Geldkassette aufgefunden; Polizei bittet um Hinweise

Am gestrigen Nachmittag wurde eine schwarze Geldkassette in der Wehre in Niederhone aufgefunden. Die Kassette wurde von einer Zeugin im Bereich der Brücke am Sportplatz/ Kindergarten entdeckt, worauf sie die Polizei verständigte. Nachdem die Beamten der Polizeistation Eschwege die Geldkassette aus dem Wasser „fischen“ konnten, stellten sie fest, dass diese aufgehebelt war; natürlich befand sich kein Inhalt mehr darin. Eine spurentechnische Untersuchung durch die Kriminaltechnik ergab keine verwertbaren Spuren, auch konnte die Kassette keiner angezeigten Straftat zugeordnet werden. Daher bitte die Polizei um entsprechende Hinweise zu der Herkunft der Geldkassette unter 05651/9250.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 01:10 Uhr, ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Mühlhausen, der auf der B 249 in der Gemarkung von Wanfried unterwegs war. Das Reh überlebte den Unfall nicht; am Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Reh läuft gegen Motorrad; Fahrer verletzt

Um 05:20 Uhr befuhr heute früh ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Motorrad die Reichensächser Straße in Hoheneiche in Richtung B 27. Trotz einer Vollbremsung gelang es dem 57-Jährigen nicht mehr, den Zusammenstoß mit einem Reh zu verhindern. Dadurch stürzte der 57-Jährige mit seinem Krad, wodurch er sich Verletzungen auf der rechten Körperseite zuzog. Nach rettungsdienstlicher Erstbehandlung wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR. Das Reh lief davon.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Esso-Tankstelle in der Eschweger Landstraße in Bad Sooden-Allendorf zu Farbschmierereien. In einer Größe von 2,5 x 1,5 Metern wurde eine Wand der Waschhalle mit dem Namenszeichen „CASIO“ in schwarzer Farbe besprüht. Direkt daneben wurden zwei weitere Schriftzüge „NO Nazis“ und „No Cops“ aufgebracht. Der Schriftzug „Casio“ wurde zudem auch auf die Packstation am Postzustellgebäude „Am Bahnhof“ aufgesprüht. Die Tatzeit kann bis zum 10.07.23 zurückliegen. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise bitte an den Polizeiposten unter 05652/9279430.

Ein weiteres Graffiti wurde in der Straße „Neustadt“ in Eschwege auf die Hauswand eines Mehrfamilienhauses aufgesprüht. Dort wurde am gestrigen Mittwoch, zwischen 15:30 Uhr und 21:40 Uhr, die Buchstaben „SC“ aufgesprüht. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen die L 3247 von Herleshausen in Richtung Altefeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 19:27 Uhr befuhr gestern Abend ein 67-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die B 451 in Richtung Trubenhausen. Um nach rechts in die Straße „Bei der Erbsmühle“ abbiegen zu können, verlangsamte er die Fahrt und setzte den Blinker. Der nachfolgende 21-Jährige aus Großalmerode registrierte dies zu spät und fuhr leicht auf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Sowohl der 67-Jährige als auch seine 77-jährige Mitfahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.