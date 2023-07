Wettenberg: Kinder angesprochen – Zeugenaufruf

Nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer offenbar zwei Grundschulkinder in der Ludwig-Rinn-Straße ansprach, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Mädchen im Alter von 8 und 9 Jahren waren am Freitag (14.07.23) gegen 14.35 Uhr dort unterwegs, als der Fahrer eines Kleinbusses an der Ecke zur Straße „Am Weidacker“ hielt. Er sprach die Mädchen, so die ersten Ermittlungen, an und fragte, ob er sie nach Hause fahren könne. Dies lehnten die Schülerinnen ab und liefen umgehend weiter. Der Unbekannte fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Der Fahrer soll etwa 55 Jahre alt sein und einen kräftigen Bauch haben. Zudem trug er ein schwarzes T-Shirt oder Polo-Shirt. Wer kann Hinweise auf den dunklen Kleinbus mit getönten Scheiben und vermutlich Wetzlarer Kennzeichen geben? Wer kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Durchfahrtsverbot missachtet

Der regionale Verkehrsdienst Gießen führte Dienstagvormittag (18.07.23) mit Unterstützung des Ordnungsamtes Gießen eine Verkehrskontrolle in der Heuchelheimer Straße durch. Die Zielrichtung der Kontrolle war die Überwachung des bestehenden Durchfahrtsverbots für bestimmte Fahrzeug über die Konrad-Adenauer-Brücke.

Die Spezialisten stoppten zwischen 08.30 und 11.30 Uhr insgesamt 47 Fahrzeuge. Davon verstießen 42 Fahrzeugführer auf der Brücke gegen das Durchfahrtsverbot. Die kontrollierten Fahreug waren demnach entweder zu breit (über 2,20 Meter) oder zu schwer (über 3,5 Tonnen). Der Fahrer eines Fahrzeuggespanns hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn und dem Halter des Fahrzeuges leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hungen: Einbruch in Bürogebäude – Zeugenaufruf

Im Holzweg in Trais-Horloff geriet am Mittwoch (19.07.2023) ein Bürogebäude in den Fokus von Einbrechern. Die vier Unbekannten verschafften sich gegen 01.55 Uhr Zugang auf das Gelände. Während zwei Tatverdächtige auf dem Gelände „Schmiere“ standen, hebelten die Komplizen das Fenster eines Bürogebäudes auf. Im Gebäude öffneten sie diverse Schränke und Schubladen und durchsuchten diese. Mit Bargeld suchten sie anschließend das Weite. Wem sind dort am Mittwoch gegen 01.55 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Land Rover touchiert

In der Grünberger Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Land Rover. Das graue Fahrzeug stand dort am Dienstag (10.07.2023) zwischen 08.00 und 15.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe der Sophie-Scholl-Schule. Hinweise zum Verursacher des etwa 2.500 Euro teuren Schadens an der Fahrerseite nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen/B429: Nach Unfall Auto stehen gelassen – Zeugenaufruf

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 429 sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Autofahrer wollte am Mittwoch gegen 22.00 Uhr mit seinem Golf von der Heuchelheimer Straße kommend in Richtung Wettenberg auf die Bundesstraße 429 auffahren. Dabei verlor er auf dem Beschleunigungsstreifen aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Fahrer ließ sein Fahrzeug anschließend stehen und flüchtete. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat den Fahrer auf seiner Flucht gesehen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Verkehrsschild beschädigt

Schäden an einem Verkehrsschild verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitag, zwischen 08.30 Uhr und 16.50 Uhr in der Diezstraße. Nachdem der Unbekannte mit dem Schild kollidierte, fuhr er anschließend einfach davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Parkplatzrempler

Rund 2.000 Euro wird die Reparatur an einem VW Golf kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das blaue Auto auf dem Rewe-Parkplatz im Hegweg am Heck beschädigte und anschließend flüchtete. Zeugen die den Unfall am Mittwoch (12.07.23) zwischen 10.00 und 14.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Alarm ausgelöst – Vier Tatverdächtige festgenommen

Nachdem auf einem ehemaligen Firmengelände im Teichweg in Wieseck der Alarm auslöste, konnte die Polizei vier Tatverdächtige im Alter von 34 bis 37 Jahren festnehmen. Die Männer verschafften sich Sonntagabend Zugang auf einer Baustelle (ehemaliges Firmengelände) und trieben dort ihr Unwesen. Gegen 21.50 Uhr informierte der Sicherheitsdienst die Polizei über die Alarmauslösung auf dem Gelände. Eine Streife der Wachpolizei traf dort auf vier Männer, die sich unbefugt aufhielten. Zudem hatten sie mutmaßliches Diebesgut, darunter u. a. Batterien und verschiedene Arbeits- und Baustellenmaterialien dabei Die Polizei stellte die Gegenstände sich. Bei einem Mann fanden die Polizisten darüber hinaus eine kleine Dose mit Amphetamin. Das Trio räumten die Diebstähle größtenteils ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler die Festgenommenen wieder.