihrem Auto

begleitete.

In der Folge begab man sich gemeinsam nach Nied zur Wohnanschrift der

58-Jährigen. Während die Männer in der Werner-Bockelmann-Straße vor der Haustür

warteten, suchte die Frau diverse Schmuckgegenstände, darunter Halsketten und

Ohrringe, sowie 2.000 Euro an Bargeld zusammen. Anschließend überreichte sie

ihnen ihre Wertsachen in einer Tüte. Das Duo fuhr schließlich in dem schwarzen

Kleinwagen davon. Erst später bemerkte die Frau den Schwindel und erstattete bei

der Polizei Anzeige.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 40 Jahre alt, sprach arabisch, gab an Algerier zu

sein; bekleidet mit einem blauen Shirt, einer weißen Hose, weißer Kappe und

weißen Schlappen.

Täter: Männlich, circa 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare und Bart, sprach

arabisch, mutmaßlich marokkanischer Herkunft; bekleidet mit einem schwarzen

Shirt, einer grauen Shorts bis über das Knie.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755- 11600 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub vereitelt

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (19. Juli 2023) gelang es Polizeibeamten im

Bahnhofsviertel einen versuchten Raub zu vereiteln, indem sie gegenwärtig

einschritten und den Täter vor Ort festnahmen.

Zivilbeamte befanden sich im Rahmen der intensivierten polizeilichen Maßnahmen

im Bahnhofsgebiet gestern gegen 19:05 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in Höhe

des Hauptbahnhofs, als sie auf folgende Szene aufmerksam wurden. Eine männliche

Person versuchte einem Wartenden die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen.

Dieser bemerkte den Versuch jedoch und hielt den Mann fest. Als sich der

Geschädigte daraufhin umdrehte, schlug ihm der erfolglose Räuber mit der Faust

ins Gesicht. Die Beamten griffen sofort ein und nahmen den 16-Jährigen Täter

fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der erst 16-jährige Täter in

die Obhut des Jugendamtes übergeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts des

versuchten Raubes verantworten.

Frankfurt – Westend: Farbschmierereien gegen das Schwedische Honorargeneralkonsulat

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18./ 19. Juli

2023) besprühten Unbekannte die Fassade eines Bürogebäudes in der Bockenheimer

Landstraße mit grüner Farbe. Es wurden die Schriftzüge „Schweden du Verräter“

und „jetzt bist du Nato-Mittäter“ aufgebracht. In dem Gebäude befindet sich

unter anderem das Schwedische Honorargeneralkonsulat. Hinweise auf die

Verursacher liegen bislang nicht vor.

Das Staatsschutzkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Ferienstart nun auch in Hessen: Gut vorbereitet durch die Grenzkontrolle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Sommer, Sonne, endlich Ferien. Wenn ihr Urlaubsziel außerhalb der Schengener Vertragsstaaten liegt, müssen Sie bei Abflug und Ankunft durch die Grenzkontrolle der Bundespolizei.

Damit das schnell und reibungslos funktioniert, hier ein paar Tipps:

Prüfen Sie vor Ihrem Reiseantritt bitte unbedingt, ob Ihre

Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) oder andere zur

Einreise in das Ziel- oder Transitland und für die Rückkehr nach

Deutschland erforderliche Dokumente noch gültig sind.

Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) oder andere zur Einreise in das Ziel- oder Transitland und für die Rückkehr nach Deutschland erforderliche Dokumente noch gültig sind. Bei der Ein- und Ausreise ist es darüber hinaus sehr wichtig,

dass

Sie Ihre Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) und alle anderen ggf. erforderlich Unterlagen griffbereit haben,

keine weiteren Dokumente oder andere Sachen im Reisepass liegen und keine Schutzhüllen verwendet werden.

Nutzen Sie, wenn möglich, EasyPASS. Die (teil-)automatisierte

Grenzkontrolle kann genutzt werden durch:

a) Staatsangehörige der Europäischen Union, des Europäischen

Wirtschaftsraumes oder der Schweiz, welche mindestens 12 Jahre

alt sind und einen elektronischen Reisepass besitzen.

b) Inhaber eines elektronischen Reisepasses aus den Vereinigten

Staaten von Amerika, der Sonderverwaltungsregion Hongkong der

Volksrepublik China, der Republik Korea oder von Taiwan, nach

vorheriger Registrierung. Hier beträgt das Mindestalter 18

Jahre.

c) Inhaber eines elektronischen Reisepasses (egal welches

Staates), die im Besitz eines gültigen deutschen

Aufenthaltstitels und mindestens 12 Jahre alt sind. Gleiches

gilt für Besitzer eines gültigen deutschen Visums für den

längerfristigen Aufenthalt, jedoch ist hier die Nutzung von

EasyPASS nur bei der Ausreise möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.easypass.de

Informieren Sie sich darüber hinaus vorab über die derzeitige

Situation am Flughafen. Nutzen Sie hierzu die Webseite des

Flughafenbetreibers und auch die Social-Media-Kanäle.

Zollfahndung Frankfurt deckt illegale Shisha-Tabak-Herstellung auf – Täter zu sieben Jahren Haft verurteilt

Frankfurt am Main / Kaiserslautern / Saarbrücken (ots) – Insgesamt sieben Jahre

Freiheitsstrafe hat das Landgericht Saarbrücken am 14.07.2023 gegen den Kopf

einer Steuerhinterzieher-Bande aus dem Saarland verhängt.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main –

Dienstsitz Kaiserslautern und der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde der

Angeklagte in zwei Fällen wegen der banden- und gewerbsmäßigen

Steuerhinterziehung unter Einbeziehung einer Strafe aus einer Vorverurteilung zu

einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt. Ferner

kam es wegen sieben Fällen der Steuerhinterziehung zu einer weiteren

Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sieben Monaten.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 29-jährige Haupttäter als Kopf

einer Bande fungierte, welche gewerbsmäßig unversteuerten und gefälschten

Wasserpfeifentabak herstellte und anschließend vertrieb.

Zudem sprach das Gericht in insgesamt neun Einzelfällen die Einziehung von

Vermögenswerten in Höhe von fast 700.000 Euro aus. Zweck der Einziehung ist es,

die durch Straftaten illegal erlangten Gewinne abzuschöpfen.

Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main berichtete in der Sache am 10.10.2022.

Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main stellten am 06.10.2022

bei großangelegten Durchsuchungsmaßnahmen im Regionalverband Saarbrücken und im

Landkreis Neunkirchen rund 423 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak, mehr

als 490 Kilogramm Substitute zur Herstellung des Wasserpfeifentabaks und über

9.100 Stück unversteuerte Zigaretten sicher. Zudem stießen sie bei den

Durchsuchungen auf über 800 Gramm Haschisch, 480 Stück illegale Potenzpillen und

auf eine umfangreiche Menge an gefälschten Verpackungsmaterialien für

Wasserpfeifentabak.

Das Urteil des Landgerichts Saarbrücken ist noch nicht rechtskräftig.

Zusatzinformationen:

Wasserpfeifentabak unterliegt in der Bundesrepublik Deutschland als sogenannte

verbrauchsteuerpflichtige Ware der Tabaksteuer. Tabakwaren im Sinne des

Tabaksteuergesetzes dürfen in Deutschland nur zum Verkauf angeboten und verkauft

bzw. gekauft werden, wenn sie hier (im Steuergebiet der Bundesrepublik

Deutschland) ordnungsgemäß versteuert worden sind. Das ist an den deutschen

Steuerzeichen zu erkennen.

Wer Wasserpfeifentabak, für den die Tabaksteuer hinterzogen wurde, mit einer

Bereicherungsabsicht ankauft oder sich oder einem Dritten den Tabak verschafft,

oder den Wasserpfeifentabak absetzt oder abzusetzen hilft, der begeht eine

strafbare Steuerhehlerei.